La ville qui a inspiré le film démystifié sur la fraude électorale se prépare pour le jour du scrutin

Après s’être plaints auprès des forces de l’ordre, M. Snyder et M. Lara ont déclaré avoir été contactés par deux dirigeants de True the Vote, un groupe conservateur de surveillance des votes basé à Houston qui, pendant des années, a promu de fausses allégations de fraude endémique. Les dirigeants de l’organisation, Catherine Engelbrecht et Gregg Phillips, se sont rendus en Arizona plus tard en 2020 pour rencontrer M. Snyder et M. Lara, ont déclaré les hommes.

Inspiré par ce qu’ils ont entendu à Yuma, True the Vote s’est concentré sur la preuve, par la fraude électorale, de l’existence d’un complot national élaboré pour manipuler le résultat de l’élection présidentielle – une théorie depuis démystifiée par des experts, des agences gouvernementales et des médias qui ont regardé dans ça.

Ce printemps, Salem Media Group, une société de médias conservatrice, et le commentateur conservateur Dinesh D’Souza ont publié “2 000 mules”, centré sur Mme Engelbrecht, M. Phillips et leurs revendications. Dans le film, une femme non identifiée de San Luis apparaît, disant que les élections de la ville ont été « truquées » pendant des années par des politiciens locaux qui gèrent un système d’argent contre des votes.

Mme Fuentes, l’ancienne maire de San Luis, et la femme vue sur la vidéo avec elle, Alma Juarez, ont été accusées en décembre 2020 d’avoir enfreint la loi sur les abus de vote de l’Arizona. Plus tôt cette année, ils ont chacun plaidé coupable à un chef d’accusation d’abus de vote, pour avoir accepté quatre bulletins de vote d’autres résidents de San Luis.

Mme Fuentes est devenue la première personne en Arizona condamnée à une peine de prison en vertu de la loi, promulguée en 2016. L’avocate de Mme Fuentes, Anne Chapman, a critiqué la peine comme “un résultat injuste dans une poursuite politique”.