Le réseau de tunnels du Hamas à Gaza est décrit comme étant étendu, s’étendant sur des centaines de kilomètres et atteignant des profondeurs allant jusqu’à 80 mètres.

Il a été comparé à une « toile d’araignée » et considéré comme encore plus sophistiqué que les tunnels du Viet Cong pendant la guerre du Vietnam.

Les tunnels servent à diverses fins, notamment aux attaques, à la contrebande, au stockage et aux activités opérationnelles.

Ce qui attend les troupes terrestres israéliennes à Gaza, selon des sources de sécurité, c’est un réseau de tunnels du Hamas long de plusieurs centaines de kilomètres et pouvant atteindre 80 mètres de profondeur, décrit par un otage libéré comme « une toile d’araignée » et par un expert comme « le réseau vietnamien ». Cong fois 10″.

Le groupe islamiste palestinien dispose de différents types de tunnels sous la bande côtière sablonneuse de 360 ​​​​km² et ses frontières – notamment des tunnels d’attaque, de contrebande, de stockage et opérationnels, ont déclaré des sources occidentales et du Moyen-Orient proches du dossier.

Les États-Unis estiment que les forces spéciales israéliennes seront confrontées à un défi sans précédent, puisqu’elles devront combattre les militants du Hamas tout en essayant d’éviter de tuer les otages retenus sous terre, a déclaré un responsable américain.

Le secrétaire américain à la Défense, Lloyd Austin, a noté que la bataille de neuf mois menée par l’Irak pour reprendre la ville de Mossoul à l’État islamique pourrait s’avérer plus facile que ce qui attend les Israéliens – probablement « de nombreux IED (engins explosifs improvisés), un beaucoup de pièges, et juste une activité vraiment harassante”.

Même si Israël a investi massivement dans la détection des tunnels – y compris une barrière souterraine équipée de capteurs qu’il appelle un « mur de fer » – on pense que le Hamas dispose toujours de tunnels fonctionnels vers le monde extérieur.

Après la dernière série d’hostilités en 2021, le chef du Hamas à Gaza, Yehya Al-Sinwar, a déclaré :

“Ils ont commencé à dire qu’ils avaient détruit 100 km de tunnels du Hamas. Je vous le dis, les tunnels que nous avons dans la bande de Gaza dépassent les 500 km. Même si leur récit est vrai, ils n’ont détruit que 20 % des tunnels.”

Témoin d’otage

Il n’y a eu aucune corroboration du commentaire de Sinwar, qui se cacherait sous terre en prévision d’une offensive terrestre israélienne attendue.

Mais l’estimation de centaines de kilomètres est largement acceptée par les analystes de la sécurité, même si la bande côtière soumise au blocus ne fait que 40 km de long.

Yocheved Lifshitz s'adresse aux médias aux côtés de sa fille Sharone Lifschitz devant l'hôpital Ichilov après sa libération par le Hamas, le 23 octobre 2023 à Tel Aviv, en Israël.

Alors qu’Israël contrôle totalement l’accès aérien et maritime de Gaza et 59 km de ses 72 km de frontières terrestres – avec l’Égypte à 13 km au sud – les tunnels constituent l’un des rares moyens permettant au Hamas d’introduire des armes, des équipements et des personnes.

Alors que lui et d’autres groupes palestiniens gardent le secret sur leurs réseaux, l’otage israélien récemment libéré, Yocheved Lifshitz, 85 ans, a déclaré : « Cela ressemblait à une toile d’araignée, de très nombreux tunnels », ajoutant : « Nous avons parcouru des kilomètres sous terre. “.

Le Hamas estime qu’avec l’écrasante supériorité militaire aérienne et blindée d’Israël, les tunnels sont un moyen de réduire certains de ces avantages en forçant les soldats israéliens à se déplacer sous terre dans des espaces exigus que les combattants du Hamas connaissent bien.

Un porte-parole de l’armée israélienne a déclaré jeudi : “Je ne m’étendrai pas sur le nombre de kilomètres de tunnels mais c’est un nombre élevé, construits sous les écoles et les zones résidentielles”.

Exhortant le Conseil de sécurité des Nations Unies à intervenir, le président palestinien Mahmoud Abbas a appelé à la cessation immédiate de « l’agression » contre Gaza et à s’orienter vers « une solution politique plutôt que des solutions militaires et sécuritaires ».

Ville souterraine

Des sources de sécurité israéliennes affirment que les bombardements aériens intenses d’Israël ont causé peu de dégâts à l’infrastructure du tunnel, les commandos navals du Hamas étant en mesure de lancer cette semaine une attaque maritime ciblant les communautés côtières près de Gaza.

“Même si nous attaquons massivement depuis des jours et des jours, la direction (du Hamas) est quasiment intacte, tout comme la capacité de commander et de contrôler, la capacité même d’essayer de lancer des contre-attaques”, a déclaré Amir Avivi, ancien général de brigade. dont les postes de direction dans l’armée israélienne comprenaient le commandant adjoint de la division de Gaza, chargé de s’attaquer aux tunnels.

Une photo prise le 18 janvier 2018 depuis le côté israélien de la frontière avec la bande de Gaza montre la sortie d'un tunnel, qui, selon Israël, a été creusé par le groupe du Jihad islamique, menant de l'enclave palestinienne vers Israël, près du Kibboutz israélien de Kissufim.

“Il y a toute une ville dans tout Gaza, avec des profondeurs de 40 à 50 mètres. Il y a des bunkers, des quartiers généraux et des entrepôts et bien sûr, ils sont reliés à plus d’un millier de positions de lancement de roquettes.”

D’autres sources estiment des profondeurs allant jusqu’à 80 mètres.

