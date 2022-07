La ville planifie de nouvelles améliorations de sécurité pour traverser autour de l’école intermédiaire Reagan à Dixon – Shaw Local

DIXON – La ville prévoit d’apporter près de 2 millions de dollars d’améliorations près de l’école intermédiaire Reagan pour rendre les itinéraires de marche plus sûrs pour les étudiants et les piétons.

En 2019, la ville a reçu une subvention Safe Routes to School de 200000 $ pour apporter des améliorations à la sécurité dans cette zone suite à des problèmes de circulation, en particulier là où South Galena Avenue rencontre Division Street.

Le programme fédéral Safe Routes to School rembourse les projets qui visent à rendre les zones plus propices à la marche ou au vélo pour les élèves qui vont et viennent de l’école, et les fonds sont administrés par le ministère des Transports de l’Illinois.

Le projet s’est développé pour inclure des rues avoisinantes et sera coordonné avec le resurfaçage de certaines routes. L’année dernière, la ville a également effectué des travaux d’aqueduc le long de la rue Division en prévision du projet.

“Il était logique de ne pas construire une toute nouvelle route sur une conduite d’eau dont nous savions activement qu’elle était défaillante dans certaines régions”, a déclaré le directeur des Travaux publics, Matt Heckman, lors d’une récente séance d’information sur le projet de routes sûres.

L’avenue Galena verra des extensions de trottoir de la Division à la 10e rue Ouest, ainsi que de nouvelles rampes, bordures, marquages ​​​​de rue et signalisation. Il y aura une signalisation lumineuse à Patrick’s Court and Division.

La rue Division et l’avenue Fargo auront de nouveaux trottoirs, des bordures et une route repavée avec de l’asphalte à chaud. Les marquages ​​​​de rue seront également améliorés pour être plus visibles lorsque Division Street deviendra à sens unique devant le Reagan Middle School où se trouve le parking avant.

“Ces améliorations amélioreraient la sécurité des piétons et des automobilistes dans la zone scolaire”, a déclaré Heckman.

Des travaux seront également effectués pour remblayer des parcelles de trottoir du côté est de l’avenue Hemlock et du côté ouest de l’avenue Chestnut, les deux des rues Pine à Division. Walnut aura un nouveau trottoir du côté est de Division à Ash Court.

“Nous comblons ces lacunes dans le cadre de ce projet en essayant de créer une longue route continue pour amener les gens du nord au sud jusqu’à Division Street”, a déclaré l’ingénieur de projet Jason Stoll de Fehr Graham Engineering and Environmental.

Trois résidents de l’empreinte du projet ont posé des questions et exprimé leurs inquiétudes, Deb Dickinson affirmant que les améliorations ne vont pas assez loin pour résoudre les nombreux quasi-accidents à Galena et Division.

“Ce qui m’inquiète, c’est que je suis là depuis 20 ans, et j’ai vu tant de brigadiers scolaires et d’enfants presque tués, et je ne pense pas que les changements résolvent le problème principal”, a-t-elle déclaré.

Il n’y a pas de voie de virage et la voie intérieure est très étroite, a-t-elle dit, ajoutant que les parents qui déposent leurs enfants à grande vitesse ne voient pas les brigadiers.

“J’ai entendu des enfants crier”, a déclaré Dickinson. “C’est un carrefour très dangereux.”

Elle a recommandé de construire un passage pour piétons surélevé ou d’installer un meilleur feu d’arrêt, de préférence un feu qui pourrait être contrôlé par un brigadier scolaire.

L’avenue Galena, également connue sous le nom de route nationale 26, est sous la responsabilité de l’IDOT, qui a un accord de maintenance avec la ville.

Heckman a déclaré qu’ils partageaient les mêmes préoccupations concernant l’intersection, mais qu’il y aurait des problèmes de conception et d’accessibilité ADA avec un passage pour piétons surélevé.

« Cette zone est extraordinairement occupée ; la zone voit une tonne de trafic surdimensionné et en surpoids », a-t-il déclaré.

La galène se détériore également sur ce tronçon de route, et Heckman a déclaré qu’ils prévoyaient de parler à IDOT de ces préoccupations.

Dickinson et le résident Stan Aurand ont également soulevé des problèmes avec le passage à mi-chemin à un sens unique sur Division. Aurand a déclaré que l’école devait déplacer le stationnement hors de la rue et revenir à un double sens.

Le sens unique a été établi il y a des années par mesure de sécurité, et il n’est actuellement pas prévu de le modifier, a déclaré Heckman.

Le résident Randy Newcomer a demandé si d’autres améliorations à l’infrastructure seraient apportées, car les conduites d’eau et d’égout ont tendance à refouler lors de fortes pluies sur l’avenue Fargo.

Heckman a déclaré qu’il y aura une courte amélioration des eaux pluviales et qu’ils inspecteront les conduites avant la construction.

Le projet fera l’objet d’un appel d’offres en novembre et les travaux préliminaires devraient commencer en mars. Les mises à niveau de Division et Fargo commenceraient en mai avec Galena et les autres rues en août. L’objectif est d’être principalement terminé avant la rentrée scolaire et de terminer les travaux d’ici octobre 2023.

Sur le projet de 1,95 million de dollars, environ 250 000 $ iront à Galena et aux petites améliorations de la rue, 1,1 million de dollars à Division Street et 600 000 $ à Fargo Avenue.