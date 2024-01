“La ville sur mon dos” : le boxeur super-lourd de Houston en route pour les JO de Paris 2024

HOUSTON (NEXSTAR) — Cela commence par une histoire puissante que le père de Joshua Edwards aime raconter sur la façon dont il dit qu’il savait que son fils deviendrait un jour un olympien.

Médaille de Joshua Edwards aux Jeux panaméricains de 2023. (Photos KXAN/Todd Bynum).

«J’ai mis la main sur [his mother’s] l’estomac, et j’ai prié et demandé à Dieu de diriger sa vie », a déclaré Henry Edwards, le père de Joshua. “J’ai entendu Dieu me dire qu’il était un combattant dans son ventre… Je pensais que c’était une sorte de chose symbolique, mais c’était en fait un combattant.”

Joshua Edwards et sa mère. (Photo par : Joshua Edwards).

Quelque 23 années plus tard, Joshua remportera son match aux Jeux panaméricains de 2023, se qualifiant ainsi pour les Jeux Olympiques de Paris en 2024.

Ce voyage, rempli de hauts et de bas, se révèle désormais plus grand que Joshua et ce qu’il a traversé pour arriver là où il est aujourd’hui.

“Je viens du sud de Houston”, a déclaré Joshua. “C’est un quartier assez difficile.”

Joshua Edwards, qui a grandi dans le quartier sud de Houston. (Photo par : Joshua Edwards).

Il est le tout premier olympien de son gymnase. Il a fallu du courage, du cœur et avoir des gens à son côté pour le pousser à atteindre son plein potentiel.

“J’étais extrêmement strict, extrêmement méchant”, a déclaré l’entraîneur de Joshua, Melvin Malone. “Beaucoup d’exercices en tête-à-tête, comment éviter le premier coup de poing, en frapper un nouveau et comment faire des angles, glisser des coups de poing, se déplacer.”

Il n’est pas surprenant que Joshua soit tombé amoureux de ce sport. Il y a été exposé dès son plus jeune âge. En fait, son père était également boxeur et s’entraînait même au gymnase de Muhammad Ali, selon Edwards.

“Je lui ai acheté des gants et je l’ai laissé jouer”, a déclaré Edwards. “Littéralement, s’il a des ennuis à l’école, je lui fais faire entre 5 et 600 pompes.”

Les parents de Joshua Edwards (Photo de Joshua Edwards). Joshua Edwards s’entraînant dans une salle de gym à domicile. (Photo de Joshua Edwards).

Des années, une blessure grave et une intervention chirurgicale plus tard, et même une période de désamour pour le sport, Joshua dit que c’est surréaliste de voir ses rêves devenir réalité.

Et maintenant, Joshua inspire son entourage lors de son voyage à Paris et au-delà.

“Je parlais à mon coiffeur… il m’a dit qu’il voulait obtenir une grande affiche de moi et la mettre dans le salon de coiffure pour que les enfants puissent la voir”, a déclaré Joshua. “Je sais que j’ai la ville sur mon dos.”