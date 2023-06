La Ville d’Ottawa rend hommage à Mahsa Amini devant l’ancien site de l’ambassade d’Iran – Ottawa

La Ville d’Ottawa a installé une enseigne commémorative devant l’ancien site de l’ambassade d’Iran en l’honneur de Mahsa Amini, une femme de 22 ans décédée sous la garde de la police de la moralité iranienne après avoir prétendument enfreint un code vestimentaire strict pour les femmes.

La mort d’Amini en septembre 2022 a déclenché des manifestations de masse en Iran condamnant le traitement des femmes par le gouvernement et son bilan plus large en matière de droits humains.

Cela a également suscité des manifestations à Ottawa qui ont attiré des centaines de personnes.

Le panneau à l’intersection des rues Metcalfe et MacLaren porte son nom complet _ Mahsa Jina Amini _ sur un fond aux couleurs du drapeau iranien.

L’ancien site de l’ambassade reste inoccupé plus d’une décennie après que le Canada et l’Iran ont mis fin aux relations diplomatiques officielles.

Des politiciens de tous les paliers de gouvernement ont assisté à la cérémonie, dont le maire d’Ottawa Mark Sutcliffe, le député provincial d’Ottawa-Centre Joel Harden, le député d’Ottawa-Centre Yasir Naqvi, la députée de Kanata-Carleton Jenna Sudds et la députée d’Ottawa-Carleton Goldie Ghamari, d’origine iranienne.

Ghamari a déclaré avoir assisté à des manifestations l’automne dernier organisées par les Irano-Canadiens pour la justice et les droits de l’homme.

Elle a déclaré qu’il était important que les gouvernements et les élus du monde entier reconnaissent les violations des droits des femmes par l’Iran.

« C’est formidable de voir que le monde ouvre les yeux sur l’horrible réalité à laquelle les Iraniens sont confrontés aux mains des terroristes et du régime islamique illégitime en Iran qui tient le peuple iranien en otage depuis 44 ans », a déclaré Ghamari.

« Nous sommes ethniquement diversifiés, nous sommes culturellement diversifiés et nous sommes religieusement diversifiés. Mais il y a une chose qui nous unit en tant que communauté, c’est notre amour et notre désir d’un Iran libre et démocratique.

« Et j’espère qu’un jour nous récupérerons cela, car tout le monde mérite de vivre dans une démocratie aussi incroyable que le Canada. »

Le conseil municipal d’Ottawa a voté pour créer l’hommage à Amini en janvier après une motion des conseillers municipaux Theresa Kavanagh et Ariel Troster, et la ville prévoit de déplacer la signalisation à l’hôtel de ville après un an.