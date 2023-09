La ville s’arrête pour les funérailles d’un frère et d’une sœur tués dans la tragédie d’un accident | Nouvelles du monde

Pour visionner cette vidéo, veuillez activer JavaScript et envisager de passer à un site Web.

vidéo Une ville en deuil s’est retrouvée à l’arrêt alors que les funérailles de deux jeunes frères et sœurs tués dans un accident avaient lieu. Luke McSweeney, 24 ans, et sa sœur Grace, 18 ans, faisaient partie des quatre personnes décédées vendredi dernier lorsque la voiture dans laquelle ils se trouvaient s’est renversée et s’est écrasée contre un mur. Luke conduisait Grace et ses deux amies, Nicole Murphy et Zoey Coffey, également âgées de 18 ans, vers un bus afin qu’elles puissent célébrer leurs résultats à l’examen du Leaving Certificate, qu’elles avaient reçu ce jour-là. Leur ville natale de Clonmel, dans le comté de Tipperary, en Irlande, a été secouée par la tragédie et a vu les funérailles de Nicole et Zoey avoir lieu plus tôt cette semaine. Le président irlandais Michael D Higgins, le commandant Claire Mortimer, aide de camp représentant le Taoiseach et la ministre de l’Éducation Norma Foley se sont joints aux personnes en deuil à l’église Saints Pierre et Paul pour les funérailles de Luke et Grace vendredi matin. Des foules bordaient la rue tandis que deux corbillards traversaient côte à côte la ville jusqu’à l’église. Les deux cercueils, l’un en bois blanc et l’autre en bois brun, ont été transportés avant que la foule ne franchisse les portes de l’église après eux. La rue à l’extérieur est restée remplie de personnes en deuil après que les bancs de l’église se soient remplis. Luke n’avait que 24 ans lorsqu’il est décédé (Photo : PA)



Grace venait de récupérer ses résultats de Leaving Certificate (Photo : PA)



Les corbillards transportant les cercueils de Luke et Grace roulaient côte à côte à travers la ville (Photo : PA)



Des centaines de personnes en deuil ont rempli les rues (Photo : PA)



Toutes les entreprises et magasins de Clonmel fermés pendant le service (Photo : PA) Tous les commerces et commerces de la ville ont fermé pendant les funérailles.

Le Père Billy Meehan a ouvert la messe de requiem, remerciant la communauté pour son soutien aux familles des jeunes. « Nous espérons et prions ensemble pour pouvoir avancer », a-t-il déclaré. « C'est un grand signe et une marque de respect que tous les magasins et entreprises de notre ville soient fermés pendant ces quelques heures. « Nous saluons notre président, Michael D, c'est un signe de son grand engagement envers le peuple irlandais, de sa volonté de tendre la main aux gens à tout moment de leur vie. »

