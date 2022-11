La ville mexicaine d’Oaxaca, de l’époque coloniale, étouffée par des tas d’ordures

MEXICO CITY (AP) – Le maire de la ville coloniale la plus emblématique et la plus appréciée du Mexique, Oaxaca, a lancé un appel public désespéré aux autorités fédérales pour qu’elles déclarent une urgence de santé publique sur les monticules de déchets non collectés qui s’entassent dans les rues pavées de la ville.

Normalement inondé de touristes et connu pour ses bâtiments en pierre teintés de vert et ses vastes offres culinaires, Oaxaca a été paralysé après qu’une ville voisine a fermé une décharge qui avait pris les déchets de la ville pendant des décennies.

N’ayant aucun endroit où déposer les ordures, les autorités d’Oaxaca ont désespérément essayé de trouver des alternatives, notamment en acheminant par camion de grandes quantités d’ordures vers une décharge dans l’État voisin de Puebla. Il s’agit de la plus grande crise à laquelle la ville dépendante du tourisme ait été confrontée depuis qu’une coalition de groupes radicaux a pris le contrôle de la ville pendant des mois en 2006.

“De toute évidence, nous vivons l’état d’urgence, et cela nous amène aujourd’hui à prendre la décision de demander que cela soit déclaré une urgence sanitaire”, a déclaré jeudi le maire Francisco Martinez.

Le problème a commencé en octobre, lorsque Zaachila, une ville voisine qui recevait les ordures d’Oaxaca depuis des décennies, en a eu assez et a demandé aux autorités de fermer la décharge.

Depuis lors, les autorités de la ville se sont lancées dans une course désespérée pour trouver un nouveau site pour déverser les tonnes de déchets qui s’accumulent le long des routes, des autoroutes et des parcs, même sur la place principale emblématique de la ville, entourée de restaurants, le Zocalo.

Cette semaine, les autorités de l’État ont ouvert un ancien site d’usine à la périphérie de la ville pour recevoir les ordures, mais les voisins à proximité se sont rapidement organisés pour protester, bloquant les rues menant au site, affirmant qu’ils ne voulaient pas que les ordures s’y trouvent.

Les autorités de la ville ont été obligées de ramasser les ordures qu’elles avaient jetées et de les enlever.

“Ce que nous devions faire en tant que gouvernement municipal responsable, c’était d’aller le chercher”, a déclaré Martinez.

Alessandro Giorgi, 25 ans, enseignant et blogueur né en Suisse, s’est rendu à Oaxaca la semaine dernière vers la fin des vacances du Jour des Morts. Il a été choqué par les piles d’ordures qu’il a trouvées sur la place principale pittoresque de la ville, entourée de restaurants.

“Je suis littéralement arrivé au coin (de la place principale) et j’ai trouvé environ 50 kilos d’ordures”, a déclaré Giorgi, qui a déjà visité la ville.

“Le problème est qu’un touriste, ou quelqu’un de l’extérieur d’Oaxaca, ne sait pas qu’il existe un problème de déchets aussi grave”, a déclaré Giorgi.

L’effet que pourrait avoir la déclaration d’une urgence sanitaire n’est pas tout à fait clair ; cela ne résoudra probablement pas le problème des ordures.

Les autorités fédérales affirment depuis des années que la décharge de Zaachila que la ville utilisait était une source de pollution et n’était pas correctement exploitée.

Il semble que les ordures liquéfiées aient été autorisées à s’infiltrer dans le sol, malgré les exigences selon lesquelles il devrait y avoir des couches imperméables posées sous les décharges pour contenir ces infiltrations. Des tests fédéraux ont trouvé de l’arsenic et d’autres contaminants dans le sol près du site il y a plusieurs années.

Oaxaca dépend en grande partie du tourisme qui comprend le centre-ville séculaire et les villages environnants avec une production artisanale et des sites de ruines préhispaniques.

Mais les événements récents dans des villes comme Rome et Naples montrent que les villes historiques du monde entier ne sont pas à l’abri des problèmes de déchets, frustrant les touristes et les résidents locaux.

“Vous vous attendez à trouver des traditions comme le jour des morts, des choses mexicaines très spéciales à Oaxaca”, a déclaré Giorgi, “et ce que vous trouvez, ce sont des kilos de déchets, et cela me semble très faux.”

The Associated Press