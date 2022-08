La ville verdoyante de Sussex déclenche une réaction violente après avoir dit aux habitants de devenir végétaliens

A LEAFY Sussex Town a déclenché une réaction violente après avoir dit aux écoles et aux entreprises de devenir végétaliennes.

Haywards Heath est devenu le premier conseil municipal d’Europe à signer un éco-manifeste radical le mois dernier.

Haywards Heath est le premier conseil municipal d’Europe à s’inscrire au programme radical Crédit : Alamy

Le traité veut faire pression sur les gouvernements pour qu’ils passent à un régime végétalien

Les conseillers ont soutenu la campagne de base Plant Based Treaty – qui appelle également à imposer des taxes sur la viande aux acheteurs, à empêcher l’expansion des fermes et à les transformer en espaces verts.

Les éco-militants veulent persuader tout le monde de devenir végétalien et de mettre des avertissements contre le cancer sur toutes les viandes.

Mais en réalité, les chefs de ville n’ont pas le pouvoir de signer de telles mesures.

Une armée d’éco-guerriers est sur place pour aider les conseillers à distribuer du matériel aux habitants, aux écoles et aux entreprises pour essayer de les amener à abandonner la viande et les produits laitiers dans le but d’aider la planète.

Et ils récompenseront les entreprises locales pour leur passage au vert avec un nouveau programme de récompenses.

La ville de West Sussex de 34 000 habitants rejoint d’autres éco-villes comme Buenos Aires en Argentine et Boynton Beach en Floride qui se sont inscrites.

Le proposant de la motion, le Dr Richard Nicholson, a déclaré que les gens “doivent tous agir immédiatement” et que devenir végétalien était “la chose la plus percutante” que les gens pouvaient faire.

Hier soir, le Conseil a déclaré qu’il n’ordonnait pas aux résidents de suivre le traité.

Mais hier soir, des militants en colère ont dénoncé “l’ingérence de l’État nounou”, qui, selon eux, paralyserait l’industrie agricole.

La Countryside Alliance a accusé le conseil municipal de “se plier à la désinformation” tout en “tournant le dos” aux communautés agricoles locales.

Le porte-parole Mo Metcalf-Fisher a déclaré: “Il est très décevant de voir les conseillers de Hayward Heath pousser une approche d’ingérence de l’État nounou en disant aux habitants ce qu’ils peuvent et ne peuvent pas manger – et au milieu d’une crise du coût de la vie également.

“La meilleure chose qu’ils puissent faire est d’aider à informer les gens d’où vient leur nourriture – plutôt que de se plier à la désinformation sur l’élevage en Grande-Bretagne – qui est l’un des plus durables au monde”.

Et le député conservateur Tom Hunt a déclaré: “Les personnes malades dans les hôpitaux et les enfants dans les écoles devraient être libres de manger ce qu’ils veulent – y compris la viande et les produits laitiers – et ne pas se faire pousser des opinions par des militants extrémistes avec des préférences alimentaires alternatives.

“Nous voulons tous essayer de sauver la planète, mais imposer des régimes aux gens n’est pas la solution.”

Plus de 150 conseillers à travers le pays ont déjà soutenu le manifeste radical dans le but d’aider la planète.

Le conseil de Glastonbury pourrait également emboîter le pas – avec un vote sur l’adoption de l’engagement vert prévu en octobre.

Et Hythe Council est déjà devenu écolo et ne sert que de la nourriture végétalienne à tous ses événements.

Nicola Harris, directrice des communications, Plant Based Treaty, a déclaré au Sun : “Les scientifiques disent qu’il ne nous reste que quelques années pour avoir un impact – nous devons déployer une réponse d’urgence maintenant pour préserver la planète pour les générations futures.”

Un porte-parole du conseil municipal de Haywards Heath a déclaré: “Bien que le conseil municipal ne soit pas en mesure de construire de grandes fermes solaires ou des éoliennes, nous pouvons éduquer et encourager la communauté locale à réduire le gaspillage alimentaire et à adopter des régimes à base de plantes pour réduire les émissions de CO2; des activités qui ont autant d’impact qu’un passage à grande échelle à l’énergie verte.

Hier soir, le ministère de l’Éducation a souligné les directives des normes alimentaires scolaires qui stipulaient que la viande devrait être offerte aux enfants dans les écoles au moins trois jours par semaine.

Et ils ont dit que c’était aux chefs de prendre les derniers appels sur les plans de repas.

Un porte-parole a déclaré: “Les chefs d’établissement, les gouverneurs et leurs traiteurs sont les mieux placés pour prendre des décisions concernant leurs politiques alimentaires scolaires individuelles, mais nous attendons d’eux qu’ils respectent les normes obligatoires et offrent une gamme d’options saines et équilibrées.

“Nous encourageons les écoles à parler aux parents des repas qu’ils fournissent aux élèves, afin qu’ils répondent au mieux aux besoins et aux croyances de leur communauté scolaire.”