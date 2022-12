La ville «Zero Covid» supprime la plupart des restrictions pandémiques

L’assouplissement des règles de Hong Kong intervient après que la Chine continentale a assoupli ses politiques intransigeantes sur les coronavirus

Hong Kong abandonnera la plupart de ses restrictions strictes de Covid-19 cette semaine, y compris une exigence de laissez-passer pour les vaccins et des règles de distanciation sociale en plein air, a déclaré mercredi le directeur de la ville, John Lee. Avec la Chine continentale, Hong Kong était l’une des dernières juridictions au monde à poursuivre une politique «zéro Covid».

À partir de jeudi, les résidents de Hong Kong n’auront plus à présenter une preuve de vaccination pour entrer dans les bars, restaurants et autres lieux publics. Les contacts étroits des patients de Covid-19 n’auront plus à s’isoler, et une politique à l’échelle de la ville limitant les rassemblements en plein air à 12 personnes sera supprimée, a déclaré Lee aux journalistes lors d’une conférence de presse.

Les voyageurs entrants devront soumettre des tests antigéniques rapides au lieu de tests PCR, et Lee a déclaré que les voyages entre l’ancienne colonie britannique et la Chine continentale reprendraient « avant la mi-janvier.

Le masquage obligatoire restera cependant en vigueur dans toute la ville.

Lee a déclaré qu’une combinaison d’immunité naturelle généralisée et de vaccination quasi totale des plus de sept millions d’habitants de la ville avait éclairé sa décision.

“La ville a atteint un taux de vaccination relativement élevé qui construit une barrière anti-épidémique”, a-t-il déclaré aux journalistes. “De plus, nous avons des médicaments suffisants et efficaces, et la communauté a une bonne expérience de trois ans pour se protéger.”

Quelque 6,7 millions d’habitants de Hong Kong – 93% de la population de la ville – ont reçu au moins deux doses de vaccin, selon les statistiques officielles. Cependant, Hong Kong enregistre actuellement en moyenne près de 20 000 cas de Covid-19 par jour, le pic le plus élevé de nouveaux cas depuis le début de la pandémie, à l’exception de deux semaines pouvant atteindre 65 000 cas en mars.

La décision de Lee est intervenue quelques jours après que la Chine a rétrogradé sa réponse aux coronavirus de “Une mesure de contrôle de niveau” au moins strict “Niveau B” réponse. À partir du 8 janvier, les patients atteints de Covid-19 ne seront plus tenus de s’isoler, les nouveaux arrivants en Chine ne seront plus contraints de se mettre en quarantaine et les autorités locales ne pourront plus verrouiller des communautés entières en cas d’épidémie localisée.