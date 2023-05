La ville n ° 1 pour trouver un travail à distance, selon une nouvelle étude

Le marché du travail pour les travailleurs à distance peut se contracter dans certaines villes, mais il est florissant dans d’autres.

UN nouveau papier du National Bureau of Economic Research (NBER) des États-Unis identifie les villes où les emplois à distance connaissent la croissance la plus rapide, en se concentrant sur cinq pays anglophones : les États-Unis, le Royaume-Uni, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande.

Les chercheurs à l’origine de l’article – intitulé « Remote Work across Jobs, Companies and Space » – ont examiné plus de 250 millions d’offres d’emploi offrant du travail à distance ou hybride publiées entre janvier 2014 et janvier 2023.

Ils ont constaté que le Royaume-Uni dépasse les États-Unis, l’Australie, le Canada et la Nouvelle-Zélande en ce qui concerne les emplois flexibles à distance, ce qui n’est « pas surprenant », notent les chercheurs, « car le Royaume-Uni est dans l’ensemble plus orienté vers les emplois de cols blancs ». avec une propension plus élevée à travailler à domicile. »

Londres, Sydney et Toronto – les villes les plus peuplées du Royaume-Uni, d’Australie et du Canada, respectivement – ​​ont vu certaines des les plus fortes augmentations dans le travail à distance, selon le rapport.

Voici les 10 villes où la part des emplois à distance a le plus augmenté :

Washington, DC (États-Unis) San Francisco (États-Unis) Londres, Royaume-Uni) Glasgow (Royaume-Uni) Chicago (États-Unis) Atlanta (États-Unis) Phénix (États-Unis) New York (États-Unis) Sydney, Australie) Toronto, Canada)

Le travail à domicile est nettement plus courant dans les grandes villes que dans les banlieues et les villes rurales, car les villes denses ont tendance à avoir un nombre plus élevé de « travailleurs du savoir » dont les emplois leur permettent de travailler de n’importe où avec une connexion Internet, recherches passées a montré.

En 2022, par exemple, « une nouvelle offre d’emploi sur quatre à Washington, DC annonçait des modalités de travail à distance, contre une sur quatorze à Perth, en Australie », note le rapport.

Alors que la part des nouveaux postes vacants à distance a connu une forte augmentation dans les cinq pays au début de la pandémie de Covid-19, les pays avec les épidémies initiales de Covid-19 les plus graves ont connu la plus forte hausse : les États-Unis, le Royaume-Uni et le Canada.

Dans tous les pays, cependant, la popularité du travail à distance s’est poursuivie « longtemps après que l’événement forcé de la pandémie s’est calmé », écrivent les auteurs. Au-delà de la gravité de la pandémie, les infrastructures (accès à Internet, transports en commun) et la prévalence d’emplois et d’industries compatibles à distance dans chaque ville sont tous des déterminants importants de l’adoption du travail à distance, selon le rapport.

Le nombre d’emplois à distance disponibles fluctue également d’une région à l’autre : aux États-Unis, par exemple, les emplois à distance sont devenus moins courants dans les villes du sud comme Savannah et Miami Beach, par rapport aux villes du nord-est et de l’ouest comme San Francisco, Boston et le Colorado.

Les villes des États du sud ont tendance à être les moins favorables aux régions éloignées, car elles comptent une proportion plus élevée d’employeurs nécessitant un travail sur place, y compris des emplois d’entreposage et de distribution, le Los Angeles Times rapports et moins d’emplois de cols blancs disponibles.

À NE PAS MANQUER : Vous voulez être plus intelligent et avoir plus de succès avec votre argent, votre travail et votre vie ? Inscrivez-vous à notre nouvelle newsletter !

Obtenez le rapport gratuit de CNBC, 11 façons de savoir si nous sommes en récession, où Kelly Evans passe en revue les principaux indicateurs indiquant qu’une récession approche ou a déjà commencé.

Vérifier:

Certains emplois à distance seront encore chauds dans 5 ans, et d’autres « pourraient ne pas exister », disent les économistes – comment faire la différence

Les 10 emplois à la croissance la plus rapide au cours des 5 prochaines années – certains paient plus de 100 000 $

4 pays qui adoptent ou expérimentent la semaine de travail de 4 jours