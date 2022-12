La ville de West Kelowna célèbre son 15e anniversaire

West Kelowna a célébré son 15e anniversaire en décembre.

Le 6 décembre 2007, la communauté a été constituée en tant que municipalité du district de Westside.

C’était après un référendum en juin de la même année qui a été adopté par une marge de 5 924 voix contre 5 582. L’option était de fusionner avec la Ville de Kelowna.

Le 30 janvier 2009, la municipalité a été renommée West Kelowna, puis Ville de West Kelowna le 26 juin 2015.

Rosalind Neis a été élue première maire et a servi pendant un an. Doug Findlater a été élu maire lors des élections municipales de 2008, pour trois mandats. Gord Milsom a remporté le fauteuil du maire en 2018 et a été réélu en octobre 2022.

“Félicitations à tous ceux qui ont contribué à faire de notre ville une ville aussi merveilleuse qu’elle l’est aujourd’hui”, a déclaré Milsom. “Nous avons parcouru un long chemin et accompli beaucoup de choses en 15 ans.”

En 2007, West Kelowna comptait environ 29 000 habitants. Aujourd’hui, environ 39 000 personnes habitent la ville.

