La ville organisera une veillée en l’honneur des personnes tuées dans la fusillade de Walmart

CHESAPEAKE, Virginie (AP) – La ville de Chesapeake, en Virginie, a prévu une veillée aux chandelles lundi soir qui honorera et se souviendra des victimes de la fusillade de masse de la semaine dernière dans un magasin Walmart.

Six employés ont été tués et six personnes ont été blessées par un superviseur de magasin tard mardi soir dans la ville d’environ 250 000 habitants près de la côte atlantique de Virginie, a annoncé la police.

Le déchaînement a marqué la deuxième fusillade de masse très médiatisée du pays en quatre jours après qu’une personne a ouvert le feu dans une discothèque gay à Colorado Springs, tuant cinq personnes et en blessant 17.

La police a déclaré que le tireur du Walmart était un superviseur qui avait laissé une note affirmant qu’il avait été harcelé et poussé au bord du gouffre par la perception que son téléphone avait été piraté. Il est mort sur les lieux d’une blessure par balle apparemment auto-infligée.

Les associés du magasin Walmart décédés étaient âgés de 16 à 70 ans et se trouvaient à différentes étapes de leur vie.

Fernando “Jesus” Chavez-Barron, 16 ans, venait de commencer à conduire et avait obtenu son premier emploi à temps partiel chez Walmart pour aider sa famille. Kellie Pyle, 52 ans, est récemment revenue dans la région après avoir renoué avec son amoureux du lycée. Ils prévoyaient de se marier l’année prochaine.

Randy Blevins, 70 ans, avait travaillé au Walmart pendant plus de 30 ans après avoir possédé son propre magasin à cinq sous. Brian Pendleton, 38 ans, avait récemment fêté ses 10 ans au magasin et était un gars “joyeux” qui aimait raconter des blagues.

Lorenzo Gamble, 43 ans, y a travaillé pendant 15 ans. Il était le plus calme de sa famille et aimait aller aux matchs de football de son jeune de 19 ans. Tyneka Johnson, 22 ans, était jeune et voulait gagner son propre argent. Elle avait aussi un sens du style et un amour pour la musique et la danse.

La veillée commence à 18 heures et se tiendra au Chesapeake City Park.

