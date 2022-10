La ville du Mississippi avec des problèmes d’eau fait également face à des problèmes de déchets

JACKSON, Mississippi (AP) – La capitale du Mississippi est toujours aux prises avec un système d’approvisionnement en eau en difficulté, et elle pourrait bientôt voir les ordures s’accumuler devant les maisons et les entreprises.

Le maire de Jackson, Chokwe Antar Lumumba, a annoncé jeudi que la collecte des ordures cessera après samedi, à moins que la ville ne commence à payer une entreprise qui fait le travail sans compensation depuis avril.

Lumumba et le conseil municipal de Jackson se querellent depuis plusieurs mois sur le contrat des ordures pour la ville de 150 000 habitants.

L’affrontement des déchets s’est poursuivi même si la plupart de Jackson a perdu de l’eau courante pendant plusieurs jours fin août et début septembre, car des pluies torrentielles ont exacerbé les problèmes avec la principale usine de traitement de l’eau de la ville. Pendant sept semaines, de fin juillet à mi-septembre, les habitants de Jackson ont également été invités à faire bouillir de l’eau pour tuer les contaminants, car le département de la santé de l’État a trouvé de l’eau trouble qui pouvait rendre les gens malades.

Les équipes effectuent toujours des réparations d’urgence à l’usine d’eau, et des questions subsistent sur la qualité de l’eau dans la ville où 80% des habitants sont noirs et un quart vivent dans la pauvreté.

Le conseil municipal a voté à plusieurs reprises contre l’attribution du contrat de collecte des ordures à une société basée à la Nouvelle-Orléans, Richard’s Disposal. Le maire a déclaré que la société avait soumis l’offre la plus basse et la meilleure. Les membres du conseil municipal ont déclaré qu’ils pensaient que la société qui détenait auparavant le contrat de gestion des déchets de Jackson, Waste Management Inc., basée à Houston, avait une meilleure offre.

Au début de cette année, Lumumba a émis une ordonnance d’urgence pour attribuer un contrat de collecte des ordures à Richard’s Disposal.

Le maire et le conseil se sont disputés devant un tribunal d’État pour savoir si le maire a le pouvoir d’opposer son veto au rejet par le conseil de son choix pour une entreprise de collecte des ordures. Ce différend attend d’être examiné par la Cour suprême du Mississippi.

Richard’s Disposal poursuit toujours un procès fédéral qui cherche à forcer la ville à payer pour les services de collecte des ordures que l’entreprise a fournis. Il a initialement déposé le procès en juillet.

La société a déposé mercredi des documents demandant à un juge fédéral de statuer en sa faveur. Les avocats ont déclaré que la société “a continué à fournir des services de collecte de déchets solides de bonne foi”.

Les organes de presse ont rapporté que le département de la qualité de l’environnement du Mississippi pourrait infliger une amende de 25 000 $ par jour à la ville si le ramassage des ordures résidentielles s’arrêtait.

Emily Wagster Pettus, Associated Press