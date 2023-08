La ville examine la purge du personnel et des bénévoles de la vieille prison de Joliet – Shaw Local

Treize personnes, dont cinq volontaires, ont été licenciées depuis fin mai du personnel de Joliet Area Historical, qui gère la vieille prison de Joliet, selon les témoignages de certains membres du personnel.

La plupart d’entre eux travaillaient principalement à la prison, y compris deux anciens gardiens qui travaillaient autrefois au centre correctionnel de Joliet et qui n’ont plus le droit de marcher sur la propriété.

Les tours de garde ne se font plus à la prison, puisque ce sont les deux gardiens qui les dirigeaient.

La direction de la prison ne parle pas de ce qui s’est passé, disant que c’est une question de personnel dont ils ne peuvent pas discuter.

Cependant, les licenciements impliquent certaines personnes qui faisaient partie du projet de prison depuis le début lorsque des bénévoles et le musée historique de la région de Joliet ont commencé à récupérer la propriété de la prison et l’ont transformée en un lieu de destination avec des visites et des événements.

Le directeur général du musée, Greg Peerbolte, a confirmé que la prison n’organise pas de visites de garde, mais ne confirmera pas le nombre de personnes licenciées ni ne dira pourquoi.

« Je ne peux tout simplement pas faire de commentaires sur le personnel », a déclaré Peerbolte.

Plusieurs employés et un bénévole se sont exprimés à ce sujet, certains affirmant qu’ils pensaient avoir été licenciés injustement sur la base d’accusations liées à des publications sur le site Web avec lesquelles ils disent n’avoir rien à voir.

Clay Johnson, un partenaire commercial à la retraite dans une entreprise d’électricité qui était président du comité qui a organisé l’événement Great Joliet Prison Break-In qui a ouvert la prison en 2019, a été démis de ses fonctions de superviseur à temps partiel des projets pénitentiaires au début Juin.

Johnson a déclaré qu’il avait entendu parler des autres licenciements survenus alors qu’il était en vacances et qu’il soupçonnait que son poste était en danger lorsqu’il a contacté Peerbolte à son retour.

« Je lui ai envoyé un SMS disant que je revenais de vacances », a déclaré Johnson. « Je suis prêt à reprendre mon travail si je suis toujours employé. S’il vous plaît donnez votre avis. »

Johnson a déclaré avoir appris qu’il n’était pas employé dans l’échange de courrier électronique.

« Tout a été envoyé par e-mail », a-t-il déclaré. « Ma résiliation s’est faite par e-mail. »

Un groupe de touristes visite la vieille prison de Joliet peu de temps après son ouverture aux visiteurs il y a cinq ans.

(Shaw Media)

Johnson a déclaré qu’il y avait des inquiétudes quant à sa supervision d’un projet de parc à la périphérie de la prison qui devait être achevé d’ici le 1er juillet, bien qu’il pensait que c’était sur le point d’être fait à temps.

La situation fait l’objet d’une enquête de l’inspecteur général de la ville de Joliet, qui finance le musée et détient le bail sur la propriété de la prison.

« La raison pour laquelle nous enquêtons est le nombre de licenciements au cours de cette courte période », a déclaré l’inspecteur général Sean Connolly. « Nous estimons que nous devons aux employés de nous assurer que tout est correct. »

Mike Johnson, sans lien avec Clay, a déclaré que son travail bénévole avec le musée et la prison avait été interrompu par un e-mail envoyé le 26 mai. Sa femme, Christine, une employée du musée dont les fonctions comprenaient des visites de la prison, a été licenciée le même jour.

La raison pour laquelle nous enquêtons est le nombre de licenciements au cours de cette courte période. Nous estimons que nous devons aux employés de nous assurer que tout va bien. — Sean Connolly, inspecteur général de la ville de Joliet

« J’ai été stupéfait parce que j’y ai travaillé 16 ans », a déclaré Mike Johnson.

Johnson est l’un des deux anciens gardiens de prison du centre correctionnel de Joliet qui ont dirigé les tournées des gardiens. Il a fait du bénévolat au musée avant l’ouverture de la prison.

