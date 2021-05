La ville intelligente australienne veut être la prochaine Silicon Valley

Une vue aérienne générée par ordinateur de Greater Springfield près de Brisbane, Australie. Groupe Springfield City

Parcourez les rives ensoleillées de la Gold Coast australienne, à 25 kilomètres de Brisbane, et vous découvrirez Greater Springfield, une ville différente par sa conception. Vous n’en avez peut-être jamais entendu parler. Sans surprise; la ville n’a pas encore 30 ans. Mais cela ne le retient pas. Dans quelques années, ce pourrait être la prochaine Silicon Valley, déclare le développeur Springfield City Group (SCG). «Le monde a beaucoup appris de la Silicon Valley», a déclaré la fondatrice Maha Sinnathamby à CNBC. « Nous avons dit: cela a 85 ans. Concevons la dernière version. » Sinnathamby est le cerveau derrière Greater Springfield, la seule ville de construction privée d’Australie et sa première ville planifiée depuis la création de la capitale Canberra il y a plus d’un siècle. Le magnat de la propriété octogénaire – qui a passé une carrière de 50 ans à créer des développements résidentiels et commerciaux à travers l’Australie – a déclaré que son dernier projet, comme son inspiration Silicon Valley, consiste à créer un centre d’affaires moderne conçu autour de la technologie, de l’éducation et des soins de santé.

Nous essayons d’attirer les microsofts et les googles du monde. Maha Sinnathamby fondateur et président, Springfield City Group

Et maintenant, il recherche de grandes entreprises pour l’aider à réaliser la prochaine étape de sa vision estimée à 68 milliards de dollars. «Nous essayons d’attirer les microsofts et les googles du monde entier», a déclaré Sinnathamby, notant que le groupe est actuellement en pourparlers avec une société multinationale de technologie.

Un pôle d’innovation pour l’Asie-Pacifique

Développé sur un terrain de 7000 acres acheté pour 6,1 millions de dollars, Greater Springfield – la dixième plus grande communauté planifiée au monde – est déjà une ville vivante et respirante qui a beaucoup changé depuis l’opération forestière désaffectée Sinnathamby acquise en 1992. Abritant aujourd’hui 46000 habitants, 16500 maisons, 11 écoles, un campus universitaire national, un hôpital et une ligne de chemin de fer le reliant à Brisbane voisin, Sinnathamby a déclaré que la ville était jusqu’à présent achevée à 25% après avoir reçu 15 milliards de dollars de financement privé et public. Mais il faut davantage d’entreprises pour en faire un véritable pôle d’innovation en Asie-Pacifique et atteindre ses objectifs de tripler la population et de créer 52 000 nouveaux emplois d’ici 2030. À ce jour, 20 000 emplois ont été créés directement et indirectement dans le cadre du projet, SCG mentionné. « Nous voulons le dynamiser avec des entreprises très respectables, qui sont très talentueuses et qui veulent faire beaucoup de profit », a déclaré Sinnathamby. « Nous ne pouvons pas faire ce travail énorme par nous-mêmes. »

Greater Springfield est la première ville de construction privée en Australie et la dixième plus grande communauté planifiée de maître au monde. Groupe Springfield City

Développer une main-d’œuvre du savoir

Les nouvelles opérations commerciales se trouveront dans le quartier du savoir du Grand Springfield, le principal centre d’emploi de la ville conçu pour attirer des travailleurs du savoir possédant des compétences liées à ses piliers fondamentaux: la technologie, l’éducation et les soins de santé. Health City, un centre de santé de 128 acres développé avec Harvard Medical International, fournira les meilleurs soins de santé ainsi que des milliers d’emplois médicaux, a déclaré Sinnathamby. Pendant ce temps, le réseau éducatif en expansion de la ville, comprenant deux nouvelles universités et un accent sur les communautés autochtones, nourrira la nouvelle génération de professionnels, a-t-il déclaré.

Je souhaite que des partenaires s’engagent dans cette vision. Maha Sinnathamby fondateur et président, Springfield City Group