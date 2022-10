La Ville d’Ottawa et des policiers comparaîtront cette semaine à l’enquête sur la Loi sur les urgences

L’enquête publique sur l’utilisation sans précédent de la Loi sur les mesures d’urgence par le gouvernement tiendra sa troisième journée d’audiences lundi.

L’enquête intervient huit mois après que le gouvernement a utilisé la loi dans le cadre d’un effort pour disperser les manifestations qui avaient bloqué le centre-ville d’Ottawa pendant des semaines.

La Commission d’urgence de l’ordre public tient des audiences pendant six semaines, siégeant tous les jours de 9 h 30 HE à 18 h ou plus tard, selon les besoins.

Cette semaine, les Canadiens peuvent s’attendre à entendre des représentants de la Ville d’Ottawa — dont le maire Jim Watson — et des représentants de la police de la ville, ainsi que de la Police provinciale de l’Ontario.

La semaine dernière, les audiences ont débuté avec les différentes parties – y compris le gouvernement fédéral, certaines provinces, la police et les chefs des convois de protestation – présentant leurs positions avant que les témoignages ne commencent sérieusement vendredi. Des résidents d’Ottawa, des propriétaires d’entreprises et des conseillers municipaux ont été parmi les premiers à témoigner.

L’ancien juge de la Cour supérieure de l’Ontario, Paul Rouleau, maintenant juge à la Cour d’appel de l’Ontario, dirige l’enquête.

La commission s’attend à entendre les témoins suivants cette semaine :