La ville de Vaughan ne dira pas pourquoi elle a remboursé 11 millions de dollars destinés aux parcs au développeur

La ville de Vaughan refuse de dire pourquoi elle a discrètement remboursé plus de 11 millions de dollars à un promoteur alors qu’elle s’est battue devant les tribunaux pour garder l’argent pour les contribuables et les parcs publics.

Royal 7 Developments a versé 11 millions de dollars à la banlieue de Toronto comme condition d’approbation de son projet de condo Expo City. Il a également donné à la ville une parcelle de terrain attenante, à transformer en parc municipal.

Vaughan, comme certaines autres villes de l’Ontario, exige que les promoteurs lui donnent un terrain, de l’argent ou les deux comme condition d’approbation pour les nouveaux développements. Royal 7 a payé les 11 millions de dollars au lieu d’une plus grande parcelle de terrain.

Mais le conseil municipal a rendu l’argent en 2018 et a également accepté de laisser Royal 7 construire un parking sous cette parcelle, selon des documents découverts par l’activiste local Richard Lorello.

“C’est vraiment décevant que la ville ne révèle pas pourquoi elle a rendu cet argent alors qu’il aurait clairement pu être utilisé pour des parcs et des centres de loisirs”, a déclaré Lorello.

“Si c’était une si bonne affaire, pourquoi ne pouvons-nous pas connaître les termes de l’accord?”

L’activiste local Richard Lorello a tenté d’apprendre les termes du règlement de la ville avec Royal 7. (Nicole Brockbank/CBC)

Lorello a découvert le remboursement de 11 millions de dollars dans des centaines de pages de documents qu’il a reçus dans le cadre d’une demande d’accès à l’information sur le projet Expo City.

Quatre de ses cinq tours à condos sur l’autoroute 7 près de l’autoroute 400 ont été construites. La construction est en cours sur le cinquième et sur le garage souterrain.

Royal 7 est une filiale de la société du développeur bien connu Mario Cortellucci, Cortel Group.

Lorello a essayé de découvrir quels avantages, le cas échéant, la ville a vus en retournant ces millions et en permettant à Royal 7 de construire le garage sous le parc prévu.

Il dit que la ville ne devrait pas être en mesure d’annuler des millions qui auraient pu aller aux installations du parc sans expliquer au public ce qu’elle a obtenu en retour.

“Cela ne devrait pas être autorisé”, a-t-il déclaré. “Si c’était OK, alors nous pourrions tout faire comme ça, n’est-ce pas? Nous pourrions approuver des choses lors de séances publiques du conseil municipal, puis passer à huis clos et fondamentalement tout défaire à l’insu du public.”

La construction est en cours sur le parking souterrain et le parc au-dessus, attenant au développement de condos Expo City de Royal 7. La ville s’attend à ce que le parc soit terminé d’ici la fin de l’année. (Patrick Morell/CBC)

Payé sous protêt

Royal 7 a payé les 11 millions de dollars sous réserve et a fait valoir que Vaughan n’avait pas le droit de le demander parce que l’exigence différait d’une décision antérieure de la Commission des affaires municipales de l’Ontario (CAMO) concernant un projet de développement sur la même propriété.

Dans cette décision, l’OMB a statué que la ville n’obtiendrait que le parc de l’ancien propriétaire comme condition de développement. Royal 7 s’est battu pour les 11 millions de dollars devant la Cour supérieure de l’Ontario.

La ville a retenu les services d’un cabinet d’avocats externe qui a fait valoir qu’elle avait droit à la fois au parc et au paiement en espèces.

“Royal 7 tente de s’appuyer sur une interprétation technique et étroite de la Loi sur l’aménagement du territoire … pour se soustraire à ses obligations et ainsi obtenir une aubaine aux dépens des contribuables”, lit-on dans un dossier judiciaire. “Cela ne devrait pas être autorisé à le faire.”

Le juge Robert Charney a rejeté l’affaire en janvier 2018, décidant qu’il était plus approprié que la CAMO l’entende.

Mais l’affaire ne s’est jamais rendue là-bas car, en septembre, le conseil municipal de Vaughan, lors d’une session fermée au public, a approuvé un règlement en vertu duquel la ville rembourserait l’argent et Royal 7 abandonnerait son affaire.

Lorello se bat toujours pour voir les procès-verbaux du conseil municipal à travers un appel de sa demande d’accès à l’information.

La ville confie son accord confidentiel avec Royal 7′ s’installer[s] un appel qui satisfait le paiement en lieu et place d’un parc, y compris l’affectation d’un parc.’ (Patrick Morell/CBC)

Pour son propre “contrôle de santé mentale”, il a embauché David Donnelly, un avocat environnemental et municipal, pour examiner les documents qu’il avait obtenus.

« Je n’ai jamais vu une situation où une municipalité a cédé le droit de percevoir à la fois des terres et de l’argent en lieu et place », a déclaré Donnelly. “Il y a une longue liste de cas qui ont dit que vous pouvez avoir à la fois un parc – un terrain physique réel donné – mais aussi de l’argent en lieu et place. [OMB] poste depuis des années. »

CBC Toronto a demandé à la ville pourquoi elle avait accepté de rembourser l’argent.

Dans un communiqué, la ville a déclaré avoir conclu un accord confidentiel avec Royal 7 pour “régler un appel qui satisfait le paiement en lieu et place d’un parc, y compris l’affectation d’un parc”.

Les travaux sur le parc au-dessus du garage sont coordonnés avec d’autres travaux liés à la cinquième tour de condos et l’aménagement paysager devrait être terminé d’ici la fin de l’année, a indiqué la ville.

Le parc comprendra “des installations de loisirs comprenant une aire de jeux naturelle, une boucle de patinage sur glace, une pataugeoire et un pavillon” pour des événements publics et privés, a-t-il précisé.

Un avocat de Royal 7 affirme que son client a payé tous les frais requis pour le développement.

“Mon client fournit un parc de strates … et livre un parking public souterrain à quatre niveaux à l’usage de la ville dans le cadre du règlement”, a déclaré l’avocat Quinto Annibale.

Dans un e-mail à Lorello, examiné par CBC Toronto, le personnel de la ville a déclaré que le garage comprend un parking pour les visiteurs publics et commerciaux et résidentiels pour trois des tours d’Expo City. La ville a également déclaré que le promoteur sera propriétaire du garage, alors qu’il est propriétaire du parc.

Dans son rapport à Lorello, Donnelly conclut que si la ville refuse de fournir plus d’informations sur le règlement, son client devrait signaler la décision du conseil à la Police provinciale de l’Ontario pour une enquête plus approfondie.

“Pourquoi ont-ils donné l’argent? Il ne semble pas y avoir d’explication logique”, a déclaré Donnelly.

“S’il y a des documents, ou s’il y a quelque chose que nous n’avons pas qui expliquerait la situation, alors la police peut très facilement aller au fond de cela et le dossier sera ouvert et fermé.”