La Ville de Vernon exprime sa gratitude aux bénévoles

La Ville de Vernon remercie les personnes qui ont prêté main-forte à son Centre d’accueil des Services de soutien d’urgence (SSE) au cours des derniers jours.

« Les mots ne peuvent pas exprimer correctement à quel point nous sommes reconnaissants pour le temps et les soins que nos bénévoles ESS ont fournis tout en aidant les voisins dans leur plus grand besoin », a déclaré le maire Victor Cumming.

«Nous avons vu un immense élan de gentillesse et de générosité, alors que les gens travaillaient de très longues heures, aidant à naviguer dans des situations complexes. Au nom de la Ville de Vernon, je tiens à remercier chaque personne qui a participé à cette intervention d’urgence. Cela a été une période difficile pour de nombreuses personnes et nos bénévoles ont fait une grande différence positive dans de nombreuses vies.

Depuis jeudi (17 août), Vernon accueille et aide les résidents des communautés voisines qui ont été évacués en raison d’un incendie de forêt. Au fur et à mesure que la situation évoluait, le centre d’accueil local a reçu et enregistré plus de 500 personnes évacuées.

La plupart des résidents qui se sont inscrits à Vernon viennent des régions de West Kelowna, de la Première Nation de Westbank, de Westside Road, de Kelowna et de Lake Country; cependant, certains résidents se sont également rendus à Vernon depuis le Shuswap près de l’incendie de Bush Creek et d’Adams Lake.

Le maire Cumming a également remercié les nombreuses organisations qui ont apporté leur soutien.

« Grâce aux soins pour animaux de compagnie fournis par la SPCA, au soutien alimentaire des bénévoles par l’Armée du Salut, au soutien des évacués par BC Services, aux premiers soins par l’Ambulance Saint-Jean et aux services psychosociaux en cas de catastrophe par des bénévoles de la Provincial Health Services Authority. »

« Nos pensées et nos prières accompagnent chaque personne, famille, entreprise, organisation et communauté qui a été touchée par ces incendies de forêt dévastateurs », a déclaré Cumming. « Vernon est – et continuera d’être – ici pour vous soutenir du mieux possible, car nous sommes tous confrontés à l’impact continu de ces événements. »

