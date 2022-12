La ville natale de Messi en Argentine aspire à la victoire en Coupe du monde

ROSARIO, Argentine (AP) – Fernanda Quiroga se souvient encore de la façon dont Lionel Messi a joué au football sur ce qui était alors des chemins de terre autour de leur quartier ouvrier à Rosario, la troisième plus grande ville d’Argentine.

“(Messi) tapait toujours quelque chose, un ballon, un bouchon de bouteille”, a déclaré Quiroga, qui à 35 ans a le même âge que le capitaine de l’équipe nationale de football argentine. “Le souvenir que j’ai de lui parce qu’il vivait juste en face de chez moi, va acheter des pâtisseries chez sa grand-mère du coin et il donnait toujours des coups de pied.”

L’excitation pour la finale de la Coupe du monde de dimanche, lorsque l’Argentine affrontera la France, championne en titre, au Qatar, monte rapidement et l’anxiété est particulièrement vive dans la ville natale de Messi, car beaucoup espèrent que ce sera l’année où Messi remportera enfin le seul trophée majeur qui manquait. de son illustre carrière.

“Même si cela nous fait tous mal, on dit que c’est la dernière Coupe du monde de Leo, donc nous espérons tous qu’il la gagnera, je pense plus pour lui que pour l’équipe nationale elle-même”, a déclaré Quiroga. “Je pense que ce qui pèse le plus cette fois-ci, c’est que nous voulons qu’il l’obtienne parce qu’il a généré tant d’amour et de respect.”

Après avoir battu la Croatie en demi-finale mardi, Messi a déclaré que le match de dimanche serait probablement son dernier dans une Coupe du monde.

Le quartier populairement connu sous le nom de La Bajada s’est transformé en une sorte d’autel pour Messi avec des peintures murales et des graffitis qui louent la star du football.

“D’une autre galaxie et de mon quartier”, lit-on dans des graffitis apparemment omniprésents dans la région.

Une grande fresque de Messi regardant le ciel est peinte sur le côté de son ancienne maison qui appartient toujours à sa famille.

«Le petit gars était très épicé. S’il s’énervait, il attrapait le ballon et l’emportait », a déclaré Marcelo Almada, un ouvrier du bâtiment de 37 ans qui a joué au football avec Messi dans les rues du quartier où il vit toujours. “Il n’aimait pas perdre… mais c’était un très bon garçon.”

Avec la Coupe du monde, “il y a eu une explosion dans le quartier”, où “nous sommes tous comme des frères”, a-t-il ajouté, notant qu’après chaque victoire argentine, les gens font la fête dans les rues jusqu’au petit matin.

Le quartier est également devenu un lieu de pèlerinage, avec des fans du monde entier venant visiter l’ancienne maison de Messi et le petit terrain de football dans le coin où il a commencé à acquérir les compétences qui finiraient par le transformer en un grand de tous les temps. .

“Je suis fan de Barcelone et de Messi depuis que je suis tout petit et… mon rêve est de voir Messi gagner (la Coupe du monde)”, a déclaré Niv Reznik, 23 ans, un Israélien qui s’est rendu en Argentine avec un groupe d’amis pour regarder le tournoi dans la patrie de la star du football qui a joué 17 saisons avec Barcelone.

Lorsque Reznik et ses amis sont arrivés chez Messi, l’un d’eux s’est agenouillé et a agité les mains en signe d’ovation.

À quelques pâtés de maisons, une autre personne qui espère une victoire de Messi est Andrea Liliana Sosa, 55 ans, qui était professeur de mathématiques et de sciences de Messi en cinquième et sixième année.

“C’était un élève calme et dévoué, responsable de ce qu’il devait faire pour l’école et bien aimé de ses camarades de classe … surtout pendant les pauses pour jouer au ballon”, a déclaré Sosa dans l’une des salles de classe de l’école qui a écaillé la peinture sur de nombreux de ses murs. “Il était très concentré sur le football.

“(Une victoire dimanche) serait comme la cerise qui lui manque, alors espérons qu’il y arrivera, mais il en a déjà assez fait pour être reconnu et aimé de tous”, a-t-elle ajouté.

Les écoliers vivent la Coupe du monde “avec une belle passion” et veulent que l’Argentine gagne “pour Messi”, a déclaré Milena Fernández, une étudiante de 13 ans qui se tenait devant une grande fresque de la star du football sur le parvis de l’école. terrains.

En face de l’école, une autre grande fresque de Messi orne le côté d’un immeuble résidentiel qui s’est également transformé en lieu de pèlerinage pour les fans.

“Nous avons même vu des gens prier ici”, a déclaré Valentina Rota, 21 ans, qui vit dans le bâtiment. “Il y a tout un sentiment d’appartenance parce qu’il est né au coin de la rue, c’est l’un des nôtres, c’est un voisin.”

Messi et l’équipe nationale dans son ensemble ont réussi à susciter l’espoir et l’optimisme des Argentins dans un pays qui est coincé dans le marasme économique depuis des années avec l’un des taux d’inflation les plus élevés au monde, se rapprochant de près de 100% par an, et où près de quatre personnes sur dix vivent dans la pauvreté.

“Tout le monde veut que Messi gagne et cela génère une communauté, un sentiment très agréable et très peu fréquent en Argentine, qui se bat toujours, divisé, en colère, frustré”, a déclaré Diego Schwarzstein, un endocrinologue qui a traité Messi pour un déficit en hormone de croissance jusqu’à ce qu’il est parti pour Barcelone à 13 ans après que le club européen a promis de payer son traitement coûteux.

À Rosario, une ville entachée par la violence liée à la drogue, ce sentiment semble encore plus saisissant.

“Vous oubliez un peu les meurtres, les vols et toutes les autres choses qui se passent”, a déclaré Sosa. “Cela nous distrait un peu.”

Il ne s’agit bien sûr pas seulement d’une distraction. Pour ceux qui ont suivi la carrière de Messi depuis le début, une victoire dimanche signifierait l’aboutissement d’un travail de toute une vie étant donné que la star du football lui-même a parlé de l’importance de remporter un titre de Coupe du monde.

“Malgré le fait qu’il soit maintenant une rock star, qu’il ait une belle famille, une femme magnifique, un compte bancaire volumineux et une grande popularité, son chemin n’a pas été couvert de pétales de rose”, a déclaré le Dr Schwarstein. “Ceux d’entre nous qui connaissent ce chemin et connaissent l’importance que cette Coupe a pour lui, veulent profondément qu’il l’ait.”

À La Bajada, les habitants espèrent que si Messi gagne dimanche, il reviendra dans son ancienne maison pour une visite.

“Nous rêvons tous qu’il reviendra”, a déclaré Quiroga. « C’est un souhait très fort, surtout pour les plus jeunes qui ont entendu dire que nous le connaissons tous et qui veulent le rencontrer aussi. On attend énormément de lui qu’il revienne et je pense qu’un jour cela arrivera, que ce soit maintenant ou plus tard. C’est sa maison, la maison de sa famille, espérons que cela arrivera.

Daniel Politi, Associated Press