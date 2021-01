Le compte à rebours a commencé pour les Jeux olympiques spéciaux, les Jeux mondiaux d’hiver, qui doivent débuter à Kazan, en Russie, dans un an.

Plus de 2 000 athlètes ayant une déficience intellectuelle de plus de 100 pays participeront.

Kazan est intervenu pour accueillir les matchs à la dernière minute après le retrait de la Suède pour des raisons financières – une décision controversée étant donné que la Russie purge actuellement une interdiction de tous les grands événements sportifs.

En décembre, l’interdiction de la Russie a été réduite à deux ans contre quatre par le Tribunal arbitral du sport après que son agence antidopage a été déclarée non conforme pour avoir manipulé des données de laboratoire transmises aux enquêteurs en janvier 2019.

« En tant que pays, nous sommes prêts à recevoir un message plus large sur l’inclusion et comme Special Olympics International n’est pas signataire du Code mondial antidopage, nous étions donc dans un bon endroit pour venir en Russie avec les Jeux mondiaux », Natalia Vodianova , a déclaré à Euronews un mannequin international d’origine russe et membre du conseil d’administration international de Special Olympics.

« Ma sœur cadette Oksana est née avec une déficience intellectuelle. Il y a beaucoup de malentendus et beaucoup de malentendus sur les capacités des personnes ayant des besoins spéciaux. Par conséquent, j’espère que les Jeux mondiaux apporteront plus de clarté et briseront certains stigmates autour des possibilités et des opportunités pour les personnes ayant des besoins spéciaux comme ma sœur », a-t-elle ajouté.

Après avoir accueilli les Championnats du monde aquatiques en 2015 et la Coupe du monde de football trois ans plus tard, Kazan n’est pas étranger aux grands événements.

Fondés en 1968, les Jeux Olympiques Spéciaux sont un mouvement mondial visant à mettre fin à la discrimination contre les personnes handicapées mentales. Il propose plus de 30 sports de type olympique et plus de 100 000 jeux et compétitions chaque année.

Special Olympics Russia, active depuis plus de deux décennies, compte 128 000 athlètes participant à des sports et à des compétitions à travers le pays.

Mais cela ne représente que 4% des trois millions de personnes ayant une déficience intellectuelle en Russie, et Vodianova espère que les Jeux olympiques spéciaux d’hiver qui arriveront dans le pays permettront à davantage de personnes de bénéficier de cette initiative à l’avenir.

