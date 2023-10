La ville européenne idéale pour un séjour en famille – avec des chasses au trésor secrètes

CHOCOLAT, bière et chasses au trésor secrètes ?

Vous aurez du mal à trouver une meilleure escapade citadine en famille que Gand, explique l’écrivain Janice Hopper.

Le château de Gand Gravensteen, également connu sous le nom de château des comtes, propose un audioguide très amusant – avec des récits de tortures macabres. Crédit : Fourni

BOTTES DE BIÈRE SIP

Cette ville belge est construite autour de deux rivières, la Lys et l’Escaut, une excursion en bateau est donc une introduction parfaite.

Dérivez devant des châteaux spectaculaires, des monastères et la porte fortifiée Het Rabot pendant votre voyage de 40 minutes, 8,50 £ par adulte (Debootjesvangent.be).

Ensuite, rendez-vous au café décontracté Meraki pour regarder les bateaux passer depuis sa terrasse animée.

Savourez de délicieuses gaufres belges garnies de sauce au chocolat pendant que vous y êtes (Meraki-diner.business.site).

L’or liquide de la ville est sa bière primée, alors suivez la promenade panoramique de la bière artisanale de Gand jusqu’à De Dulle Griet pour un choix de plus de 500 bières différentes.

Commandez l’une des énormes bières Max, 11 £, servies dans un verre emblématique en forme de botte – préparez-vous simplement à échanger une de vos chaussures en guise de caution (Dullegriet.be) !

CHASSE AUX OEUFS DE DRAGON

Montez les 366 marches jusqu’au sommet du beffroi de Gand pour observer les toits de la ville.

Vous pouvez également observer l’un des tambours carillons les plus grands et les plus anciens au monde qui joue les cloches de la tour, tandis qu’une fabuleuse chasse au trésor – à la recherche d’un œuf de dragon – occupe les plus jeunes.

Montez les 366 marches jusqu’au sommet du beffroi de Gand pour observer les toits de la ville Crédit : Getty

L’entrée coûte 9,50 £ par adulte, les moins de 12 ans sont gratuits (Historischehuizen.stad.gent/en/belfry).

Les fans de comédie et d’histoires horribles doivent visiter le château de Gravensteen, datant du XIIe siècle, également connu sous le nom de château des comtes.

L’audioguide est très amusant, avec des récits de tortures macabres. Les billets avec audioguide coûtent 11,50 £ par adulte, gratuit pour les moins de 13 ans (Historischehuizen.stad.gent/en/castle-counts).

FAIRE LE PLEIN DE FRITES

Rendez-vous sur les étals de la petite place du Groentenmarkt pour acheter un sac de cuberdons, les célèbres bonbons belges en forme de cône, moelleux au goût de framboise et au centre gluant.

Temmerman’s propose des friandises plus traditionnelles, comme des caramels babelutten et des triangles d’ananas enrobés de chocolat (Temmermanconfiserie.com).

Vous pouvez acheter des cuberdons – les célèbres bonbons belges en forme de cône, moelleux au goût de framboise et au centre gluant – sur la petite place du Groentenmarkt. Crédit : Alamy

Passez chez Frites Atelier pour une gamme de plats savoureux Crédit : Instagram

Le soir, savourez une cuisine flamande traditionnelle au restaurant intimiste Mémé Gusta sur la Burgstraat. Crédit : Fourni

Ou essayez la boutique Sophie’s Sweets & Chocolate sur Botermarkt pour Gentse Draakjes – des pralines au chocolat en forme de dragon fourrées au caramel croustillant – 13 £ la boîte (Sophies.be).

Après un déjeuner économique ? Passez chez Frites Atelier pour une gamme de plats savoureux.

Notre préféré ? Les frites sauce parmesan et basilic, 5,20 £ (Fritesatelier.com).

Le soir, savourez une cuisine flamande traditionnelle dans l’intime Mémé Gusta sur la Burgstraat.

Le riche ragoût de porc et de bière brune, 20,50 £, est délicieux, tout comme les croquettes de cuisses de canard confites, 11 £ (Meme-gusta.be).

ÊTRE IGNORÉ

Envie d’une thérapie par le shopping ?

Rendez-vous à Serpentstraat pour la jolie boutique de cadeaux Mus In Een Plas (Musineenplas.be), les vêtements cool pour enfants chez The Wonder Years (Thewonderyears.be) et les vêtements chics pour femmes chez Ampersand (Ampersandshop.be).

Vous pouvez divertir les enfants pendant qu’ils se promènent dans les rues en téléchargeant le parcours gratuit Où sont les lunettes de Fosfor et en suivant des indices insolites (Visit.gent.be).

Si vous êtes en visite entre mai et septembre, rendez-vous à la plage urbaine extérieure de Blaarmeersen, avec ses piscines et ses toboggans amusants – l’entrée ne coûte qu’un euro si vous réservez à l’avance.

KIP AVEC LE POP ART

Le central Comic Art Hotel célèbre l’histoire artistique du pays : Tintin et Les Schtroumpfs ont été créés par des Belges.

Les chambres sont ornées d’œuvres d’art graphiques et des bandes dessinées sont à feuilleter au bar.

Les chambres sont ornées d’œuvres d’art graphiques au Central Comic Art Hotel, célébrant l’histoire artistique de la Belgique. Crédit : Instagram

Le petit-déjeuner est également excellent : attendez-vous à des gaufres, des crêpes et du vin mousseux.

Les chambres doubles coûtent à partir de 137 £ B&B (Comicarthotel.be).