Une source de sécurité occidentale a déclaré : “Ils parcourent des kilomètres. Ils sont faits de béton et très bien faits. Pensez aux Viet Cong multipliés par 10. Ils ont eu des années et beaucoup d’argent pour travailler.”

Une autre source de sécurité, provenant d’un des pays voisins d’Israël, a déclaré que les tunnels du Hamas depuis l’Egypte restent actifs.

“La chaîne d’approvisionnement est encore intacte ces jours-ci. Le réseau impliqué dans la coordination est constitué de certains officiers militaires égyptiens. Il n’est pas clair si l’armée égyptienne en a connaissance”, a-t-il déclaré.

Un petit nombre de tunnels de contrebande plus étroits et plus profonds fonctionnaient encore jusqu’à récemment entre l’Égypte et Gaza, selon deux sources de sécurité et un commerçant de la ville égyptienne d’El Arish, mais ils ont ralenti jusqu’à s’arrêter depuis l’affrontement entre Israël et le Hamas. la guerre a commencé.

Les responsables égyptiens n’ont pas immédiatement répondu à une demande de commentaires. Mercredi, le président égyptien Abdel Fattah al-Sisi a déclaré, lors d’une inspection des unités militaires à Suez, que le rôle de l’armée était de sécuriser les frontières égyptiennes.

Jeu long

Le Hamas a été créé à Gaza en 1987 et aurait commencé à creuser des tunnels au milieu des années 1990, lorsqu’Israël a accordé à l’Organisation de libération de la Palestine de Yasser Arafat un certain degré d’autonomie à Gaza.

Le réseau de tunnels est l’une des principales raisons pour lesquelles le Hamas est plus fort à Gaza qu’en Cisjordanie occupée par Israël, où les colonies israéliennes, les bases militaires et les dispositifs de surveillance rendent plus difficile l’entrée de quoi que ce soit en provenance de Jordanie.

La construction de tunnels est devenue plus facile en 2005 lorsqu’Israël a retiré ses soldats et ses colons de Gaza et lorsque le Hamas a pris le pouvoir lors des élections de 2006.

Peu de temps après, la branche militaire du Hamas, les Brigades Izz el-Deen al-Qassam, ont capturé Gilad Shalit et tué deux autres soldats israéliens après avoir creusé 600 mètres pour attaquer la base de Kerem Shalom, à la frontière de Gaza.

Un an plus tard, le Hamas a utilisé les tunnels de Gaza pour lancer une frappe militaire contre les forces du successeur d’Arafat à la tête de l’OLP, Mahmoud Abbas.

Même si les tunnels militaires restaient inaccessibles aux regards extérieurs, à cette époque, les passeurs de Gaza exhibaient leurs tunnels commerciaux à peine dissimulés sous la frontière de Rafah.

Ceux-ci mesuraient environ un mètre de large et utilisaient des moteurs de treuil pour transporter des marchandises le long des sols sablonneux du tunnel dans des barils d’essence évidés.

Abu Qusay, un opérateur du tunnel de Rafah, a déclaré qu’il fallait de trois à six mois pour creuser un tunnel d’un demi-mile et qu’il pourrait générer des bénéfices allant jusqu’à 100 000 dollars par jour. L’article le plus rentable était les balles, achetées 1 dollar pièce en Égypte et coûtant plus de 6 dollars à Gaza. Les fusils Kalachnikov, a-t-il déclaré, coûtent 800 dollars en Égypte et se vendent le double.

En 2007, la branche armée aurait amené son commandant Mohammed Deif à Gaza via un tunnel depuis l’Égypte. Deif était le cerveau derrière l’attaque meurtrière du Hamas contre Israël le 7 octobre, qui a tué 1 400 personnes et pris des otages.

Chasse aux tunnels

Le professeur Joel Roskin, géomorphologue et géologue à l’université Bar-Ilan d’Israël, a déclaré qu’il était difficile de cartographier avec précision le réseau de tunnels à partir de la surface ou de l’espace, et que l’ajout d’informations hautement classifiées était essentiel pour la cartographie 3D et la visualisation d’images.

Parmi les unités d’élite chargées d’entrer dans la clandestinité se trouvent Yahalom, des commandos spécialisés du Corps du génie de combat israélien connus sous le nom de « belettes », spécialisés dans la recherche, le dégagement et la destruction des tunnels.

Plus tôt cette semaine, le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu a rendu visite aux combattants de Yahalom et leur a dit : « Je compte sur vous, le peuple d’Israël compte sur vous ».

Des sources israéliennes ont déclaré que ce qui les attend est formidable et qu’ils font face à un ennemi qui s’est regroupé et a tiré les leçons des précédentes opérations israéliennes en 2014 et 2021.

“Il va y avoir beaucoup de pièges. Ils ont des armes thermobariques qu’ils n’avaient pas en 2021, qui sont plus meurtrières. Et je crois qu’ils ont acquis beaucoup de systèmes d’armes antichar qui vont essayer de frapper. nos APC (véhicules blindés de transport de troupes), nos chars”, a déclaré Amnon Sofrin, ancien général de brigade et ancien commandant du Combat Intelligence Corps.

Sofrin, qui était également auparavant chef de la direction du renseignement de l’agence d’espionnage israélienne du Mossad, a déclaré que le Hamas tenterait également d’enlever des soldats.

Daphné Richemond-Barak, professeur à l’Université Reichman d’Israël et auteur du livre Underground Warfare, a déclaré que les conflits en Syrie et en Irak avaient changé la situation.

“Ce à quoi l’armée israélienne est susceptible d’être confrontée à l’intérieur des tunnels, c’est aussi toute l’expérience et toutes les connaissances qui ont été acquises par des groupes comme ISIS (État islamique) et qui ont été (…) transmises au Hamas.”