La ville de West Kelowna abandonne le vax COVID-19 obligatoire pour le personnel

La ville de West Kelowna n’exige plus que le personnel soit vacciné contre la COVID-19 comme condition d’emploi.

“Maintenant que les mesures de santé publique ont changé les exigences d’auto-isolement pour COVID-19 en se concentrant sur le fait de rester à la maison en cas de maladie, la ville suspend sa politique de vaccination COVID-19 pour le personnel”, a déclaré Paul Gipps, directeur général.

«Nous continuons de suivre la prévention des maladies transmissibles dans la ville et de promouvoir la responsabilité partagée pour maintenir un lieu de travail sain.»

La politique, qui exigeait une preuve de vaccination, a été appliquée à tout le personnel de la ville en octobre 2021.

Il n’y a actuellement aucun employé avec la ville sous mesures d’adaptation en raison de la politique.

