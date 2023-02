La ville minière au sommet d’une colline, un prix tactique dans la guerre en Ukraine

KYIV, Ukraine (AP) – Dans une petite ville minière sur la ligne de front orientale de l’Ukraine, une lutte pour la supériorité stratégique est menée sur un champ de bataille imprégné de symbolisme à l’approche du premier anniversaire de l’invasion russe.

La ville de Vuhledar – qui signifie “don de charbon” – est devenue un point chaud critique dans la lutte pour la province de Donetsk qui donnerait aux deux parties, les forces ukrainiennes qui détiennent le centre urbain et les Russes positionnés dans la banlieue, un tactique l’avantage dans la plus grande bataille pour la région du Donbass.

Situé sur un plan surélevé qui est l’un des rares endroits en hauteur de la région, sa capture serait une étape importante pour que la Russie perturbe les lignes d’approvisionnement ukrainiennes. La sécurisation de Vuhledar donnerait à l’Ukraine une rampe de lancement potentielle pour de futures contre-offensives vers le sud.

Ensuite, il y a le poids symbolique : Vuhledar est proche de la frontière administrative de la province de Donetsk, et la gagner jouerait dans l’objectif plus large de la Russie de contrôler la région dans son ensemble.

“Le centre de gravité de l’effort militaire russe se trouve à Donetsk, et Vuhledar en est essentiellement le flanc sud”, a déclaré Gustav Gressel, chercheur principal en politique au bureau berlinois du Conseil européen des relations étrangères.

La lutte acharnée pour gagner la région a coûté de la main-d’œuvre et des armes à la Russie, alors que les Ukrainiens continuent de maintenir des lignes défensives. La Russie envoie des groupes de reconnaissance de la taille d’un bataillon pour sonder les lignes ukrainiennes et tirer de l’artillerie vers leurs positions dans le but de pousser vers le nord en direction de l’autoroute critique N15, une voie d’approvisionnement clé.

Dans des remarques cette semaine, le ministre russe de la Défense, Sergueï Choïgou, a déclaré que les troupes russes avançaient « avec succès » à Vuhledar. Pendant ce temps, un briefing du renseignement de défense britannique a déclaré que l’objectif de la Russie était de capturer les zones inoccupées de Donetsk sous contrôle ukrainien, mais qu’il était peu probable qu’il renforce les forces nécessaires pour changer l’issue de la guerre.

La population d’avant-guerre de Vuhledar de 14 000 habitants est tombée à environ 300. La majorité des habitants de la ville travaillaient dans la mine de charbon et les usines voisines avant la guerre.

Olha Kyseliova, récemment évacuée, travaillait dans une briqueterie avant que les combats ne bouleversent sa vie.

Les forces russes ont intensifié leurs attaques à partir du 24 janvier, ont déclaré des habitants. Ce jour-là, un missile a déchiré l’immeuble de neuf étages de Kyseliova. Elle s’était réfugiée au sous-sol avec ses trois enfants et a émergé pour trouver un trou béant dans le toit de son appartement au troisième étage.

C’est à ce moment-là qu’elle a décidé qu’elle devait quitter sa ville natale. “J’ai pleuré pendant tout le trajet, je ne voulais pas partir”, a-t-elle déclaré.

Trois brigades ukrainiennes sont positionnées à Vuhledar et à la périphérie de la ville. L’Associated Press s’est entretenue avec cinq commandants d’unités des trois, qui n’ont fourni que leurs prénoms, conformément à la politique militaire ukrainienne. Les 155 soldats d’infanterie de marine russes sont positionnés à seulement quatre kilomètres (deux milles) dans la banlieue de Vuhledar.

Pour les deux camps, la ville est stratégiquement importante.

“C’est l’un des principaux points logistiques de la région du Donbass, et aussi l’un des principaux points d’élévation”, a déclaré Maksym, commandant adjoint d’un bataillon d’infanterie de marine ukrainien. “En capturant Vuhledar, les Russes peuvent facilement occuper toute la région de Donetsk.”

La saisie de Vuhledar permettrait à la Russie d’avancer et de menacer les lignes d’approvisionnement ukrainiennes alimentant la féroce ligne de front de Marinka au nord, a déclaré Gressel du Conseil européen des relations étrangères. Pour l’Ukraine, Vuhledar serait une rampe de lancement pour de futures contre-offensives vers Marioupol et Berdiansk.

