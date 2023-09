La ville que Fiona a tuée

« Tous les jours. Chaque jour, je vérifie la météo », dit-elle. « Combien d’ouragans y a-t-il dans le Golfe, combien y sont passés et où celui-ci va-t-il atterrir. »

Cette vigilance constante a imprégné ceux qui restent à Port aux Basques d’un profond sentiment de détresse. Toute prévision de temps violent plonge désormais même les résidents les plus stoïques dans une spirale d’inquiétude, déclare René Roy, rédacteur en chef du Wreckhouse Weekly, un journal local qui a couvert les conséquences de Fiona au cours des 12 derniers mois.

« Il y a définitivement un changement de perspective », a déclaré Roy en s’appuyant sur sa chaise de bureau. Il n’est pas loin de l’endroit où il a pris une photo qui a circulé dans les médias du monde entier alors que Fiona se dirigeait vers sa ville natale : une maison bleue en ruine, accrochée à flanc de falaise.

« Je pense que les gens sont désormais beaucoup plus conscients de la météo. Ils sont beaucoup plus nerveux.

Roy se lance dans une histoire. Il avait fait un feu de joie dans la cour la nuit dernière. Météo parfaite. Normalement, la moitié de la ville s’arrêtait pour dire bonjour, a-t-il déclaré en baissant les vitres de sa voiture pour discuter. Mais cette année, personne n’est venu. À l’épicerie aussi, les habitants sont calmes, perdus dans leur propre monde. Les conversations qui se déroulaient autrefois librement sont désormais forcées et guinchées. Le chagrin et la peur pèsent sur la ville, palpables et suffocants.

« Cette ville a tellement changé », dit-il. « C’est mort depuis Fiona, parce que ce sentiment de communauté a été démoli. »

Roy parle gravement, entouré de papiers dans son bureau. Il travaille sur un livre sur la catastrophe, interviewant des gens qui racontent le pire jour de leur vie. Il est accablé par tout cela, dit-il, même si sa maison n’a pas été touchée.

« Ici, tout est différent. Water Street, maintenant – avant, je pouvais m’y promener et dire bonjour à tous les voisins, et maintenant, vous marchez là-bas et c’est une plage. Il n’y a rien», dit-il en haussant les sourcils.

« Il a été complètement récuré. »