La Ville présente ses excuses à l’ancienne conseillère de la Colombie-Britannique pour le racisme systémique qui a mené à sa démission

Une petite ville du nord-ouest de la Colombie-Britannique a présenté ses excuses pour les impacts du racisme systémique sur l’ancienne conseillère municipale Hlox-Majagalee, dont le nom anglais est Jessica McCallum-Miller.

Elle a démissionné de son poste au conseil municipal de Terrace en 2021, affirmant que le racisme et le sexisme affectaient négativement sa capacité à travailler pour ses électeurs et mettaient en péril sa santé mentale et son bien-être.

UN déclaration communesigné par la ville de Terrace, le maire actuel Sean Bujtas et Hlox-Majagalee, reconnaît le préjudice causé au « sentiment de dignité et d’égalité de Hlox-Majagalee en tant que femme autochtone », mais maintient que la ville « n’a jamais eu l’intention de faire ou de dire des choses qui aurait un impact négatif » sur elle.

« Elle a été touchée par le racisme systémique et par les processus et politiques municipales d’une manière qui a porté atteinte à son sentiment de dignité et d’égalité en tant que femme autochtone, ce qui l’a forcée à démissionner du conseil municipal », a déclaré la ville dans son communiqué.

Hlox-Majagalee a été élue en 2018, à 25 ans, la plus jeune conseillère municipale de la ville. Après sa démission, elle a déclaré que son jeune âge, ainsi que son héritage Gitxsan, Nisga’a et Tsimshian, la faisaient se sentir seule et isolée lorsqu’elle soulevait des questions liées aux les femmes et les peuples autochtones.

Le maire de Terrace, Sean Bujtas, le vendredi 27 janvier 2023. (Maggie McPherson/CBC News)

« L’une des conséquences inévitables du colonialisme est que des dommages peuvent être causés même si aucune personne ou institution n’a l’intention de causer des dommages », indique la déclaration commune.

« Le racisme systémique peut opérer dans les institutions coloniales sans que personne n’en soit conscient. »

CBC News a contacté Hlox-Majagalee pour obtenir ses commentaires, mais a été référée à sa conseillère juridique, Barbara Findlay.

Findlay confirme que la plainte en matière de droits humains déposée par Hlox-Majagalee a été conclue par un accord de médiation fin juillet.

La ville de Terrace est située sur les territoires Tsimshian non cédés des peuples Kiselas et Kitsumkalum. Photographié d’en haut en janvier 2023. (Maggie McPherson/CBC News)

« Mes clients ont toujours eu le souci de créer des changements dans les processus et les opérations de la ville de Terrace, située sur les territoires non cédés des peuples Kitselas et Kitsumkalum, et d’améliorer les relations », a déclaré Findlay, qui utilise des lettres minuscules pour épeler. son nom.

« La Ville a accepté d’aller de l’avant sur cette voie, et mon client surveillera attentivement pour s’assurer que les relations… s’améliorent réellement. »

La déclaration commune indique : « Les parties s’engagent à avancer ensemble dans le respect mutuel et dans un esprit de réconciliation ».

La même année que la démission de Hlox-Majagale, les députés Jody Wilson-Raybould et Mumilaaq Qaqqaq ont tous deux renoncé à leurs fonctions publiques, invoquant des systèmes politiques dysfonctionnels hostiles aux peuples autochtones et aux femmes.

Hlox-Majagalee est maintenant une artiste dans un certain nombre de médiums, notamment la bijouterie et la ferronnerie, le graphisme et la peinture. Son site web dit qu’elle a étudié les beaux-arts à la Freda Diesing School of North West Coast Art.