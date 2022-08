La ville de Washington évacuée, certaines maisons brûlées dans un incendie de forêt

LIND, Washington (AP) – Une petite ville de l’État de Washington a été évacuée en raison d’un incendie rapide qui a brûlé une demi-douzaine de maisons, alors que les équipes de Californie progressaient contre le feu de forêt le plus meurtrier et le plus important de l’année.

À Washington, le bureau du shérif du comté d’Adams a déclaré sur Facebook jeudi en début d’après-midi que les habitants de Lind devaient fuir en raison des flammes envahissantes.

“A l’heure actuelle, tous les habitants de la ville de Lind doivent évacuer immédiatement”, a déclaré le bureau du shérif dans le message.

Plus tard jeudi, le shérif Dale Wagner a déclaré que six maisons avaient brûlé ainsi que huit autres structures. Avec l’aide de ressources nationales et locales, Wagner a déclaré que l’incendie commençait à se calmer et qu’à 20 heures, tous les ordres d’évacuation avaient été levés.

“Ils vont le combattre toute la nuit pour s’assurer qu’il ne s’embrase plus ou ne s’aggrave pas”, a-t-il déclaré, ajoutant que les pompiers étaient confrontés à une chaleur élevée et à des conditions venteuses.

Il a déclaré qu’un pompier avait inhalé de la fumée et avait été transporté par avion à Spokane pour y être soigné.

Lind est une communauté d’environ 500 personnes à environ 121 kilomètres au sud-ouest de Spokane.

Le bureau du prévôt des incendies de l’État a déclaré que l’incendie avait brûlé environ 3,9 milles carrés (10,1 kilomètres carrés). Les habitations, les infrastructures et les cultures étaient menacées. La cause de l’incendie faisait l’objet d’une enquête.

Pendant ce temps, en Californie, les prévisionnistes ont averti jeudi que la hausse des températures et la chute des niveaux d’humidité pourraient créer les conditions d’une nouvelle croissance des incendies de forêt.

La Californie et une grande partie du reste de l’Ouest connaissent la sécheresse et le danger d’incendie de forêt est élevé, la pire saison des incendies étant toujours à venir. Des incendies brûlent dans toute la région.

Après cinq jours sans confinement, l’incendie de McKinney dans le comté de Siskiyou en Californie, près de la frontière de l’Oregon, était encerclé à 10 % jeudi. Les bulldozers et les équipes manuelles progressaient en taillant des coupe-feu autour d’une grande partie du reste de l’incendie, ont déclaré des responsables des pompiers.

Au coin sud-est de l’incendie, les ordres d’évacuation pour des sections d’Yreka, qui abritent environ 7 800 personnes, ont été rétrogradés en avertissements, permettant aux résidents de rentrer chez eux mais avec une mise en garde que la situation restait dangereuse.

Environ 1 300 personnes sont toujours sous le coup d’ordres d’évacuation, ont indiqué des responsables lors d’une réunion communautaire mercredi soir.

Le feu n’a pas beaucoup avancé en milieu de semaine, après plusieurs jours de pluie brève mais abondante provenant d’orages qui ont fourni un temps nuageux et humide. Mais alors que les nuages ​​se dissipent et que les niveaux d’humidité baissent dans les prochains jours, le feu pourrait à nouveau rugir, ont averti les autorités.

“C’est un géant endormi en ce moment”, a déclaré Darryl Laws, un commandant d’incident unifié sur l’incendie.

Les températures du week-end pourraient atteindre trois chiffres alors que la région s’assèche à nouveau, a déclaré le météorologue Brian Nieuwenhuis du bureau du National Weather Service à Medford, Oregon.

L’incendie a éclaté le 29 juillet et a carbonisé près de 92 miles carrés (238 kilomètres carrés) de terres forestières, laissées sèches par la sécheresse. Plus de 100 maisons et autres bâtiments ont brûlé et quatre corps ont été retrouvés, dont deux dans une voiture incendiée dans une allée.

Le feu a d’abord été alimenté par des vents violents devant une cellule orageuse. Plus de tempêtes plus tôt cette semaine se sont avérées une bénédiction mitigée. Une pluie battante mardi a déversé jusqu’à 3 pouces (7,6 cm) sur certaines sections orientales de l’incendie, mais la majeure partie de la zone d’incendie n’a pratiquement rien reçu, a déclaré Dennis Burns, analyste du comportement du feu.

La dernière tempête a également suscité des inquiétudes quant à d’éventuelles inondations fluviales et glissements de terrain. Un entrepreneur privé dans une camionnette qui aidait à lutter contre les incendies a été blessé lorsqu’un pont a cédé et a emporté le véhicule, a déclaré Kreider. Les blessures de l’entrepreneur ne mettaient pas sa vie en danger.

Les progrès contre les flammes sont arrivés trop tard pour de nombreuses personnes dans le pittoresque hameau de Klamath River, qui abritait environ 200 personnes avant que l’incendie ne réduise de nombreuses maisons en cendres, ainsi que le bureau de poste, le centre communautaire et d’autres bâtiments.

Les scientifiques affirment que le changement climatique a rendu l’Ouest plus chaud et plus sec au cours des trois dernières décennies et continuera de rendre les conditions météorologiques plus extrêmes et les incendies de forêt plus fréquents et destructeurs. La Californie a connu ses incendies de forêt les plus importants, les plus destructeurs et les plus meurtriers au cours des cinq dernières années.

Dans le nord-ouest du Montana, un incendie qui a détruit au moins quatre maisons et forcé l’évacuation d’environ 150 résidences à l’ouest de Flathead Lake a continué d’être poussé vers le nord par les vents mercredi, ont déclaré des responsables des pompiers.

Le Moose Fire dans l’Idaho a brûlé plus de 85 miles carrés (220 km carrés) dans la forêt nationale de Salmon-Challis tout en menaçant les maisons, les opérations minières et les pêcheries près de la ville de Salmon.

Et un incendie de forêt dans le nord-ouest du Nebraska a entraîné des évacuations et détruit ou endommagé plusieurs maisons près de la petite ville de Gering.

Les journalistes d’Associated Press Christopher Weber à Los Angeles, Haven Daley à Klamath River, Californie, Lisa Baumann à Seattle, Amy Hanson à Helena, Montana, Margery Beck à Omaha, Nebraska et Keith Ridler à Boise, Idaho, ont contribué à ce rapport.

