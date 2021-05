La ville japonaise d’Osaka s’effondre sous l’assaut de Covid-19

Les hôpitaux de la deuxième plus grande ville du Japon, Osaka, sont en train de fléchir sous une énorme vague de nouvelles infections à coronavirus, à court de lits et de ventilateurs alors que les médecins épuisés mettent en garde contre un «effondrement du système» et déconseillent de retenir le Jeux olympiques cet été.

La région occidentale du Japon, qui compte 9 millions de personnes, souffre le plus fort de la quatrième vague de la pandémie, représentant un tiers du nombre de morts du pays en mai, bien qu’elle ne représente que 7% de sa population.

La vitesse à laquelle le système de santé d’Osaka a été submergé souligne les défis liés à l’organisation d’un événement sportif mondial majeur dans deux mois, d’autant plus que seulement la moitié environ du personnel médical japonais a terminé les vaccinations.

«En termes simples, il s’agit d’un effondrement du système médical», a déclaré Yuji Tohda, directeur de l’hôpital universitaire Kindai à Osaka.

« La variante britannique très contagieuse et la vigilance glissante ont conduit à cette croissance explosive du nombre de patients. »

Le Japon a évité les grandes infections subies par d’autres pays, mais la quatrième vague pandémique a pris d’assaut la préfecture d’Osaka, avec 3 849 nouveaux tests positifs de la semaine à jeudi.

Cela représente un bond de plus de cinq fois par rapport à la période correspondante d’il y a trois mois.

Seulement 14% des 13 770 patients COVID-19 de la préfecture ont été hospitalisés, laissant la majorité à se débrouiller toute seule. Le dernier taux d’hospitalisation de Tokyo, en comparaison, est de 37%.

Un comité consultatif gouvernemental considère des taux inférieurs à 25% comme un élément déclencheur pour envisager l’imposition d’un état d’urgence.

Jeudi, 96% des 348 lits d’hôpitaux réservés à Osaka pour les cas de virus graves étaient utilisés. Depuis mars, 17 personnes sont décédées de la maladie à l’extérieur des hôpitaux de la préfecture, ont indiqué des responsables ce mois-ci.

La variante peut rendre même les jeunes très malades rapidement et, une fois gravement malades, les patients ont du mal à se rétablir, a déclaré Toshiaki Minami, directeur de l’hôpital universitaire médical et pharmaceutique d’Osaka (OMPUH).

«Je crois que jusqu’à présent, de nombreux jeunes pensaient qu’ils étaient invincibles. Mais cela ne peut pas être le cas cette fois-ci. Tout le monde porte également le risque. «

POINT DE RUPTURE

Minami a déclaré qu’un fournisseur lui avait récemment dit que les stocks de propofol, un médicament clé utilisé pour sédater les patients intubés, étaient très bas, tandis que l’hôpital de Tohda manquait de ventilateurs vitaux pour les patients gravement malades du COVID-19.

La prise en charge des patients gravement malades face au risque d’infection a eu un lourd tribut pour le personnel, a déclaré Satsuki Nakayama, chef du service des soins infirmiers de l’OMPUH.

«J’ai des membres du personnel de l’unité de soins intensifs (USI) qui disent qu’ils ont atteint un point de rupture», a-t-elle ajouté.

Environ 500 médecins et 950 infirmières travaillent à l’OMPUH, qui gère 832 lits. Dix de ses 16 lits de soins intensifs ont été dédiés aux patients infectés par le virus. Vingt des quelque 140 patients graves accueillis par l’hôpital sont décédés à l’unité de soins intensifs.

Yasunori Komatsu, qui dirige un syndicat d’employés du gouvernement régional, a déclaré que les conditions étaient également désastreuses pour les infirmières de santé publique des centres de santé locaux, qui assurent la liaison entre les patients et les institutions médicales.

«Certains d’entre eux accumulent 100, 150, 200 heures supplémentaires, et cela dure depuis un an maintenant… quand ils sont en service, ils rentrent parfois chez eux à une ou deux heures du matin, et ne se couchent que pour être réveillé par un coup de téléphone à trois ou quatre heures. «

Les professionnels de la santé ayant une expérience directe de la lutte d’Osaka contre la pandémie ont une opinion négative de la tenue des Jeux de Tokyo, qui se dérouleront du 23 juillet au 8 août.

« Le Jeux olympiques devrait être stoppé, car nous n’avons déjà pas réussi à arrêter le flux de nouvelles variantes en provenance d’Angleterre, et la prochaine pourrait être un afflux de variantes indiennes », a déclaré Akira Takasu, responsable de la médecine d’urgence à l’OMPUH.

Il faisait référence à une variante découverte pour la première fois en Inde que l’Organisation mondiale de la santé (OMS) désignait comme préoccupante après que des études initiales aient montré qu’elle se propageait plus facilement.

« Dans le Jeux olympiques, 70 000 ou 80 000 athlètes et les gens viendront dans ce pays de partout dans le monde. Cela pourrait déclencher une autre catastrophe cet été. «

