La ville du Pakistan est désormais l’endroit le plus chaud de la planète à 52°C où les maisons n’ont pas de climatisation et il fait trop chaud pour toucher le sol

Une ville du PAKISTAN est maintenant l’endroit le plus chaud sur Terre à 52°C – où la plupart des maisons n’ont pas de climatisation et il fait trop chaud pour toucher le sol.

C’est beaucoup plus chaud qu’en 2015, lorsque deux vagues de chaleur en Inde et au Pakistan ont tué plus de 4 000 personnes.

Les bovins se rafraîchissent dans la chaleur extrême au Pakistan

Les garçons se rafraîchissent dans un étang pour vaincre la canicule

Un Pakistanais remplit des bidons d'eau d'un robinet en bordure de route pendant une journée chaude

Jacobabad, dans la province pakistanaise du Sindh, est plus chaude que le corps humain ne peut supporter, ont déclaré des experts au Télégraphe.

Les températures peuvent atteindre un niveau insupportable – et dangereux – 52C (126F).

Les quelques résidents qui ont la chance d’avoir la climatisation pour survivre à la chaleur intense doivent faire face à des pannes d’électricité régulières, rendant les unités inutiles.

Un résident a déclaré : « Quand il fait si chaud, vous ne pouvez même pas rester debout. »

Et le commerçant Abdul Baqi d’ajouter : « C’est une période très, très difficile quand cela dépasse 50 °C. Les gens ne sortent pas de chez eux et les rues sont désertes.

La combinaison de chaleur et d’humidité fait de Jacobabad l’un des deux seuls endroits sur Terre à avoir officiellement franchi un seuil plus chaud que le corps humain ne peut supporter, explique le Telegraph.

Ras al Khaimah, au nord-est de Dubaï aux Émirats arabes unis (EAU) est le deuxième endroit le plus torride.

Mais la vallée de l’Indus est « proche d’être la première place mondiale », selon Tom Matthews, maître de conférences en climatologie à l’Université de Loughborough.

Il a décrit la vallée de l’Indus comme « vraiment l’épicentre de la chaleur extrême ».

Matthews et ses collègues chercheurs ont sondé les données des stations météorologiques mondiales.

Ils ont découvert que Jacobabad et Ras al Khaimah ont temporairement franchi le seuil mortel pour les humains.

Par exemple, à 35 °C, notre corps a du mal à se refroidir uniquement par la transpiration, ce qui augmente le risque de mourir.

Le Telegraph note que des températures aussi élevées ne sont pas un problème si important aux EAU, car une alimentation électrique fiable et une climatisation généralisée sont la norme.

Mais à Jacobabad, les habitants luttent avec l’équivalent de seulement 2 £ par jour.

Pour contourner le problème, le bazar local vend beaucoup de glace, de ventilateurs et de glacières low-tech qui libèrent une brume rafraîchissante.

Alternativement, les gens plongent dans les étangs d’aspect saumâtre les plus proches.

Mais l’ombre est inutile et les plans d’eau peu profonds sont plus chauds que le sang qui coule dans les veines des gens.

« Les gens y sont habitués, ils ont développé une résistance », a déclaré un responsable.

Un garçon regarde la plaine sans eau alors qu'une chaleur intense s'empare du Pakistan

Les gens se rafraîchissent à Karachi, au Pakistan

Les gens se rassemblent à la plage pour lutter contre le temps chaud

Matthews a déjà écrit dans le Actes de l’Académie nationale des sciences des États-Unis que « le temps extrêmement chaud peut avoir des conséquences humaines mortelles.

« À mesure que le climat se réchauffe, la fréquence et l’intensité de ces conditions devraient augmenter – parmi les impacts négatifs les plus certains attendus dans le cadre du réchauffement climatique. »

Les températures de l’air près de la surface de la Terre augmentent et deux vagues de chaleur en Inde et au Pakistan qui ont atteint 30 °C en 2015 ont fait plus de 4 000 morts.

Des projections mises à jour mettent en garde contre des vagues de chaleur meurtrières sans précédent à l’horizon proche.

C’est ce qu’indique un rapport de 4 000 pages du Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), avant sa publication prévue en février 2022.

Le rapport effrayant du groupe consultatif sur la science du climat de l’ONU dresse un tableau sombre – et mortel – d’une planète en réchauffement.

Si le monde se réchauffe de 1,5 °C – 0,4 degré au-dessus du niveau actuel – 14% de la population sera exposée à de fortes vagues de chaleur au moins une fois tous les cinq ans, « une augmentation significative de l’amplitude des vagues de chaleur », indique le rapport.

Les plus touchées seront les mégalopoles en plein essor dans les pays en développement qui génèrent elles-mêmes une chaleur supplémentaire, de Karachi à Kinshasa, de Manille à Mumbai et de Lagos à Manaus.

Ce ne sont pas seulement les relevés du thermomètre qui font la différence, car la chaleur devient plus mortelle lorsqu’elle est combinée à une humidité élevée.

Il est plus facile, en d’autres termes, de survivre à une journée de température élevée si l’air est sec que de survivre à une journée de température plus basse avec une humidité très élevée.

Ce mélange de bain de vapeur a son propre critère, décrit par les chercheurs sous le nom de «température humide».





Les experts disent que les adultes humains en bonne santé ne peuvent pas survivre si la température du thermomètre mouillé (TW) dépasse 35 ° C, même à l’ombre avec un approvisionnement illimité en eau potable.

« Lorsque les températures humides sont extrêmement élevées, il y a tellement d’humidité dans l’air que la transpiration devient inefficace pour éliminer l’excès de chaleur du corps », a expliqué Colin Raymond, auteur principal d’une récente étude sur les vagues de chaleur dans le Golfe.

« À un moment donné, peut-être après six heures ou plus, cela entraînera une défaillance des organes et la mort en l’absence d’accès à un refroidissement artificiel. »