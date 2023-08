La ville dit OK. Maintenant, les organisateurs demandent de l’aide au comté – Shaw Local

Sortez les grilles, n’oubliez pas les serviettes, continuez à verser de la bière et vous avez l’étoffe du Ribfest 2023.

Tous les ingrédients commencent à se réunir pour un barbecue de trois jours au DuPage County Fairgrounds en septembre.

Après avoir gardé secrets les détails de l’événement pendant des mois, les organisateurs ont annoncé que les hitmakers des années 1990, Third Eye Blind, feraient la une de la soirée d’ouverture du Ribfest le vendredi 15 septembre.

Les organisateurs ont obtenu un permis d’alcool de la ville de Wheaton pour servir de la bière, du vin et des boissons gazeuses pendant le festival.

Le Exchange Club de Naperville, le groupe civique en charge de Ribfest, s’attend à ce que l’événement de cette année attire 15 000 à 20 000 clients par jour.

Les Pitmasters du circuit de barbecue compétitif s’occuperont des flammes nues et des cabines des ribbers le long des tribunes du parc des expositions.

« L’aménagement du terrain est le même. Le carnaval, la zone réservée aux enfants, tout cela reste le même », a récemment déclaré Jim McGuire, directeur exécutif de la County Fair Association, aux commissaires aux alcools de Wheaton.

Ribfest a traditionnellement salué le 4 juillet à Naperville avec des concerts de grands noms et des feux d’artifice. Les rénovations de Knoch Park ont ​​forcé les organisateurs à chercher un autre lieu en 2019.

Après une pause pandémique, l’Exchange Club a relancé le Ribfest avec un événement réduit pendant le week-end de la fête des pères. Mais il s’agissait d’une annulation de dernière minute de l’une des têtes d’affiche de 2022. Le chanteur country Toby Keith a abandonné son concert d’ouverture après avoir révélé qu’il suivait un traitement pour un cancer de l’estomac.

Les organisateurs ont envisagé d’organiser à nouveau l’événement en juin.

« À l’origine, ils étaient censés être avec nous le week-end de la fête des pères », a déclaré McGuire. «Ils étaient un peu hésitants après les effets de la perte de Toby Keith à un préavis si tardif l’année dernière, alors ils ont attendu un peu. Ils étaient un peu timides au départ, mais ils le ramènent.

Au lieu d’un barbecue le week-end de la fête des pères, Ribfest reviendra au début de l’année scolaire.

Pour aider à compenser les frais de marketing et autres coûts du festival, les organisateurs ont demandé 100 000 $ en financement de l’American Rescue Plan Act au comté de DuPage. Avec une nouvelle date et un nouveau lieu, les organisateurs du festival ont déclaré qu’ils devaient faire passer le mot.

« Nous devons commercialiser cet événement », a déclaré Diane Simmons, une bénévole du Exchange Club. « Plus nous pourrions dépenser d’argent en marketing, plus il y aura de gens qui viendront à l’événement. »

Les membres du comité des finances du conseil du comté ont réduit la demande à 25 000 $, affirmant que la demande initiale était trop élevée.

« Nous avons des petits festivals dans toutes nos villes. Qu’est-ce qui les empêche d’entrer et de vouloir quelque chose ? » a déclaré Grant Eckhoff, membre du conseil du comté de DuPage, un républicain de Wheaton.

Le conseil devrait voter sur la subvention de 25 000 $ plus tard ce mois-ci.

Le Exchange Club accueille Ribfest pour collecter des fonds pour des œuvres caritatives soutenant les survivants de la maltraitance des enfants et de la violence domestique. Ils ont donné plus de 18 millions de dollars au cours des 32 dernières années à ces causes.

L’année dernière a été la première année d’un renouveau au champ de foire.

« Nous avons eu un très bon événement de première année, mais pas aussi bon que nous le voulions », a déclaré Simmons.

Dimanche a été la journée la plus chargée, a déclaré McGuire.

« Cela a bien fonctionné et nous sommes heureux de les avoir de retour avec nous », a-t-il déclaré.

À Naperville, une flotte de navettes a circulé vers et depuis le festival. Les foules ont des options de stationnement sur place plus pratiques au parc des expositions.

« Nous n’avons eu aucun problème l’année dernière avec notre événement. Le stationnement a bien fonctionné », a déclaré McGuire.

Des concerts ont été organisés plus près de Graf Park l’année dernière. Cette année, les organisateurs n’installeront pas de sièges skybox. McGuire a déclaré que les fans verront des concerts dans une zone « plus confortable »: une pelouse près d’un jardin communautaire du côté ouest du parc des expositions.

« C’est à peu près la même taille d’empreinte », a déclaré McGuire. « Nous avons plus d’arbres, plus d’aménagement paysager. »

Les heures du festival devraient être de midi à 22 h le vendredi et le samedi et de midi à 21 h le dimanche. Il y aura deux emplacements tôt dans la journée vendant de la bière, du vin et des boissons gazeuses et trois autres ouvriront à 16 h pour desservir la salle de concert.

• La rédactrice du Daily Herald, Alicia Fabbre, a contribué à ce rapport.

https://www.dailyherald.com/news/20230808/beer-at-ribfest-on-dupage-fairgrounds-city-says-ok-now-organizers-ask-county-for-help