C’est une petite ville endormie avec moins d’habitants que le nombre d’employés de la plupart des magasins.

Ainsi, lorsque l’un d’eux, Paddy Moriarty, 70 ans, et son chien ont disparu de Larrimah, dans le Territoire du Nord de l’Australie, en 2017, ses 11 voisins âgés sont tous devenus suspects de son meurtre.

Paddy Moriarty a disparu et est soupçonné d’avoir été assassiné en 2017. Crédit : Collecter

Le chien de Paddy, Kellie, a également disparu et aurait été tué.

Cela n’aidait pas qu’il se dispute avec beaucoup d’entre eux depuis des années – notamment Fran Hodgetts, une pâtissière aux bisons sauvages, qui avait accusé Paddy de traîner des kangourous morts sous sa maison, d’empoisonner ses plantes et de dire aux voyageurs que même les siens n’étaient pas autorisés à le faire. le chien mangeait ses tartes.

Elle est devenue la principale suspecte dans une affaire de meurtre plus étrange que fiction.

Maintenant, dans un nouveau documentaire Netflix, Last Stop Larrimer, Fran révèle comment elle a été chassée du quartier dans lequel elle vivait depuis des années en raison des accusations des autres habitants.

Elle dit : « J’en avais assez de tout. Les passants chantaient : « Meurtrier, meurtrier ». Où est Paddy ?

“C’était tellement grave parce que, sachant que je suis une si bonne personne, je le suis.

«Je vivais tout ça pour rien. Cela m’a condamné à perpétuité.

“J’ai attrapé le cancer à cause de ça.”

Les 11 voisins interrogés

Paddy avait ramé avec plusieurs de ses voisins et a été vu pour la dernière fois au bar Pink Panther Crédit : Getty

Larrimah est au milieu de nulle part avec seulement 11 habitants

Fran a affirmé que Paddy avait jeté un kangourou mort dans sa chambre

Paddy est arrivé en Australie à l’adolescence et a passé la majeure partie de sa vie à parcourir l’Outback en travaillant dans des élevages de bétail et en tant que cavalier de rodéo.

Il a pris sa retraite à Larrimah en 2008 et, au cours de la décennie suivante, a réussi à ennuyer la plupart de ses concitoyens.

Paddy a été vu pour la dernière fois en train de quitter le bar Pink Panther dans le petit Larrimah avec son chien Kellie, le 16 décembre 2017.

Les autorités ont procédé à des recherches aériennes et terrestres approfondies dans la zone de l’État du Territoire du Nord au cours des semaines suivantes.

Tous les voisins, tous âgés de plus de 70 ans, ont été interrogés par la police.

Mais c’est Fran que la plupart des voisins ont désigné du doigt après sa disparition.

Le chef a dû déchirer des affiches comparant sa nourriture à Sweeney Todd, le « barbier démoniaque de Fleet Street » fictif dont les victimes étaient cuites dans des tourtes à la viande.

La femme de 80 ans dit que les gens venaient même dans son café pour demander des « Paddy Pies » après des rumeurs malsaines selon lesquelles il aurait fini dans sa pâtisserie.

Dans le documentaire, elle parle de sa querelle de longue date avec son voisin, affirmant que Paddy « avait jeté un kangourou mort dans sa chambre ».

Le désaccord persistant entre les deux hommes était centré sur une rivalité pour savoir qui était légitimement autorisé à vendre des tourtières à la viande aux touristes.

Le Devonshire Tea House de Mme Hodgetts était connu pour vendre ces produits de boulangerie, mais dans les années qui ont précédé la disparition de Paddy, le pub Pink Panther – dirigé par ses amis – a commencé à se lancer dans l’entreprise.

Fran insiste sur le fait que même si elle ne s’entendait pas avec Paddy et que « Larrimah est un meilleur endroit sans lui », elle n’a rien à voir avec sa disparition.

Pointer le blâme

Le barman du pub, Richard Simpson, a également été sous le feu des projecteurs des voisins, notamment des ouvriers de l’atelier de mécanique Karen et Mark Rayner.

Karen dit : “Je ne sais pas comment un étranger serait monté et aurait tué le chien. C’est ce qui nous a déroutés.

« Barry ou Richard Simpson auraient pu la caresser, seulement quelques personnes. Comment as-tu eu le chien ?

Lorsqu’on lui pose des questions à ce sujet dans le documentaire, Richard rit : « Ouais, ‘Désolé Paddy, j’ai dû te tuer pour ton putain de chien parce que je n’en ai pas assez du mien.’ Baise-moi.

« Peut-être qu’ils se sont trompés ou qu’ils ne m’aiment pas.

«Je ne l’ai pas fait. Paddy et moi avons eu quelques disputes à propos de ceci, de cela ou d’autre chose, mais nous n’avons jamais eu de mots croisés ce soir-là.

Certains voisins se sont également demandé si Richard était jaloux que Paddy obtienne des quarts de travail au pub et les voulait pour lui-même.

Il ajoute : « Karen et Mark ont ​​dit que j’avais tué Paddy parce que je voulais diriger le pub Larrimah et c’est vraiment insultant parce que tous ceux qui me connaissent savent que je déteste travailler !

« ‘Le duc et la duchesse’, les appelle Paddy, et ils ne sont pas ses amis, quoi qu’ils disent.

