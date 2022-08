La violation de données Plex compromet les informations des utilisateurs

Le site de streaming télévisé gratuit Plex a émis un avertissement de masse mercredi suite à une violation de données dans laquelle les informations de compte des utilisateurs ont été compromises.

Selon un e-mail envoyé par le service aux utilisateurs, une enquête a été lancée après que le personnel a remarqué une activité suspecte dans l’une des bases de données de Plex qui a révélé qu’un tiers avait accédé à un lot de données utilisateur contenant des e-mails, des noms d’utilisateur et des mots de passe cryptés. Plex a déclaré qu’aucune information de carte de crédit n’avait été consultée lors de cette violation, car il ne stocke pas les informations de paiement des utilisateurs sur ses serveurs. La société a déclaré qu’elle s’efforçait de renforcer la sécurité afin d’éviter de futures violations.

“Nous avons déjà abordé la méthode utilisée par ce tiers pour accéder au système, et nous procédons à des examens supplémentaires pour nous assurer que la sécurité de tous nos systèmes est encore renforcée afin d’empêcher de futures incursions”, a déclaré Plex aux utilisateurs. dans un courriel mercredi matin.

Bien que les mots de passe violés aient été protégés par un algorithme de cryptage afin que les pirates potentiels ne voient qu’une chaîne aléatoire de chiffres et de lettres, Plex demande à tous les utilisateurs de réinitialiser leurs mots de passe avant de pouvoir accéder au service.

La société a encouragé les utilisateurs à sélectionner “Déconnecter les appareils connectés après le changement de mot de passe” lors de la modification des mots de passe, puis à se reconnecter au service en utilisant leurs nouveaux mots de passe. Elle a également encouragé les utilisateurs qui ne l’ont pas déjà fait à activer une authentification à deux facteurs plus sécurisée. sur leurs comptes, et a rappelé aux utilisateurs que personne du Plex ne les contacterait jamais par e-mail pour demander leurs mots de passe ou leurs informations de carte de crédit.

“Nous vous présentons nos sincères excuses pour tout inconvénient que cette situation pourrait causer”, a écrit la société dans un e-mail aux utilisateurs. “Nous sommes fiers de notre système de sécurité et voulons vous assurer que nous faisons tout notre possible pour remédier rapidement à cet incident et empêcher que de futurs incidents ne se produisent.”

Des instructions étape par étape pour réinitialiser un mot de passe de compte sont disponibles sur support.plex.tv/articles/account-requires-password-reset.