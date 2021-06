La ville est à la maison maintenant! Sunil Chhetri signe un nouveau contrat de 2 ans avec le Bengaluru FC

Bangalore FC a annoncé dimanche que Sunil Chhetri a signé un nouveau contrat de deux ans pour le garder au club jusqu’en 2023 au moins. Chhetri, qui a signé avec les Blues en 2013, verra le nouveau contrat prolonger son séjour avec Bengaluru pour une dixième saison.

Chhetri, qui a rejoint Bengaluru en 2013, a fait 203 apparitions pour le club depuis, marquant 101 buts au cours de cette période. Le joueur de 36 ans dirige le club depuis sa création en 2013 et a dominé le classement des buteurs à chacune de ses huit saisons avec les Blues.

« Je suis vraiment heureux d’avoir signé pour deux ans de plus au Bengaluru FC. La ville est ma maison maintenant, et les gens de ce club sont comme une famille pour moi. C’est comme si c’était hier que j’ai signé pour la première fois ici, et je dois dire que le voyage a été tout simplement spécial. J’aime ce club, les supporters et la ville, avec lesquels j’ai un lien fort, et j’ai hâte de vivre de nombreux autres grands moments avec eux », a déclaré Chhetri, après avoir terminé les formalités de sa prolongation.

Chhetri, six fois joueur de l’année AIFF, a mené les Bleus à leur premier titre de champion en 2013 et a depuis remporté cinq autres trophées avec le club, dont la Federation Cup (2015, 2017), la Super League indienne (2018- 19) et Supercoupe (2018). En plus de plusieurs autres récompenses individuelles, Chhetri a été nommé icône asiatique de la Confédération asiatique de football en 2018 et l’année suivante, il a reçu le titre de Padma Shri, la quatrième plus haute distinction civile de l’Inde.

« Sunil fait partie intégrante de ce club depuis le premier jour. Nous savons tous ce qu’il apporte à l’équipe en tant que joueur. Mais sa présence en tant que leader a été tout aussi cruciale pour nous, et en particulier pour les jeunes qui gravissent les échelons. Il est un modèle, et son influence et son application ont été primordiales pour notre succès. Au cours des huit dernières années, il a fait de cette ville sa maison et nous sommes vraiment heureux qu’il ait engagé son avenir pour le Bengaluru FC », a déclaré le PDG du club, Mandar Tamhane.

Chhetri, qui a marqué deux fois contre le Bangladesh lors des éliminatoires conjoints de la Coupe du Monde de la FIFA et de la Coupe d’Asie de l’AFC à Doha au début du mois, a amassé plus de 100 sélections pour le pays et est le meilleur buteur de tous les temps de l’Inde dans le football international, avec 76 buts.

