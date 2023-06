La ville natale de Nikola Jokic en Serbie célèbre le 1er titre NBA des Denver Nuggets

SOMBOR, Serbie (AP) – C’était à peine l’aube que les fans inconditionnels de Nikola Jokic dans sa ville natale serbe de Sombor ont scandé « MVP! MVP! » et a célébré le premier titre NBA des Denver Nuggets.

Denver a suivi le Miami Heat à la mi-temps du match 5 mais s’est rallié pour gagner 94-89, avec le double MVP de la ligue Jokic affichant 28 points et 16 rebonds et récoltant le trophée du joueur le plus précieux de la finale de la NBA.

Chaque tir, rebond ou blocage effectué par le centre serbe a déclenché des acclamations et des cris dans une salle de sport décrépite dans la petite ville du nord de la Serbie, par ailleurs endormie, près des frontières avec la Croatie et la Hongrie, où les fans ont regardé le match sur grand écran.

L’ovation la plus bruyante est venue lorsque Jokic, typiquement humble et au visage de pierre, a déclaré lors d’une interview d’après-match sur le terrain: « Il est temps de rentrer à la maison. »

Bientôt, les fans qui ont passé des nuits blanches à regarder les finales de la NBA le verront en personne lorsqu’il rentrera chez lui pour s’occuper de ses chevaux de course.

Pour le petit État des Balkans d’un peu plus de 6 millions d’habitants, juin a été un mois que peu de gens oublieront jamais. Un balayage serbe a donné à Jokic sa première bague NBA et à la star du tennis Novak Djokovic un 23e titre record en simple du Grand Chelem lorsqu’il a remporté l’Open de France dimanche.

« C’est tout simplement incroyable », a déclaré le père de Jokic, Branislav, qui dirige un club de courses attelées local à la périphérie de Sombor, dans une interview. « Je ne pense pas que cette grande réussite puisse jamais être répétée à nouveau. »

Les écuries s’appellent Dream Catcher d’après le nom du premier cheval de course que Jokic a acheté il y a des années, car il a développé une forte passion pour les chevaux et les courses de chevaux.

Non loin de là se trouve un terrain de basket où Jokic s’est entraîné pour la première fois près de son école primaire, qui présente une grande peinture murale de lui dans un maillot n ° 15 des Nuggets et une inscription: « N’ayez pas peur d’échouer gros. »

Branislav Jokic, portant un maillot bleu des Denver Nuggets, a déclaré que personne n’aurait pu prédire le succès de Nikola en tant que basketteur alors qu’il passait d’un talent de petite ville, « qui était un peu en surpoids à un moment donné », à la ligue régionale et signant alors son premier contrat avec les Nuggets.

« Il avait quelque chose de spécial en lui. J’en parle rarement aujourd’hui, mais je savais simplement qu’il serait un bon basketteur », a-t-il déclaré. « Mais quant aux hauteurs qu’il atteindrait, personne n’aurait pu le savoir à ce moment-là. »

Branislav Jokic a déclaré que bien que son fils se soit entraîné dur pour atteindre le plus haut niveau, son esprit était toujours tourné vers l’amour des chevaux.

« Il a commencé à grandir, à la fois en taille et en taille, et il a commencé à prendre conscience qu’il pouvait être un basketteur, mais il avait un grand désir à cette époque. Il disait, ‘Papa, je veux devenir cavalier.’ Et j’avais l’habitude de lui dire : « Fils, deviens d’abord basketteur, et tu deviendras un grand cavalier plus tard », a déclaré Branislav Jokic.

Jokic est devenu le joueur le moins repêché – 41e au total au deuxième tour en 2014 – à remporter le titre de MVP de la finale. Il est également devenu le troisième choix de deuxième ronde à remporter le prix.

Jokic est également devenu le premier joueur de l’histoire de la NBA à mener les séries éliminatoires en termes de points marqués, de rebonds et de passes décisives. Avec 600 points, 269 rebonds et 190 passes au total, il mène dans les trois catégories.

Jokic et Djokovic, des athlètes uniques dans une génération qui ont grandi à environ 2 heures et demie de route l’un de l’autre dans un pays pas beaucoup plus peuplé que le Colorado, ont cherché à remporter des titres et à atteindre des records qui ont marqué leur nom. dans les livres d’histoire.

« Le sport est quelque chose de spécial en Serbie. Nous avons Novak, qui est probablement le meilleur de tous les temps, Novak est le meilleur de tous les temps pour nous, maintenant nous avons un champion NBA », a déclaré Jokic lors d’une conférence de presse. « C’est un très bon sentiment d’être un Serbe maintenant. »

