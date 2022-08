La ville tente d’annuler l’utilisation du terme « sans-abri »

Les responsables publics de Los Angeles ont appelé à utiliser à la place des étiquettes telles que “personnes vivant à l’extérieur”

Le comté le plus peuplé d’Amérique, Los Angeles, n’a pas encore déchiffré le code sur la résolution des sans-abrisme, mais les responsables du gouvernement local ont trouvé un moyen de changer les conversations sur la crise : annuler le terme “sans-abri.”

La Los Angeles Homeless Services Authority (LAHSA) a fait valoir dans un article sur Twitter cette semaine que des étiquettes telles que “les sans-abris” et “les sans-abri” doit être remplacé par plus “compris” termes, y compris “personnes vivant à l’extérieur” et “personnes sans logement”. L’idée est de se débarrasser de la “stigmatisation négative” autour de l’itinérance et “mettre l’accent sur la personnalité plutôt que sur le statut de logement”, dit l’autorité.

“Nos voisins sans logement sont humains, et le langage que nous utilisons devrait refléter cela”, a ajouté la LAHSA. “Abandonnons la terminologie obsolète, différente et déshumanisante et adoptons plutôt un langage centré sur les personnes.”

Une partie de l’idée est d’utiliser une terminologie qui “reconnaît l’individualité d’une personne”, selon l’agence, mais on ne sait pas comment “personnes sans logement” porte plus d’individualité que “les sans-abri.”

“Avec respect, j’interviewe souvent des gens dans la rue”, a déclaré le cinéaste Glen Dunzweiler sur Twitter. « Ils ne se soucient pas des euphémismes. Ils se soucient d’être regardés dans les yeux et d’être dignes. Je pense que le mot salade permet simplement aux personnes hébergées de se sentir mieux.

Quelle que soit leur étiquette, Los Angeles compte suffisamment de personnes vivant dans ses rues pour peupler une petite ville entière. La population de sans-abri du comté est passée à 66 436 au début de 2020, en hausse de 13 % par rapport à l’année précédente. Depuis, le LAHSA ne compte plus.

L’autorité devait publier de nouveaux chiffres d’ici mai ou juin, mais la mise à jour a été repoussée à septembre. Le nouveau décompte des sans-abrisme devrait afficher une autre forte augmentation, étant donné que la hausse des loyers et d’autres pressions inflationnistes poussent davantage de personnes dans la rue.

Los Angeles compterait environ 20 % de la population sans-abri des États-Unis, et cinq de ces personnes en moyenne meurent chaque jour. De grandes communautés de tentes ont vu le jour le long des rues de la ville et dans les parcs publics. Les responsables de la ville ont été critiqués pour avoir vidé de force certains des campements sans fournir d’endroit où aller aux occupants. Plus tôt ce mois-ci, le conseil municipal de Los Angeles a interdit les camps de sans-abri à moins de 500 pieds des écoles et des garderies.

La LAHSA supervise plus de 800 millions de dollars par an en financement des gouvernements locaux, étatiques et fédéraux pour les programmes d’aide aux sans-abri. Heidi Marston, qui a démissionné de son poste de directrice de l’autorité plus tôt cette année, a déploré que même si une moyenne de 205 sans-abri dans le comté de Los Angeles trouvaient un logement chaque jour, 225 perdaient leur logement. “L’itinérance est une crise que nous avons créée” dit-elle. “Nous pouvons le défaire si nous n’en avons que la volonté.”