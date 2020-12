La Whitsunday tropicale du Queensland a des unités côtières disponibles pour moins de 80 000 $, tandis que les villes les moins chères d’Australie ont des maisons pour seulement 60 000 $.

Le groupe de données immobilières CoreLogic a révélé les zones régionales où il est possible d’acheter une maison pour moins que le prix d’un nouveau véhicule à quatre roues motrices, et certaines d’entre elles se trouvent dans des zones étonnamment agréables à proximité de plages idylliques.

En ce qui concerne les appartements, Laguna Quays, près de l’île Hamilton, dans la région de Whitsunday, au nord du Queensland, a le prix unitaire médian le moins cher d’Australie, soit 76 123 $.

Pour ce prix, il est possible d’acheter un appartement à proximité d’une station et d’un golf.

À proximité de Dolphin Heads, dans la banlieue nord de Mackay, le deuxième prix médian des appartements en Australie est de 93 996 $.

Une unité de vacances d’une chambre est en vente pour seulement 60000 $, mais elle n’est disponible que pour la location saisonnière et non comme un lieu de vie permanent.

Tropical far Queensland est particulièrement abordable pour ceux qui veulent acheter près de la plage avec Woree à Cairns ayant un prix unitaire médian de seulement 139 698 $.

Pour ceux qui recherchent une bonne affaire à l’intérieur des terres et une cour arrière, la ville de Norseman, à la lisière de la plaine de Nullarbor, à 700 km à l’est de Perth, avait en novembre le prix médian du logement le moins cher d’Australie, soit 58 582 $.

Les acheteurs souhaitant une arrière-cour de l’autre côté du pays pourraient envisager la ville d’Ungarie, dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, qui a le quatrième prix médian du logement le moins cher d’Australie, soit 65 847 $.

En ce qui concerne l’immobilier bon marché, l’Australie-Occidentale a dominé la liste des villes avec des maisons ultra-abordables, prenant sept des dix premières places, avec South Cross dans la ceinture de blé (61186 $), l’outback Three Springs (65514 $) et l’exploitation minière ville de Kalgoorlie (124 429 $) sur la liste.

Le Queensland a retiré sept des dix premières places pour les appartements très bon marché, avec les villes Darling Downs de Miles (125303 $) et Chinchilla (130583 $) sur la liste, ainsi que la ville de gaz naturel liquéfié de Gladstone avec des prix médians de 136000 $.

Les zones régionales sont encore bon marché malgré la capacité d’un plus grand nombre d’Australiens à travailler à domicile.

La ville d’Ungarie dans le centre-ouest de la Nouvelle-Galles du Sud, qui a le quatrième prix médian du logement le moins cher d’Australie, soit 65 847 $. Sur la photo, une maison d’une chambre se vend 55000 $

La responsable de la recherche de CoreLogic en Australie, Eliza Owen, a déclaré que les régions avaient fait un peu mieux que les grandes capitales en 2020.

«La popularité relative des marchés du mode de vie est évidente dans notre rapport, et l’Australie régionale a surpassé le marché combiné des capitales», a-t-elle déclaré.

Les prix de l’immobilier régionaux en novembre ont grimpé à un rythme annuel de 5,7%, contre 2,4% lorsque les prix des maisons dans les capitales étaient combinés.

« Cette divergence de performance peut être attribuée à une combinaison de facteurs, y compris la nouvelle popularité du travail à distance, mais aussi moins d’un choc de demande dans la région australienne causé par la fermeture des frontières, et l’accessibilité relative des logements régionaux australiens », CoreLogic’s Best du rapport Best 2020 dit.

