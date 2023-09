La ville entière en train de couler est déplacée « bâtiment par bâtiment » après la découverte du trésor le plus précieux du monde

UNE ville ENTIÈRE qui s’est enfoncée dans le sol depuis des années est déplacée « bâtiment par bâtiment » après une découverte rare.

Une « mine d’or » de minéraux rares et précieux a été découverte dans le sol de Kiruna, une ville minière suédoise abritant près de 20 000 habitants.

La mine de minerai de Kiruna, photographiée ici derrière la ville, extrait déjà chaque jour l’équivalent de six tours Eiffel.

La ville se trouve au-dessus du plus grand gisement connu d’éléments rares, utilisés dans la fabrication des batteries de voitures électriques et des éoliennes.

Mais malheureusement, Kiruna elle-même n’est pas aussi robuste.

Abritant la plus grande mine de minerai du monde, le site de Kiruna extrait chaque jour l’équivalent de six tours Eiffel.

La mine de Kiruna produit 80 % de l’approvisionnement de l’Union européenne et le vice-Premier ministre suédois, Ebba Busch, a déclaré que le pays « est littéralement une mine d’or ».

Mais après des années d’exploitation minière, le terrain s’est déformé et des fissures ont même commencé à apparaître dans l’hôpital et l’école de la communauté.

Les habitants ne sont plus en sécurité et un projet visant à déplacer la ville entière vers un nouvel emplacement est en cours afin que la mine puisse être agrandie pour extraire des matériaux précieux.

Kiruna, en Laponie, devrait être déplacée bâtiment par bâtiment vers un endroit situé à près de trois kilomètres de là, dans le cadre d’une initiative audacieuse qui devrait être achevée d’ici 2026.

450 000 mètres carrés de logements, d’écoles, de bâtiments communautaires et d’entreprises seront relocalisés dans le cadre de ce qui pourrait être le projet de relocalisation le plus radical au monde.

La responsable locale, Nina Eliasson, a déclaré que même si la plupart des gens gardent une vision positive de cette décision, beaucoup sont tristes.

« Ensuite, vous sentez que c’est réel. Et bien sûr [it is about] tes souvenirs, l’endroit où tu as grandi », a-t-elle déclaré au Guardian.

L’église rouge emblématique de la ville est l’un des bâtiments qui seront emportés par les habitants lors de leur réinstallation.

Construit en 1912, la vicaire Lena Tjarnberg le décrit comme « le salon de la communauté ».

« Nous sommes plus qu’heureux que l’église puisse déménager… Bien sûr, je sais que les gens peuvent être tristes.

« L’église de Kiruna est un point de repère ici, vous pouvez la voir partout. Vous pouvez vous sentir triste à cause de l’horizon », a-t-elle déclaré au Guardian.

Près de 6 000 résidents déménageront dans le cadre de cette initiative audacieuse.

Beaucoup verront également leur loyer augmenter jusqu’à 25 % par rapport à leurs tarifs précédents.

Si les locaux ont accueilli favorablement le projet, certains s’inquiètent de l’agrandissement de la mine dans le cadre de la recherche de métaux précieux.

En partie parce que la fragmentation des terres rend difficile l’élevage des rennes, un élément profondément ancré dans la vie au-dessus du cercle polaire arctique.

La communauté indigène qui vit là-bas, le peuple Sami, vit en grande partie de l’élevage de rennes dans la région depuis des siècles.

Stefan Mikaelsson, vice-président du conseil d’administration du parlement sami, a déclaré à l’Observer : « Nous avons le chemin de fer et nous avons aussi l’activité minière et maintenant le mouvement du centre-ville.

« Il est de plus en plus difficile de poursuivre les déplacements des rennes. »

La société minière suédoise impliquée dans le projet, LKAB, a déclaré qu’elle était désormais « bien meilleure » pour écouter les éleveurs.

Leur porte-parole, Anders Lindberg, a admis que le projet pourrait nécessiter une nouvelle modification des itinéraires d’élevage des rennes.

