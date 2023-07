La ville de Winnipeg demande une injonction pour lever le blocus d’un site d’enfouissement

La ville de Winnipeg a déposé une demande d’injonction du tribunal pour expulser un groupe de manifestants bloquant l’entrée principale de la décharge de Brady Road.

Le blocus, qui en est maintenant à son cinquième jour, a été mis en place un jour après que la première ministre du Manitoba, Heather Stefanson, a annoncé la décision de la province de ne pas financer la recherche de la décharge de Prairie Green, juste au nord de Winnipeg, où les restes de deux femmes autochtones assassinées seraient .

Les manifestants à la décharge de Brady Road ne partiront pas à moins qu’une injonction ne soit accordée par le tribunal, selon un affidavit déposé mardi par la ville à la Cour du Banc du Roi du Manitoba.

Il existe des inquiétudes concernant les risques environnementaux, sécuritaires et financiers qui causeront un « préjudice irréparable » à la ville si l’ordonnance du tribunal n’est pas accordée, selon l’affidavit.

« La ville a subi des dommages et continuera presque certainement à subir des dommages et des pertes si l’injonction demandée n’est pas accordée », indique la demande, qui sera entendue pour la première fois devant le tribunal mercredi matin.

Le directeur des services de gestion des déchets solides de la ville, Michael Gordichuk, a signé l’affidavit. La ville indique que leur demande d’injonction sera sur la liste non contestée du juge.

Environ 10 personnes sont restées stationnées derrière de vieux pneus empilés et remplis de bois à la décharge du sud de Winnipeg mardi après-midi.

Les manifestants ont précédemment bloqué l’accès à la décharge entre le 11 décembre et le 6 janvier, provoquant la fermeture de la décharge et le détournement des déchets de la ville, indique l’affidavit.

« Nous avons fini de coopérer », dit le cousin de Morgan Harris

La demande désigne plusieurs personnes comme intimées, dont Cambria Harris et Melissa Robinson, la fille et la cousine de Morgan Harris, 39 ans. On pense que sa dépouille se trouve au site d’enfouissement de Prairie Green, juste au nord de Winnipeg, aux côtés de Marcedes Myran, 26 ans.

« S’ils arrivent demain et commencent à traîner les gens hors de là… ça va juste exaspérer toute une nation », a déclaré Robinson à Radio-Canada mardi.

« Je suppose que tout ce que nous pouvons faire est d’attendre et de voir comment ça se passera demain matin… Nous avons fini de coopérer. »

Jeremy Skibicki est accusé de meurtre au premier degré dans la mort de quatre femmes, dont Harris, Myran ainsi que Rebecca Contois, dont les restes partiels ont été découverts par la police à la décharge de Brady en juin de l’année dernière.

L’emplacement de la quatrième femme non identifiée, connue sous le nom de Mashkode Bizhiki’ikwe ou Buffalo Woman, n’est pas connu.

Les manifestants à la décharge de Brady Road, au sud de Winnipeg, ont érigé un blocus lundi. Tre Delaronde, l’un des manifestants à la décharge de Brady, dit qu’ils n’ont pas l’intention de lever le blocus. (Anne-Charlotte Carignan/SRC)

Début janvier, les manifestants ont accepté de supprimer un blocus à la décharge de Brady, de déménager dans une autre zone de l’installation et d’installer un campement appelé « Camp Morgan », qui a été maintenu pendant l’hiver, le printemps et l’été, selon l’affidavit de Gordichuk.

La décharge de Brady a de nouveau été temporairement fermée lorsque des manifestants ont bloqué l’accès en avril, après la découverte du corps de Linda Beardy.

Vendredi, le directeur administratif de la ville, Michael Jack, a émis un avis pour que le blocus soit dégagé de la route menant à la décharge de Brady d’ici midi lundi, ce que les manifestants ont refusé d’accepter lorsque le personnel de la ville a tenté de le leur signifier, selon à l’affidavit.

Les camions utilisent une entrée arrière temporaire vers la décharge de Brady, mais la ville affirme que ce n’est pas une solution à long terme.

La décharge de Brady a de nouveau été fermée vendredi, après que la pluie a rendu l’itinéraire alternatif inutilisable, selon les documents judiciaires. La construction en cours de l’itinéraire alternatif dans la décharge a coûté à la ville 124 000 $ jusqu’à présent.

« Les tensions sont fortes »: le maire

La ville affirme que les blocages de l’hiver dernier ont coûté environ 1,5 million de dollars, ce qui comprend la perte de revenus et les dépenses personnelles. Il continue également d’augmenter les coûts de sécurité et de trafic, s’élevant à environ 600 dollars par jour ou 125 000 dollars jusqu’à présent cette année, selon l’affidavit.

Le maire Scott Gillingham ne dirait pas ce qui se passerait si un juge accordait l’injonction et que les manifestants refusaient de partir.

« Les tensions sont élevées, en quelque sorte des deux côtés », a-t-il déclaré lors d’une conférence de presse mardi, qui a eu lieu avant le dépôt de l’injonction.

« Vous avez des gens dans la communauté dont j’entends parler, qui veulent que la route soit ouverte, et ils sont frustrés. Et sans aucun doute, les membres de la famille pleurent la perte d’êtres chers et ils veulent une action des niveaux supérieurs du gouvernement . »

Gillingham ne dirait pas non plus s’il soutient le retrait de force des manifestants qui bloquent l’accès si l’injonction est accordée. Il a dit qu’il a proposé de rencontrer les familles qui souhaitent que la décharge soit fouillée et que le problème soit résolu par le dialogue.

« Mais en fin de compte, ma responsabilité envers la ville de Winnipeg et les citoyens de Winnipeg est de m’assurer que les ordures continuent d’être ramassées et que nous pouvons avoir accès par cette route. »

L’objectif final de la ville est de faire supprimer le campement et le blocage de la décharge de Brady, selon Gillingham.

Les partisans ont balayé la terre et les copeaux de bois d’une peinture murale honorant les femmes et les filles autochtones disparues et assassinées dimanche après qu’un homme a jeté la terre de l’arrière de sa camionnette sur la peinture. (Travis Golby/CBC)

Les manifestants ont initialement accepté de partir samedi, mais après qu’un homme s’est arrêté sur le site dimanche et a pelleté un camion de terre et de débris sur une fresque murale rouge sur la route du site, ils ont creusé les talons et ont dit qu’ils resteraient .

La robe rouge est devenue le symbole des femmes et des filles autochtones disparues et assassinées.

Tre Delaronde, l’un des manifestants à la décharge de Brady, dit qu’ils n’ont pas l’intention de lever le blocus.

« Nous sommes pacifiques de notre part et la façon dont ils nous approchent dépend d’eux », a-t-il déclaré à CBC News à la décharge mardi.

Il dit que les manifestants ont ressenti un sentiment de détermination en écoutant la conférence de presse de Gillingham mardi.

Le blocus a reçu un soutien à l’échelle nationale, y compris des Six Nations de la rivière Grand en Ontario et aussi loin que la Colombie-Britannique, selon Delaronde.

« Nous sommes confiants, assez confiants que nous allons rester. »