La ville inachevée de Lusail au Qatar, hôte de la finale de la Coupe du monde

LUSAIL, Qatar – Vous pensiez que la finale de la Coupe du monde Qatar 2022 se déroulait à Doha, n’est-ce pas ? Doha, la capitale du petit État du Golfe, a été la plaque tournante de ce tournoi, mais elle n’accueille pas la finale entre la France et l’Argentine dimanche. Cet honneur a été décerné à Lusail, la deuxième plus grande ville du Qatar, située à 22 kilomètres au nord de Doha. Cela ne ressemble à aucune ville qui a déjà accueilli une finale de Coupe du monde ou qui le fera probablement jamais.

Le Qatar a surnommé Lusail la “ville du futur”, mais lorsque vous descendez le boulevard Lusail, la chanson thème officielle de la Coupe du monde 2010 est diffusée par les haut-parleurs, qui sont clairement partout, mais impossibles à voir. “Waka Waka – Cette fois pour l’Afrique”, chante Shakira. Dix minutes plus tard, vous l’entendez à nouveau. Et puis encore.

Au moment où vous atteignez la fin du boulevard, à environ 25 minutes de marche d’un bout à l’autre, et que vous vous tenez sous une sculpture de requin métallique suspendue à deux gratte-ciel — oui, c’est vrai, un requin — le ” Le ver de l’oreille Waka Waka est désormais incontournable.

La planification de Lusail a commencé en 2005, mais a été accélérée après que le Qatar a remporté la candidature pour la Coupe du monde 2022. Photographe : Christopher Pike/Bloomberg via Getty Images

Il y a des fontaines dansantes qui jaillissent du sol, conçues pour que les jeunes enfants rieurs puissent courir. Mais il n’y a pas d’enfants, juste une pincée de fans de différentes nations, se promenant pour voir la ville du désert par eux-mêmes.

Même si le soleil tape fort, la chaleur est étrangement gérable à cause de la brise constante. Au départ, il y a un frisson déconcertant, compte tenu de l’heure et du lieu, mais une inspection plus approfondie révèle que l’air est pompé hors des bouches d’aération du trottoir le long du boulevard.

Tout cela ressemble à une scène dystopique tout droit sortie d’un film de Christopher Nolan – Interstellar rencontre Tenet – mais il est en fait 14 heures un samedi après-midi dans l’artère principale de la ville qui accueillera la finale de la Coupe du monde au Lusail Iconic Stadium.

Le Qatar envisage une candidature pour accueillir les Jeux olympiques de 2036 et a suggéré des rues climatisées pour aider les spectateurs et les marathoniens à faire face à la chaleur estivale. Cela semblait ridicule au début, mais la technologie est en place à Lusail. Le futur se passe maintenant.

Il n’est pas rare que la finale se déroule hors de la capitale. Pasadena (1994), Yokohama (2002) et Rio de Janeiro (2014) ont tous accueilli le plus grand match de football et la finale de 2026 aux États-Unis devrait se jouer à Dallas, Los Angeles ou New Jersey plutôt qu’à Washington DC.

Pourtant, toutes ces villes sont, eh bien, des villes. Ce sont des zones de population vivantes, respirantes et fonctionnelles, avec des communautés, des infrastructures et des populations se comptant pour la plupart en millions. Lusail peut prétendre n’avoir aucune de ces choses. Mais c’est la ville du futur, donc on s’attend à ce que tout ce qui précède se développe avec le temps.

À l’heure actuelle, cependant, c’est sans aucun doute la ville la plus étrange à avoir jamais organisé une finale de Coupe du monde. Mais si l’on considère que le Qatar lui-même s’est avéré être un pays hôte inhabituel, Lusail est peut-être un endroit approprié pour que tout se termine.

Une sculpture de requin métallique est suspendue entre deux tours à Lusail, au Qatar. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden

Une Coupe du Monde où peu de choses ont été ce qu’elles semblaient, se conclure dans une ville qui n’existe pas encore vraiment.

ESPN a tenté de contacter l’équipe du gouvernement central responsable du projet Lusail pour plus d’informations sur la ville, mais n’a pas reçu de réponse. Des questions telles que combien de personnes y vivent réellement, quand sera-t-elle terminée et l’histoire derrière la sculpture de requin restent sans réponse, mais tout au long de la Coupe du monde, chaque match diffusé a été ponctué d’une publicité télévisée – avant, à la mi-temps, et après le coup de sifflet final – la publicité du style de vie de rêve de la “ville du futur”. Il met en scène un jeune enfant qui parle de marquer le but parfait dans la ville “conçue par [TikTok video star] Khaby, et Neymar est là”, — indique Neymar se retournant et disant : “Pas de problème”, avant de marquer dans un but vide.

La réalité de Lusail est qu’on ne s’attendait pas à ce qu’il soit terminé à temps pour la Coupe du monde. Le stade, qui a ouvert ses portes en septembre, a toujours été la priorité des hôtes. L’architecture étonnante – elle a été conçue par Populous, les architectes qui ont également créé le stade Tottenham Hotspur à Londres – garantit qu’il sera un lieu digne de la finale de la Coupe du monde.

Lusail City devrait finalement avoir une population de 250 000 personnes – des professionnels vivant dans les tours Lusail, les quatre gratte-ciel au bout du boulevard Lusail, avec le type de revenu disponible qui leur permettra de couvrir leur loyer et de faire leurs achats à la place adjacente. Vendome Mall, qui peut être décrit comme une combinaison maladroite de la place parisienne néo-classique dont il tire son nom, et des canaux vénitiens – pas de la vraie chose à Venise mais de l’hôtel Las Vegas.

Les tours sont terminées en termes de construction, mais la poussière sur les panneaux de verre suggère qu’elles ne sont pas prêtes à être habitées. De chaque côté du boulevard se trouvent de vastes terrains, dont beaucoup ont été utilisés comme parkings pendant la Coupe du monde, et des immeubles d’appartements qui continuent d’être construits.

Une grande partie ressemble à une ville fantôme – même les rues sont numérotées plutôt que nommées – mais l’espoir au Qatar, au moins, est qu’elles finiront toutes par être occupées. L’objectif est que le projet Lusail (on pourrait le qualifier d’ambitieux, mais le Qatar a l’argent pour être ambitieux dans tout ce qu’il fait) pour finalement livrer une ville pour s’assurer que son stade et sa piste de Formule 1 sont entourés par l’agitation du quotidien vie plutôt que d’apparaître, comme ils le font maintenant, comme de grands projets coincés au milieu de nulle part.

Les rues de Lusail sont numérotées et non nommées, ce qui ajoute à l’étrange atmosphère et au caractère de la ville. Avec l’aimable autorisation de Mark Ogden

Certains diront à juste titre que le boulevard est plus fréquenté la nuit, lorsque les fans sont dans le coin pour assister à des matchs au stade. Il y a suffisamment de points de restauration sur le boulevard d’un kilomètre de long pour accueillir 60 000 visiteurs, mais ils sont déserts pendant la journée, et la question qui doit être posée est la suivante : qui remplira le boulevard lorsque tous les fans seront partis ?

Pour qui rafraîchiront-ils les rues, et le personnel de table sera-t-il toujours à l’extérieur des restaurants, attendant que les clients passent comme de l’herbe ?

Si vous le construisez, ils viendront. Peut-être. Et peut-être que Lionel Messi ou Kylian Mbappe danseront vraiment dans les rues de Lusail dimanche soir sur fond de “Waka Waka”.