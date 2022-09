NOUVEAUVous pouvez désormais écouter les articles de Fox News !

Les zones inondées de la ville natale du président ukrainien Volodymyr Zelensky, Kryvyi Rih, ont commencé à connaître un sursis jeudi après que les autorités se sont empressées de détourner l’eau après qu’un missile de croisière russe a frappé et cassé un barrage.

Huit missiles de croisière ont touché une structure hydrotechnique dans le centre de l’Ukraine mercredi soir, brisant un barrage sur la rivière Inhulets dans ce que les responsables régionaux ont qualifié de coup intentionnel pour tenter d’emporter la ville.

GRAHAM ET BLUMENTHAL APPELLENT LA RUSSIE À REJOINDRE LA LISTE DES ÉTATS PARRAINANT LE TERRORISME, DIT QUE LES CRIMES SONT UN « GÉNOCIDE »

“La Russie a commis un autre acte terroriste”, a déclaré Oleksandr Vilkul, chef de l’administration militaire de Kryvyi Rih, dans une adresse publiée sur Telegram selon une traduction d’Ukrinform. “La tentative consiste simplement à laver une partie de notre ville avec de l’eau.”

Plus de 110 maisons auraient été inondées, bien que Vilkul ait déclaré que les niveaux d’eau baissaient et avaient diminué de près de 16 pouces après que les fonctionnaires aient travaillé pendant la nuit.

Deux explosions intentionnelles et des travaux “d’ingénierie majeure” ont été effectués sur un barrage dans l’ouest de l’Ukraine près de Chornohorka “pour augmenter sa capacité” et permettre à l’eau d’être détournée de la rivière Inhulets, a déclaré Vilkul.

LA RUSSIE DÉCRIE LES APPELS DE L’UKRAINE À UNE COALITION DE SÉCURITÉ DE TYPE OTAN EN TANT QUE “PROLOGUE” À LA TROISIÈME GUERRE MONDIALE

Zelenskyy a condamné l’attaque dans un message enflammé jeudi matin et a déclaré que la frappe n’avait “aucune valeur militaire” et était une autre attaque contre les populations civiles.

“Tous ceux qui lancent ces missiles, ceux qui sont venus sur notre terre – des faibles. Vous êtes des faibles qui font la guerre contre des civils”, a-t-il dit en qualifiant les soldats russes de “crapules”.

“Vous resterez des terroristes dont leurs propres petits-enfants auront honte”, a-t-il poursuivi. “Un acte ignoble, qui peut plaire aux propagandistes russes fous, mais ne sauvera certainement pas l’état moral et psychologique des soldats russes.”

Le discours passionné de Zelenskyy est intervenu après sa visite mercredi de la ville d’Izium, récemment reprise, dans la région de Kharkiv, au nord de l’Ukraine.

CLIQUEZ ICI POUR OBTENIR L’APPLICATION FOX NEWS

Les responsables ukrainiens ont défendu leur succès dans la région, et Zelenskyy a déclaré que la quasi-totalité de celle-ci avait été “désoccupée”.

Cependant, Zelenskyy et des responsables régionaux ont déclaré que la ville était restée dans un état similaire à Bucha et à d’autres zones urbaines occupées par les forces russes et ont déclaré qu’il y avait à nouveau des signes d’atrocités contre les droits de l’homme comme la torture et les meurtres de civils.