De leur perchoir dans la ville, les forces ukrainiennes peuvent voir dans les lignes russes et ont jusqu’à présent été en mesure de repousser les tentatives russes d’encercler Vuhledar. Des colonnes de chars et de véhicules blindés russes transportant des fantassins assaillent en permanence et tentent de briser les défenses ukrainiennes. L’aviation, les roquettes et l’artillerie ciblent la ville.

“Mais avec nos chasseurs et notre équipement antichar, leurs tentatives n’ont pas été couronnées de succès”, a déclaré Maksym, le commandant adjoint ukrainien. “La situation est tendue, mais contrôlée.”

Semblable à d’autres lignes de front le long de l’est, les Russes perdent des dizaines de fantassins dans une tentative de fatiguer et d’affaiblir les lignes défensives ukrainiennes. Serhii, le commandant d’une unité de renseignement ukrainienne, a déclaré avoir vu des soldats russes envoyés directement à travers des champs minés par les Ukrainiens après la prise par la Russie du village de Pavlivka, au sud de Vuhledar, en novembre.

« Ils déminent nos champs en utilisant leur propre peuple », a-t-il dit.

Les commandants ukrainiens ont déclaré que certaines de leurs unités souffraient de graves pénuries de munitions.

Ce point de vue n’était pas partagé entre les brigades, ce qui suggère que certaines sont mieux approvisionnées que d’autres. Taras, le commandant d’une unité de mortier, a déclaré que ses forces souffraient de très graves pénuries. Confronté à l’ordre de cibler une position ennemie, il a déclaré : « Je n’ai que deux ou trois cartouches pour le faire. Ce n’est rien.”

Deux commandants d’une brigade à l’intérieur de Vuhledar ont rapporté que les Russes avaient lancé des projectiles chargés de gaz qui ont provoqué une grave désorientation pendant des heures et des brûlures à la gorge et à la peau. Les commandants de rang supérieur n’ont fait aucun commentaire sur le type de gaz utilisé et ont déclaré qu’une enquête était en cours.

“Ils nous sondent et nous testent sur la ligne de front est, y compris à Vuhledar”, a déclaré Oleksandr, un commandant qui a récemment été transféré hors de la ville. “Ils essaient de trouver nos points de faiblesse.”

Pour l’instant, les activités de la Russie autour de Vuhledar ne sont pas “significatives sur le plan opérationnel”, a déclaré Kateryna Stepanenko, analyste russe au sein du groupe de réflexion américain Institute for the Study of War. Plus de puissance de combat est nécessaire pour exécuter des percées qui permettraient d’atteindre l’objectif déclaré de l’invasion russe – la capture de toute la province de Donetsk.

Même en cas de victoire à Vuhledar, la Russie aurait encore besoin de beaucoup de puissance de combat pour pousser vers le nord. Trois mois après avoir capturé le village de Pavlivka en novembre, les forces russes n’ont pas encore fait de percée à Vuhledar, qui n’est qu’à quatre kilomètres – six minutes de route – de là.

“Ce n’est pas significatif sur le plan opérationnel car les Russes devront encore se battre pour plus de territoire pour perturber de manière significative les lignes de communication terrestres ukrainiennes vers l’ouest de Donetsk”, a déclaré Stepanenko. Vuhledar n’est qu'”une colonie sur leur chemin, où ils subissent déjà des pertes importantes et où ils semblent déjà avoir subi des pertes dans la région auparavant”.

Pendant ce temps, les derniers habitants de Vuhledar ont déclaré qu’ils restaient sur place.

Oleksandra Havrylko, attachée de presse de la police de la région de Donetsk, supplie ceux qui restent de quitter la zone dévastée. La plupart passent leurs journées cachées dans les sous-sols, sortant quand il y a des accalmies dans les combats pour recharger les téléphones et s’approvisionner dans les points de refuge de la ville, appelés « centres d’invincibilité ».

Tous les enfants de la ville sauf un ont été évacués. Le père d’un jeune de 15 ans, le dernier mineur restant dans la ville, refuse de se séparer de son fils ou de quitter la région, a-t-elle déclaré.

“Il y a des gens dans la ville qui ne veulent pas être évacués, nous avons essayé plusieurs fois”, a-t-elle déclaré. La plupart ne se sont jamais aventurés loin de leur ville natale.

Samya Kullab, Associated Press