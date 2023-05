La ville ira de l’avant avec de grands feux d’artifice pour la fête du Canada à Calgary après avoir dit que ce ne serait pas le cas

La ville de Calgary a fait marche arrière et a déclaré qu’elle maintiendrait les feux d’artifice dans le cadre des célébrations de la fête du Canada cette année – après avoir précédemment déclaré qu’elle remplacerait l’affichage traditionnel par un spectacle pyrotechnique.

La semaine dernière, la ville a annoncé qu’elle déployait un programme pilote qui renoncerait aux feux d’artifice de clôture habituels au profit d’un spectacle pyrotechnique lancé depuis la scène principale de Fort Calgary.

Les raisons invoquées pour interrompre la tradition comprenaient des sensibilités liées au rapport de la Commission Vérité et Réconciliation, le 100e anniversaire de la loi sur l’immigration chinoise, la circulation et le bruit nocturnes et le dérangement des animaux et de la faune de la ville.

Jeudi, dans un communiqué de presse, le directeur municipal David Duckworth a déclaré que la ville avait entendu des Calgariens et des conseillers qu' »ils apprécieraient également un feu d’artifice aérien pour célébrer le 1er juillet ».

« Ces considérations et d’autres, telles que les préoccupations concernant la circulation nocturne, le bruit, la surpopulation, la faune et l’environnement seront prises en compte dans la décision d’un emplacement final pour le feu d’artifice aérien », a écrit Duckworth dans le communiqué.

Duckworth a déclaré que ces préoccupations seront prises en compte dans le choix de l’emplacement à partir duquel le feu d’artifice aérien sera lancé.

La ville a précédemment déclaré qu’elle reconnaissait les sensibilités culturelles autour des feux d’artifice en relation avec la vérité et la réconciliation.

Cette année, le 1er juillet marque également le 100e anniversaire de la loi sur l’immigration chinoise.

Le 1er juillet 1923, la loi sur l’immigration chinoise, ou «loi d’exclusion chinoise», a été adoptée. La loi a mis fin à toute immigration chinoise au Canada et a divisé des centaines de familles pendant des années. Il n’a été abrogé qu’en 1946.

La ville avait précédemment déclaré que le fait de ne pas avoir de feu d’artifice traditionnel permettrait aux personnes qui n’ont pas envie de célébrer la possibilité de ne pas participer à la célébration si elles le souhaitent.

La réponse de certains Calgariens a été la frustration. Mercredi, une pétition en ligne du groupe Common Sense Calgary avait recueilli plus de 9 000 signatures pour ramener les feux d’artifice.

Com. Jasmine Mian a déclaré jeudi à CBC News qu’elle ne voit pas en quoi la pyrotechnie est plus culturellement sensible que les feux d’artifice.

« Nous ne devrions pas supprimer les feux d’artifice car je ne pense pas vraiment que cela résoudra très loin l’un de ces problèmes », a déclaré le représentant du quartier 3.

Michelle Robinson, une militante autochtone Sahtu Dene, affirme qu’il y a des choses plus importantes sur lesquelles la ville devrait se concentrer plutôt que sur des feux d’artifice. (Anis Heydari/CBC)

Michelle Robinson, animatrice du Calgary natif podcast et un activiste autochtone Sahtu Dene, a déclaré que lorsque la ville a annoncé pour la première fois qu’elle ne ferait pas de grand feu d’artifice, elle n’a pas expliqué pourquoi cela était lié à la réconciliation, ni ce que cela signifiait.

« Cela montre simplement qu’il n’y a pas de compréhension de la communauté autochtone et de la partie vérité et réconciliation », a-t-elle déclaré.

« Je me fiche de savoir s’ils ont des feux d’artifice ou non. Ce qui m’importe, c’est qu’ils voient la fête du Canada comme une journée de célébration, alors que c’est vraiment une journée pour parler de réconciliation. »

Elle a dit que la ville devrait parler de l’itinérance ou de la crise de la drogue.

« Au lieu de cela, nous parlons de feux d’artifice. C’est donc assez humiliant pour moi en tant qu’Autochtone. »

La Ville offrira une programmation éducative

La ville a déclaré que dans le cadre de la fête du Canada 2023, elle offrira une programmation diversifiée, éducative et inclusive aux Calgariens pour célébrer la culture et la communauté.

Le spectacle pyrotechnique précédemment prévu se poursuivra.

« La programmation sera un mélange d’expériences participatives, de célébration et de réflexion », a déclaré Jeff Chase, directeur des partenariats avec la ville de Calgary.

« Les Calgariens auront une variété d’options pour observer le 1er juillet de la manière la plus significative pour eux. »