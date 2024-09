La ville et le comté recevront bientôt 506 158 $ pour lutter contre l’abus d’opioïdes

7 septembre — Les commissaires du comté de Rogers ont franchi mardi la dernière étape vers l’obtention d’une importante subvention de l’État pour la réduction des opioïdes.

La ville de Claremore et le comté de Rogers ont reçu conjointement la subvention de 506 158 $, administrée par le bureau du procureur général de l’Oklahoma, Gentner Drummond, en juin.

Les commissaires ont approuvé un accord entre la ville-comté et le bureau du procureur général ainsi qu’un contrat avec les services à la famille et à l’enfance. La porte-parole Diana Dickinson a déclaré qu’il s’agissait de la dernière étape du processus avant que le bureau du procureur général ne débloque les fonds.

« Je ne sais pas quel est leur calendrier, mais cela semble être un processus rapide », a déclaré Dickinson. « Une fois que tout a été remis, d’après ce que j’ai pu voir dans d’autres comtés recevant leurs fonds, le délai d’exécution est assez rapide. »

Le bureau du procureur général, par l’intermédiaire de l’Opioid Abatement Board, a accordé plus de 5 millions de dollars de fonds à 40 municipalités à travers l’État.

Claremore prendra en charge la gestion de l’argent, comme les commissaires l’ont décidé lors de leur réunion du 5 août. Le commissaire du district 3, Ron Burrows, a déclaré le 5 août que cela était dû au fait que la ville dispose d’un processus de recrutement contractuel plus rationalisé que le comté ; la subvention financera cinq nouveaux postes contractuels.

Dickinson a déclaré qu’il s’agissait notamment d’un chef de projet, d’un agent de liaison avec les tribunaux, d’un instructeur du GED, d’un éducateur parental et d’un personnel soutenant les femmes en convalescence.

« Ce financement permettra d’embaucher du personnel qui adoptera une approche globale à plusieurs niveaux pour prévenir l’abus d’opioïdes et améliorer les programmes d’intervention précoce. [and] « Élargir l’accès aux services de traitement et au soutien des personnes en rétablissement à long terme », a déclaré Dickinson.

Dickinson a déclaré que Claremore et le comté de Rogers pourraient continuer à recevoir de l’argent de l’État pour lutter contre l’épidémie d’opioïdes pendant une période pouvant aller jusqu’à 15 ans.

Les commissaires ont également donné le feu vert à un montant supplémentaire de 22 276 $ pour les travaux du comté sur Flint Road.

Dickinson a déclaré que le comté utiliserait l’argent pour 21 mètres supplémentaires d’asphalte entre Muskogee Avenue et le pont au-dessus de Will Rogers Turnpike. Il financera également un bac à orages avec des drains moyens, un système de bordures et de caniveaux étendu et un fossé en béton.

Ces quelque 22 000 $ s’ajoutent aux 340 000 $ que le comté a dépensés jusqu’à présent pour ce tronçon de route. Envision Civil Contractors, basé à Claremore, se charge de la construction.

Le comté a dépensé 145 320 $ pour la section de Flint Road entre Muskogee Avenue et South 4160 Road. Cette partie de la route a été rouverte le 27 août après avoir été fermée pendant environ quatre mois pour des travaux de reconstruction.

La construction de Flint Road fait partie du projet de réalignement de la State Highway 20.

Il déplacera l’autoroute au sud-est de Claremore et la reliera aux autoroutes nationales 66 et 88, ainsi qu’à la Will Rogers Turnpike.

Le réalignement est achevé à 90 % et devrait se terminer au printemps 2025, selon la page Facebook du comté de Rogers.

Les commissaires ont lancé un appel d’offres pour que le bureau du shérif du comté de Rogers achète des sachets de nicotine, qu’il vendrait aux détenus de la prison par l’intermédiaire du commissariat.

Le capitaine Bronson Smith a déclaré qu’il n’était pas inhabituel que les prisons vendent de la nicotine aux prisonniers ; la prison vendait auparavant des cigarettes électroniques par l’intermédiaire de la cantine. Il a déclaré que le comté de Rogers souhaite stocker des sachets de nicotine comme source de revenus supplémentaire, car une nouvelle loi de l’État impose que tous les appels téléphoniques depuis la prison soient gratuits.

« Nous recherchons différentes opportunités et options pour remplacer cette source de revenus, ce qui nous permet de poursuivre nos opérations normales et d’entretenir les installations », a déclaré Smith.

Smith a déclaré que le bureau du shérif payait 3 dollars par boîte de sachets et que le commissariat les vendait 6 dollars. Il a ajouté que d’autres prisons les vendaient 14 ou 15 dollars.

Le procureur du comté, Todd Wagner, a déclaré aux commissaires qu’il s’était mal exprimé lors de la réunion du 26 août lorsqu’il avait déclaré que le comté avait corrigé toutes les erreurs apparues dans les audits de l’exercice 2021 sur l’administration des fonds fédéraux par le comté.

Il a précisé que le comté n’avait pas corrigé deux erreurs qu’il avait commises dans le rapport sur l’administration de certains fonds destinés aux travaux publics, au développement économique et aux autoroutes. D’autres domaines n’ont été que partiellement corrigés.

Le commissaire du district 1, Dan DeLozier, et le commissaire du district 2, Steve Hendrix, ont tous deux déclaré qu’ils avaient eu l’occasion d’examiner les conclusions de l’audit et qu’ils n’avaient vu aucun changement à apporter. Burrows n’était pas présent à la réunion de mardi.