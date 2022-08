La ville où les tricheurs sont les plus susceptibles d’être surpris a été révélée… et ils ne brouillent pas les pistes

Les tricheurs de LOVE les plus mauvais pour couvrir leurs traces et les plus susceptibles d’être pris au dépourvu sont les Brummies.

Une enquête auprès de 2 000 adultes a montré que 11% ont admis avoir été grondés par des partenaires en laissant des signes révélateurs.

À Birmingham, le chiffre a atteint 20%, selon l’étude de la société d’ameublement Terry’s Fabrics.

Les tricheurs de Cambridge étaient les plus prudents avec seulement 4% admettant des manières bâclées.

Les cadeaux comprenaient le travail tardif (21 %), des reçus pour un souper pour deux (13 %) et une bouffée de parfum (10 %).

Brummie Ozzy Osbourne a avoué avoir trompé sa femme Sharon à plusieurs reprises.

Les habitants de Norwich étaient les deuxièmes moins susceptibles d’être pris avec six pour cent.

Liverpool a complété les cinq moins probables avec neuf pour cent.