Sa lettre de licenciement indique que Johnson est « l’une des nombreuses personnes associées à une page Web et à un groupe de médias sociaux dont le contenu est devenu progressivement menaçant, intimidant et harcelant les employés du JAHM (Joliet Area Historical Museum) et leurs familles ».

Il note un cas de cyberintimidation le 19 mai sur la page Web et des messages sur les réseaux sociaux les 24 et 25 mai qui menaçaient un membre de la famille d’un employé de JAHM.

Johnson a déclaré qu’il n’était au courant d’aucune de ces menaces. Lui et sa femme n’avaient rien à voir avec eux, a-t-il dit.

« Il (Peerbolte) a dit que nous étions coupables par association parce que nous étions sur la même page Facebook », a déclaré Johnson.

Christine Johnson a été licenciée par Peerbolte en personne et décrit l’épisode comme traumatisant.

« J’étais un gâchis sanglotant », a déclaré Christine Johnson.

Johnson a déclaré que son licenciement avait eu lieu dans une petite pièce du centre des visiteurs de la vieille prison de Joliet. Deux autres managers étaient là, et un se tenait devant la seule porte de la pièce, a-t-elle dit.

Peerbolte a parlé de « messages menaçants sur Facebook » et l’a accusée d’en faire partie, a déclaré Johnson.

«Il a dit:« Vous êtes impliqué. Vous êtes méprisable », a déclaré Johnson. « J’ai dit : ‘Est-ce que je n’ai pas l’occasion de me défendre ?’ ”

Un panneau le long de la rue Collins à l’extérieur de l’ancienne prison de Joliet montre la reconnaissance de l’État pour l’effort communautaire visant à restaurer l’ancien centre correctionnel de Joliet. (Bob Okon)

Peerbolte a menacé à un moment donné d’appeler la police et de la faire arrêter pour intrusion alors même que la porte était bloquée, a déclaré Johnson. Elle est partie lorsqu’un autre employé, qui travaillait à la boutique de cadeaux du centre des visiteurs et pouvait entendre ce qui se passait, est venu la chercher, a déclaré Johnson.

Cet employé a également été licencié par la suite.

Il en était de même pour Ron Trujillo, qui travaillait également dans la boutique de cadeaux et a déclaré avoir entendu Peerbolte mettre fin à Johnson.

« J’ai entendu tous ces cris et ces conversations bruyantes, et j’ai entendu Christine pleurer », a déclaré Trujillo. « Elle était vraiment bouleversée et il lui criait dessus : ‘Je veux que tu sortes d’ici. Je vais appeler la police. ”

Trujillo a déclaré que lui aussi avait ensuite été licencié en personne par Peerbolte, qui l’avait accusé d’être impliqué dans les intimidations et les menaces du site Web.

« J’ai dit: » OK, mais je ne sais pas de quoi vous parlez « », a déclaré Trujillo. « Je sors, et il me parle toujours. Il a dit, ‘Vous avez insulté ma femme.’ J’ai dit : ‘Je ne sais pas de quoi tu parles.’ ”

Les employés licenciés ont déclaré que les menaces sur les réseaux sociaux impliquaient apparemment la femme de Peerbolte.

Trujillo, 70 ans, a déclaré qu’il ne passait pas de temps sur les réseaux sociaux et qu’il ne se connectait à Internet que pour acheter et vendre des modèles réduits d’avions, ce qui est son passe-temps.

Il a dit qu’il n’était jamais allé sur le site Web où les menaces présumées avaient été proférées.

« Je ne sais pas comment m’y prendre et le regarder », a-t-il déclaré.

Trujillo est l’autre ancien gardien de prison qui a fait des tours de garde à la vieille prison de Joliet.

« Les personnes qui travaillent dans les services correctionnels s’attachent aux lieux où elles travaillent », a-t-il déclaré. « J’étais si heureux de voir cet endroit rebondir. »

Maintenant, dit Trujillo, il ne sait pas s’il veut un jour y retourner.

« Je me suis en quelque sorte lavé les mains de cet endroit maintenant », a-t-il déclaré.