“[The neighbours] chacun est allé faire ses propres choses, a inventé ses propres petites histoires. “Bon sang, nous pourrions même devenir célèbres grâce à ça.”

« La plupart d’entre eux le font juste pour leur propre putain de gloire.

« A part ça, qu’en dis-tu ? J’espère que ça a été rapide. J’espère que ça n’a pas fait mal.

Le jardinier suspect de Fran

Le jardinier de Fran, Owen Laurie, aurait été enregistré disant qu’il avait tué Paddy Crédit : Netflix

Mais c’est le jardinier de Fran, Owen Laurie – dont la plupart des voisins n’avaient même pas entendu parler – qui a été le plus soupçonné.

Richard, Karen et Mark disent tous avoir été témoins d’une dispute entre Paddy et l’ancien boxeur Owen quelques jours avant sa disparition.

Richard se souvient : « J’ai vu Paddy au bout de la rue alors que j’étais assis en train de prendre mon café du matin, Kellie aboyant devant lui.

«Je ne voyais pas pourquoi elle aboyait.

« Plus tard dans la journée, je parlais à Paddy et je lui ai dit : « Qu’est-ce qui s’est passé là-bas ? et il a dit: ‘Oh mon pote, cette putain de putain de femme d’à côté, Owen.’

Karen ajoute : « Owen, le jardinier de Fran’s, s’est disputé : ‘Débarrassez-vous de ce putain de chien royal, ou je m’en débarrasserai pour vous.’

«Paddy a posé ses mains sur la clôture et a dit : ‘Si tu touches ce chien, je vais te mettre une rotule.’

“Je sais que cela a été dit.”

Fran a permis à Owen de vivre avec elle dans sa maison et de faire du jardinage et des soins pendant un certain temps après la rupture de son mariage de 50 ans avec un local nommé Billy. Elle ne l’a jamais payé.

«Il m’a fait me sentir en sécurité», dit-elle à son sujet.

Cependant, elle ajoute plus tard qu’elle avait le sentiment que c’était lui et qu’elle l’a renvoyé après la disparition de Paddy.

Elle dit : “Je n’aime pas blâmer quelqu’un pour quelque chose qu’il n’a pas fait, mais j’étais inquiète, parce qu’Owen m’a dit : ‘Quelque chose va arriver’.’

« De plus, alors qu’ils cherchaient de l’autre côté de la route, il m’a dit : ‘Je pensais qu’ils étaient venus me chercher.’

«Je ne lui ai rien dit, mais j’ai pensé : ‘Oh mon Dieu, pourquoi dirait-il ça ?’

«Je pense qu’il savait peut-être quelque chose à ce sujet et comment il se comportait avec Paddy.

« J’ai juste mis deux et deux ensemble, et c’est pourquoi je l’ai limogé et lui ai dit de partir.

“Je n’étais pas en sécurité avec lui là-bas.”

Affaire de meurtre non résolue

L’affaire du meurtre n’est toujours pas résolue Crédit : 9 Actualités

Mais en 2022, la police a révélé des enregistrements choquants d’Owen dans la maison de Fran, jouant de la guitare et disant : « J’ai tué le vieux Paddy… Je l’ai frappé à la tête, je l’ai tué, je l’ai tabassé. Ouf.

“Vous avez tué Paddy dans les fesses… vous l’avez condamné à la tête, vous l’avez frappé sur la tête… vous l’avez frappé sur les narines avec un marteau.”

Les enregistrements, publiés par la police du Territoire du Nord, provenaient d’un appareil secret placé dans la maison de Fran après la disparition de Paddy – mais Owen a nié que les enregistrements concernaient lui.

Greg Cavanagh, le coroner, a déclaré que Paddy avait très probablement été tué par ses voisins.

Il a déclaré : « À mon avis, Paddy a été tué dans le contexte et probablement en raison de la querelle en cours qu’il avait avec ses voisins les plus proches.

« Il est probablement décédé dans la soirée du 16 décembre 2017. Il était rentré de l’hôtel à cheval, avait mis le poulet le plus mangé au micro-ondes, posé son portefeuille sur la table, son chapeau à la place habituelle, la nourriture pour chien dans le compartiment pour chien. bol et a sorti son propre repas du congélateur.

«Il est ensuite sorti avec le chien. Il n’y a aucune preuve de l’endroit où il est allé, mais à mon avis, il est probable que les nouvelles usines chez Fran l’ont attiré dans une certaine mesure.

Mais Fran insiste sur le fait qu’elle n’a rien à voir avec cela.

Lorsqu’on lui demande si elle a donné de l’argent à Owen pour tuer son voisin, elle répond : « Non, bien sûr, je ne l’ai pas fait. Ne sois pas stupide.

«Je jure devant Dieu que je ne l’ai jamais fait. Je n’ai jamais rien fait.”

Suite au refus d’Owen, les poursuites contre lui ont été abandonnées et le meurtre de Paddy est toujours considéré comme une affaire ouverte par la police du Territoire du Nord.

Son corps n’a jamais été retrouvé et aucune arrestation n’a été effectuée.

Laurie a refusé d’être interviewé pour le documentaire et son avocat a refusé de commenter.

Le coroner a ajouté : « Les enquêtes sur les meurtres sont difficiles, surtout sans corps. L’affaire n’est close que lorsqu’elle est résolue.

“Nous devons trouver Paddy.”