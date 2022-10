La ville natale ontarienne du gérant des Phillies, Rob Thomson, se prépare pour la célébration de la Série mondiale

Dans un sport comme le baseball qui existe depuis plus de cent ans, il est rare que quelque chose se produise pour la première fois. Mais jeudi, Rob Thomson, gérant des Phillies de Philadelphie, écrira sa propre page dans les livres d’histoire du baseball en devenant le premier Canadien à diriger une équipe aux World Series.

À la manière discrète typique de Thomson, il minimise l’importance de la réalisation historique.

« Il y a eu tellement de premières cette année que je n’ai vraiment pas eu le temps d’y penser. Je suis canadien. Je vis là-bas pendant l’intersaison », a déclaré Thomson à CBC. “J’aime notre pays et ce que nous sommes tous, mais je n’y ai vraiment pas pensé de cette façon en tant que premier Canadien à avoir dirigé la Série mondiale.

“Je suis juste très heureux de gérer les World Series.”

Les Phillies de Thomson ont battu les Padres de San Diego dans la série de championnats de la Ligue nationale pour gagner leur place dans la Classique d’automne. Ils affronteront les Astros de Houston, champions de la Ligue américaine, avec le premier match prévu vendredi.

Thompson ne célèbre peut-être pas son exploit, mais il est significatif, a déclaré Scott Crawford, directeur des opérations au Temple de la renommée du baseball canadien, dont Thomson est membre.

« Cela montre que les Canadiens peuvent faire le gros du travail. Nous en savons autant sur le baseball et nous sommes aussi bons au baseball que tous les autres pays », a déclaré Crawford. “Avec Rob sur grand écran pour la Série mondiale, cela montre simplement que si Rob peut le faire, vous savez, depuis une petite ville du sud de l’Ontario, alors n’importe qui peut le faire au Canada.”

Thomson a parcouru de nombreux endroits au cours de son parcours de plusieurs décennies dans le baseball, mais est toujours resté proche de la petite ville dans laquelle il a grandi. Il est né à Sarnia, en Ontario, mais sa maison se trouvait juste en bas de l’autoroute à Corunna, une petite ville d’environ 2 000 habitants.

Et alors que l’homme de 59 ans monte sur la plus grande scène du baseball, de nombreux habitants de la ville observeront de près et célébreront l’homme qu’ils connaissent depuis qu’il est un petit garçon.

Chez Antonio’s Pizza, le long de la rue principale de la ville, le grand panneau devant le restaurant souhaite bonne chance à Thompson et à ses Phillies. À l’intérieur, le personnel est paré de l’équipement des Phillies, faisant fièrement la promotion du Rob Thomson World Series Special. Il comprend un pichet de bière et une pizza Philly inspirée du célèbre cheesesteak Philly.

“Je pense que c’est génial. Je pense que cela en dit long pour une personne de venir d’une petite ville et de commencer sur un petit terrain de baseball et de se frayer un chemin jusqu’à la Série mondiale. C’est incroyable”, a déclaré Ann Maitland, l’une des les serveurs du restaurant.

Rick Corner est également très fier.

“Il était le garçon chauve-souris sur beaucoup de [local] équipes », se souvient Corner, un ami de longue date des Thomson qui a passé de nombreuses heures à jouer au baseball avec et contre la famille.

“Ils étaient une famille inconditionnelle du baseball, mangeant, dormant, buvant, le baseball, toute leur vie”, a déclaré Corner. “Oui, je suppose que le potentiel était là (pour mener une équipe aux World Series), mais La Corogne était une petite communauté de 2 000 personnes. Je ne pense pas que quiconque puisse imaginer cela.”

En tant que joueur, Thomson était assez bon pour jouer au baseball universitaire à l’Université du Kansas et a finalement été repêché par les Tigers de Detroit. Mais après quelques années dans le système des ligues mineures des Tigers, il a réalisé que son avenir au baseball était dans l’entraînement.

Au cours des 30 dernières années, il a été entraîneur dans les organisations des Yankees de Detroit, de New York et de Philadelphie. Il a finalement obtenu un poste d’entraîneur-chef dans la Ligue majeure cette année lorsque les Phillies ont congédié son prédécesseur, Joe Girardi, quelques mois après le début de la saison.

“[Thomson] toujours voulu être manager. Il n’a pas eu l’occasion avec les Yankees, mais ça a très bien fonctionné pour lui à Philadelphie et les joueurs l’adorent », a déclaré Corner. « C’est une personne très humble. Rien ne concerne Robbie Thomson. Il s’occupe de l’équipe, il s’occupe de soutenir les gars.”

Rob Thomson, centre, célèbre avec le trophée après avoir remporté la NL Championship Series les San Diego Padres. (Presse associée)

Corner est resté en contact avec Thomson au fil des ans, lui rendant dernièrement visite à Philadelphie juste après que Thomson a pris ses fonctions de manager. Il a également joué un rôle déterminant dans la mise en place d’une exposition au Moore Museum près de La Corogne qui rend hommage à la carrière de baseball de Thompson.

“J’ai rencontré Robbie chez lui pour lui demander son avis. Il dit que je vous soutiens à 100%, quoi que vous vouliez faire là-bas. Donc, au musée lui-même, j’ai essayé de construire un affichage chronologique”, a déclaré Corner.

L’exposition présente des objets, des photos et des uniformes de l’époque où Thomson jouait enfant à La Corogne jusqu’à aujourd’hui. Il comprend des chandails de son temps à l’Université du Kansas et de ses jours avec les Tigers et son chandail de l’équipe olympique canadienne de 1984, dont Thomson était membre.

“Rob m’a donné quelques maillots des Yankees de l’époque où il était là-bas et des maillots des Phillies. Il y a tellement de photos et d’histoires exposées. Je suis très fier”, a déclaré Corner.

Corner a déclaré qu’il espère que l’émergence de Thomson sur la plus grande scène du baseball conduira de nombreuses personnes au musée pour voir où tout a commencé pour son ami de toujours. Mais il s’agit de plus que cela.

“Si je peux inspirer un petit enfant qui voit cet affichage pour voir que cet homme est venu d’une communauté de 2 000 personnes en tant que garçon chauve-souris et qu’il a réussi à se rendre dans les ligues majeures. Si cela peut inspirer un petit enfant, alors j’ai atteint mon objectif », a déclaré Corner.