La ville où George Floyd a été tué peine à recruter des flics

MINNEAPOLIS (AP) – À l’intérieur du campus tentaculaire de l’Académie de police de Minneapolis, du côté nord de la ville, six personnes se sont assises sobrement et ont écouté une poignée d’officiers et de responsables de la ville parler de rejoindre un département en sous-effectif qui est synonyme du meurtre de George Floyd.

Les officiers vivraient dans une région métropolitaine animée et dynamique avec une qualité de vie élevée, ont-ils déclaré, travaillant dans un grand département où ils pourraient choisir une grande variété de cheminements de carrière avec des avantages complets.

Mais ceux qui prêtent serment doivent comprendre qu’il s’agit d’un travail dangereux et qu’on s’attend à ce qu’ils protègent le caractère sacré de la vie humaine – même si cela signifie freiner un collègue officier. Et tout ce qu’ils font doit viser à rétablir la confiance dans une ville laissée en lambeaux par le meurtre de Floyd et d’autres hommes noirs.

“Il y a encore des gens qui nous apprécient encore”, a déclaré le Sgt. Vanessa Anderson l’a dit aux recrues potentielles. « La communauté nous apprécie toujours. Je le pense vraiment.

La criminalité a augmenté à Minneapolis pendant la pandémie, comme dans de nombreuses villes américaines. Les homicides ont presque doublé de 2019 à 2021, les voies de fait graves ont bondi d’un tiers et les détournements de voitures – que la ville n’a commencé à suivre qu’à l’automne 2020 – ont explosé. Et le problème de la criminalité dans la ville a été aggravé par un exode massif d’officiers qui ont cité le stress post-traumatique après la mort de Floyd, éviscérant le département d’environ un tiers de son personnel.

Certains habitants disent que la ville peut parfois se sentir anarchique. Le 4 juillet, la police a semblé incapable de faire face lorsque des fauteurs de troubles ont tiré des feux d’artifice sur d’autres personnes, des bâtiments et des voitures. Cette nuit-là a déclenché plus de 1 300 appels au 911. Un témoin a décrit un feu d’artifice tiré sur l’une des rares voitures de police qui ont répondu.

“Notre ville a besoin de plus d’officiers de police”, a déclaré le maire de Minneapolis, Jacob Frey, en août, tout en présentant une proposition visant à augmenter le financement de la police dans le but d’augmenter le nombre d’officiers à plus de 800 d’ici 2025. Ajoutant à la pression : un tribunal s’est prononcé en faveur de résidents qui ont poursuivi la ville pour ne pas avoir le nombre minimum d’agents requis en vertu de la charte de la ville.

L’un des six qui ont assisté à la présentation de la fin de l’été à l’Académie de police de Minneapolis était Cyrus Collins, 36 ans, de la banlieue de Lino Lakes, qui s’identifie comme métis.

Collins arbore un tatouage facial d’une obscénité contre la police. Il a déclaré à l’Associated Press qu’il était dirigé contre les “méchants”, comme ceux qui ont tué Floyd et Breonna Taylor, qui ont été abattus par des agents purgeant un mandat de perquisition à Louisville, Kentucky. Le ministère a déclaré qu’il n’avait pas de politique régissant les tatouages.

“Je ne veux pas que les gens de couleur soient contre les flics”, a déclaré Collins, qui travaille comme cuisinier de pizza et distributeur de colis FedEx. “Quelle autre carrière serait doper pour envoyer ce message que d’être un officier de police de Minneapolis?”

Était également présent à la réunion William Howard, un homme noir de 29 ans qui a déclaré qu’il installe du mobilier de bureau, écrit des histoires pour les jeux vidéo et ne vit à Minneapolis que depuis quelques mois. Howard a déclaré qu’il avait étudié la méditation et qu’il pensait que ce serait une compétence utile lorsque la désescalade est nécessaire.

«Je sens que je peux apporter plus de cœur dans la police. Le cœur n’est pas une question de pouvoir et de contrôle, c’est une question de courage, de protection des gens et de service aux gens », a déclaré Howard.

Mais il hésitait à postuler. Il a un fils d’un an et s’inquiète de l’équilibre travail-vie personnelle et des dangers du travail.

Le financement proposé par Frey couvrirait une campagne de marketing pour le recrutement d’officiers, un programme de stages pour les lycéens et quatre classes de recrues policières chaque année, entre autres mesures.

Le porte-parole de la police, Garrett Parten, a déclaré que la ville était consciente des défis de recrutement auxquels elle était confrontée. Chaque classe peut accueillir jusqu’à 40 recrues, mais seulement six étaient dans la classe qui a obtenu son diplôme en septembre. Seules 57 personnes ont postulé en 2022, contre 292 candidats en 2019.

« Vous pouvez crier aussi fort que vous le souhaitez : ‘Engagez plus de gens !’ mais si moins de personnes postulent, cela ne changera pas grand-chose au résultat », a déclaré Parten. « Partout au pays, le recrutement est devenu un problème. Il y a juste moins de personnes qui postulent pour le poste.

Les statistiques le confirment. Parmi 184 services de police interrogés aux États-Unis et au Canada, le Forum de recherche des cadres de la police à but non lucratif a constaté que les démissions avaient bondi de 43 % de 2019 à 2021 et que les départs à la retraite avaient bondi de 24 %. Face à ces départs, les embauches globales ont diminué de 4 %.

Lors d’une séance d’information pour les aspirants cadets en mars, Matthew Hobbs, un officier de formation, a remercié les participants d’être simplement là.

“A Minneapolis, avec ce que nous avons vécu ces deux dernières années, pour que vous soyez ici et que vous vous intéressiez à l’application de la loi … Je suis impressionné par chacun d’entre vous qui est ici”, a-t-il déclaré.

Hobbs a parlé de ce qu’il ressentait le lendemain du meurtre de Floyd, lorsque lui et d’autres officiers ont reçu l’ordre de quitter l’enceinte que les manifestants ont rapidement prise et incendiée.

“C’était la pire journée de ma carrière. Mais même après cela, j’aime toujours mon travail », a déclaré Hobbs, exhortant les participants à postuler. “C’est une carrière incroyable.”

Howard – la recrue potentielle avec des réserves – a déclaré plus tard qu’il avait postulé mais qu’il n’avait pas réussi l’examen oral. Et Collins, qui avait parlé d’être un pont entre les personnes de couleur et la police, a déclaré qu’un voyage de dernière minute l’avait forcé à manquer un examen oral nécessaire. Il prévoit de postuler à nouveau plus tard, a-t-il déclaré.

“Je veux faire quelque chose dont je suis fier et y donner toute ma compassion”, a déclaré Collins. “Je ne vois pas d’autre carrière – en ce moment, en 2022, avec tout ce qui se passe – que d’être flic.”

Trisha Ahmed est membre du corps de l’Associated Press/Report for America Statehouse News Initiative. Report for America est un programme de service national à but non lucratif qui place des journalistes dans les salles de rédaction locales pour faire des reportages sur des problèmes sous-couverts. Suivez Trisha Ahmed sur Twitter.

