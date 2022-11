La ville du Nouveau-Mexique adopte une ordonnance pour bloquer les cliniques d’avortement

HOBBS, NM (AP) – Les commissaires d’une ville du sud-est du Nouveau-Mexique ont adopté une ordonnance visant à empêcher les cliniques d’avortement de fonctionner, bien que la procédure reste légale au Nouveau-Mexique.

La commission municipale entièrement masculine a voté 7-0 lundi soir pour la soi-disant ordonnance de «ville sanctuaire pour les enfants à naître», a rapporté le Hobbs News-Sun.

La gouverneure du Nouveau-Mexique, Michelle Lujan Grisham, qui se présente pour être réélue, s’est présentée comme une ardente défenseure de l’accès aux procédures d’avortement. Dans une déclaration publiée après le vote, elle a déclaré que l’ordonnance était un “affront aux droits et à l’autonomie personnelle de chaque femme de Hobbs et du sud-est du Nouveau-Mexique et nous ne le tolérerons pas”.

Lujan Grisham, un démocrate, a déclaré que les procédures d’avortement sont légales dans tout le Nouveau-Mexique et que les prestataires de soins de santé ont parfaitement le droit d’établir une pratique.

En juin, elle a signé un décret interdisant la coopération avec d’autres États susceptibles d’interférer avec l’accès à l’avortement au Nouveau-Mexique, refusant d’exécuter tout futur mandat d’arrêt d’autres États lié aux dispositions anti-avortement. L’ordonnance interdisait également à la plupart des employés de l’État du Nouveau-Mexique d’aider d’autres États à enquêter ou à demander des sanctions contre les prestataires locaux d’avortement.

Elle a suivi en août avec un autre décret qui promettait 10 millions de dollars pour construire une clinique qui fournirait des avortements et d’autres soins de grossesse dans le sud du Nouveau-Mexique.

L’année dernière, la législature dirigée par les démocrates du Nouveau-Mexique a adopté une mesure visant à abroger une loi dormante de 1969 qui interdisait la plupart des procédures d’avortement.

Le Nouveau-Mexique continuera probablement à voir un afflux constant de personnes cherchant à se faire avorter dans les États voisins dotés de lois plus restrictives. Il accueille déjà des patients du Texas et de l’Oklahoma, où des interdictions strictes d’avortement ont été adoptées plus tôt cette année.

The Associated Press