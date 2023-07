La ville surnommée «Sue City» gagne plus de 12,4 millions de dollars à la loterie après qu’un employé du magasin ait acheté un billet gagnant, mais que ses collègues reçoivent un paiement

Une victoire à la LOTERIE a vu une employée poursuivie par ses collègues après avoir remporté 12,5 millions de dollars dans un coup de chance.

Ionia Klein de Gregory, dans le Dakota du Sud, est tombée sur un billet de loterie jeté au dépanneur de M. G où elle travaillait à temps partiel.

Ionia Klein a gagné 12,4 millions de dollars dans un coup de chance, mais il s’est rapidement transformé en « Sue City » Crédit: Kotrba-Smith Funeral Home

Les propriétaires de Mr G’s et un employé ont intenté des poursuites contre Klein après sa victoire Crédit : Facebook/M. G

Après avoir acheté le billet et appelé la commission de la loterie pour confirmer son gain, la chance de Klein a empiré.

Ce qui a suivi a vu la petite ville de Gregory surnommée « Sue City » alors que ses collègues se retournaient contre elle, selon The Chicago Tribune.

En avril 1991, Klein, alors âgé de 32 ans et en difficulté financière, trouve le ticket gagnant à côté de la caisse le lendemain de l’annonce du tirage.

Elle a découvert que les numéros gagnants correspondaient à ceux du billet de 5 $ et a heureusement trouvé l’argent dans son sac à main pour l’acheter et le revendiquer comme le sien.

À peine trois jours auparavant, une cliente avait demandé à la vendeuse du magasin Robin Parsons cinq billets de 1 $, mais elle a mal entendu et imprimé un billet de 5 $.

Le client a rejeté le billet, voulant à la place la bonne commande et il est donc resté à la caisse pendant trois jours pendant que les commis essayaient et échouaient à le vendre aux clients.

Deux jours après avoir réclamé le billet comme le sien, Klein a été annoncée gagnante du jackpot de plusieurs millions de dollars.

« C’était comme trouver un billet dans la rue, sauf que j’ai payé », a déclaré Klein au Chicago Tribune.

« Tous les numéros correspondaient, alors je l’ai acheté. »

Cependant, Parsons a intenté une action en justice et a affirmé que le jackpot était le sien, étant donné qu’il était de sa responsabilité de payer le billet mal imprimé en raison de son erreur.

Pendant ce temps, Scott et Julie Anshutz et Mike et Diane Dacy, les propriétaires de Mr. G’s, ont également affirmé que le billet leur appartenait de plein droit.

Ils ont fait cette affirmation étant donné qu’ils ont payé Lotto America, l’organisation basée à Des Moines, pour tous les billets impayés et mal imprimés.

Les avocats de la petite ville qui ne comptait que 1 432 habitants étaient soudainement occupés par le travail et les habitants ont plaisanté en disant qu’ils vivaient dans « Sue City ».

En juillet 1991, un règlement à l’amiable est conclu avec les Anschutz et le couple Dacy.

Ils ont obtenu 58% de la répartition, selon des documents judiciaires obtenus par le média.

Les couples Anshutz et Dacy ont reçu 125 000 $ chacun, puis une fraction restante de 151 000 $ en versements de rente pendant 19 ans.

Klein recevrait 209 328 $ pour chacune des 19 années suivantes.

Pendant ce temps, le procès de Parsons a été rejeté en août après une décision, selon les documents judiciaires.

Les responsables de la loterie ont déclaré que Klein n’avait pas enfreint la loi ni fait quoi que ce soit qui aurait fait que le billet ne lui appartienne pas à juste titre.

Deb Mortenson, directrice des relations publiques de la commission des loteries de l’État, a confirmé à l’époque au New York Times.

« Nous sommes d’avis que le billet a satisfait à tous les tests de sécurité et de validité », a-t-elle déclaré.

Klein et son mari, Bob, qui avait 38 ans à l’époque et avec qui elle partageait quatre enfants, avaient un revenu annuel d’environ 7 000 $ avant de trouver le billet gagnant.

« Ça a plutôt bien marché, a-t-elle dit.

Klein, qui est décédé depuis, a acheté une ferme de 160 acres au sud de Gregory, de nouveaux vêtements pour la famille, des meubles, une télévision de 30 pouces, une voiture de 1987, une camionnette de 1980 et un camping-car de 1984.