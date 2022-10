La ville dévoile un plan de relooking majeur de Boston Common

BOSTON (AP) – Boston Common, le plus ancien parc public d’Amérique, fait l’objet d’une cure de jouvence de plusieurs millions de dollars qui comprend un centre d’accueil agrandi, plus de toilettes, des installations sportives supplémentaires et même un restaurant assis au célèbre Frog Pond, responsables de la ville annoncé mercredi.

L’objectif est de rendre la bande d’espaces verts de 50 acres (20 hectares) au cœur de la ville plus accueillante, pratique, amusante et accessible à la fois pour les citadins et les touristes.

“Les magnifiques sentiers bordés d’arbres et les espaces ouverts de Boston Common ont accueilli tant de moments marqués dans l’histoire, de la formation de notre conscience collective à la célébration de nos communautés”, a déclaré la maire Michelle Wu dans un communiqué. “Nous sommes ravis de partager un plan qui honore l’histoire de Common, reflète la vision de la communauté et crée un espace qui sera plus accessible, plus résilient et plus inclusif pour les générations à venir.”

Le Common a été fondé en 1634 et attire des millions de personnes par an. Il a été utilisé comme lieu d’exécutions publiques, comme pâturage et terrain d’entraînement militaire, selon le groupe à but non lucratif Friends of the Public Garden, qui a aidé à développer le Boston Common Master Plan.

Plus récemment, il a accueilli des marches pour les droits civiques, des manifestations contre la guerre du Vietnam et une messe catholique de 1979 célébrée par le pape Jean-Paul II en présence d’environ 400 000 personnes lors d’une pluie torrentielle. C’était aussi le site d’énormes manifestations en 2020 contre la brutalité policière.

Le plan pluriannuel prévoit également de tripler la taille d’une aire de jeux pour enfants, d’un parc à chiens et d’ajouter des rampes pour fauteuils roulants au Robert Gould Shaw et au mémorial du 54e régiment, ainsi qu’au kiosque à musique Parkman.

“Avec ce plan directeur commun de Boston, le premier parc public américain aura une vision unifiée pour évoluer et s’adapter pour répondre aux besoins des résidents de Boston et des visiteurs de notre ville ainsi qu’au parc lui-même”, a déclaré Liz Vizza, présidente des Amis. du Jardin public.

Les changements prévus sont le résultat d’années de participation du public et seront financés en partie par 28 millions de dollars provenant de la vente en 2019 d’un parking municipal. La ville a ouvert une période de consultation publique de 45 jours pour que les résidents partagent leurs priorités concernant le plan de rénovation.

The Associated Press