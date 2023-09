La ville libyenne de Derna est déclarée zone sinistrée après des inondations dévastatrices. Des dizaines de personnes seraient mortes

LE CAIRE (AP) — Les autorités de l’est de la Libye ont déclaré lundi la ville de Derna zone sinistrée après que la tempête méditerranéenne Daniel a provoqué des inondations dévastatrices au cours du week-end dans différentes parties de ce pays d’Afrique du Nord.

Au moins sept personnes ont été signalées comme mortes lundi lors d’un premier décompte dans la ville côtière de Suse, dans le nord-est de la Libye, selon l’Autorité des ambulances et des situations d’urgence, et une autre personne a été confirmée morte dimanche. L’homme était coincé dans sa voiture et entouré par les inondations dans la ville de Marj, dans l’est de la Libye, selon Walid al-Arfi, porte-parole de l’agence gouvernementale d’intervention d’urgence dans l’est de la Libye.

Le Croissant-Rouge libyen a déclaré avoir perdu le contact avec l’un de ses employés alors qu’il tentait d’aider une famille bloquée dans la ville de Bayda. Des dizaines d’autres personnes ont été portées disparues et les autorités craignent qu’elles ne soient mortes dans les inondations qui ont détruit des maisons et d’autres propriétés dans plusieurs villes de l’est de la Libye, selon les médias locaux.

Au cours du week-end, les Libyens ont partagé sur les réseaux sociaux des images montrant des maisons et des routes inondées dans de nombreuses régions de l’est de la Libye. Ils ont appelé à l’aide alors que les inondations assiégeaient les gens à l’intérieur de leurs maisons et dans leurs véhicules.

Ossama Hamad, le Premier ministre du gouvernement de l’est de la Libye, a déclaré Derna zone sinistrée après que de fortes pluies et des inondations ont détruit une grande partie de la ville.

Le gouvernement Hamad a déclaré l’état d’urgence samedi et suspendu les cours par mesure de précaution avant la tempête, qui a touché terre dans la nuit.

Contrôleant l’est et l’ouest de la Libye, le Cmdr. Khalifa Hifter a déployé des troupes pour aider les habitants de Benghazi et d’autres villes de l’Est. Ahmed al-Mosmari, porte-parole des forces de Hifter, a déclaré avoir perdu le contact avec cinq soldats qui aidaient les familles assiégées à Bayda.

La tempête devrait arriver lundi dans certaines parties de l’ouest de l’Égypte, et les autorités météorologiques du pays ont mis en garde contre d’éventuelles pluies et mauvais temps.