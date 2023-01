La ville ukrainienne d’Odessa inscrite sur la liste du patrimoine en péril de l’UNESCO

PARIS — L’agence culturelle des Nations Unies a décidé mercredi d’ajouter le centre historique de la ville portuaire ukrainienne d’Odessa à sa liste des sites du patrimoine mondial en voie de disparition, reconnaissant “la valeur universelle exceptionnelle du site et le devoir de toute l’humanité de le protéger”. .”

La directrice générale de l’UNESCO, Audrey Azoulay, a salué cette décision, affirmant que “le port légendaire qui a marqué le cinéma, la littérature et les arts” était “ainsi placé sous la protection renforcée de la communauté internationale”.

Les forces russes ont lancé de multiples attaques d’artillerie et frappes aériennes sur Odessa depuis l’invasion de l’Ukraine il y a 11 mois.

Les modifications du texte proposées par la Russie ont retardé le vote de la commission de 21 membres. Au final, six délégués ont voté pour, un a voté non et 14 se sont abstenus.