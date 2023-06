La ville de Vancouver s’excuse d’avoir expulsé des personnes âgées à faible revenu du centre commercial Chinatown lors d’une rencontre de tai-chi

La ville de Vancouver a présenté ses excuses pour un incident le mois dernier au cours duquel un groupe de personnes âgées à faible revenu a été invité à quitter un centre commercial lors d’une rencontre de tai-chi.

Selon des témoins, le personnel du centre commercial a fait des commentaires insensibles à la culture et a tenté d’empêcher physiquement les personnes âgées de pratiquer l’art martial chinois dans le centre commercial Chinatown Plaza – qui appartient à la ville et est géré par EasyPark – le matin du 26 mai.

« C’était triste et déchirant à voir », a déclaré Sean Cao de la Yarrow Intergenerational Society for Justice, qui organise les rencontres bihebdomadaires de tai-chi.

« Ils ne se sentent pas les bienvenus. »

Alors que les seniors se préparaient à commencer leur exercice vers 8 h 50 PT, la direction du centre commercial leur a demandé de partir et a menacé d’appeler la police, a déclaré Cao.

Lorsque les seniors ont décidé de poursuivre leur séance de tai-chi, le personnel du centre commercial « a essayé de se rapprocher physiquement des seniors … ils ont en quelque sorte touché leurs bras pour arrêter les mouvements », a déclaré Cao.

REGARDER | Sean Cao explique la situation aux seniors après que le personnel du centre commercial ait dit au groupe de partir :

Cao et un autre témoin, Stephanie Leo, ont tous deux déclaré avoir entendu un membre du personnel du centre commercial faire le même commentaire discriminatoire.

« Ils disaient des choses comme » ce n’est pas la Chine, ce n’est pas Hong Kong, vous ne pouvez pas simplement vous rassembler et travailler ici « », a déclaré Leo, un bénévole de la Yarrow Society qui est arrivé sur la place peu après 9h. suis

Cao a déclaré que le personnel avait également demandé à quiconque ne parlait pas anglais de « se retirer ».

Un policier qui travaille au Centre de police communautaire chinois a été signalé par un employé du centre commercial alors qu’il se promenait à proximité, selon un communiqué du service de police de Vancouver.

« L’officier s’est entretenu avec un représentant du centre commercial, qui s’inquiétait du groupe qui s’y rassemblait sans autorisation (…) il a fallu environ trois minutes au groupe pour rassembler ses affaires et partir », indique le communiqué.

Dans une déclaration à CBC News, la ville a déclaré qu’elle s’excusait sincèrement pour la façon dont la situation avait été gérée et qu’elle avait contacté la Yarrow Society début juin au sujet de l’incident.

« Nous ne sommes pas en mesure de vérifier si des commentaires insensibles à la culture ont été faits, mais la ville ne tolère aucun type de racisme », indique le communiqué.

Cao a déclaré que faire intervenir la police dans la situation était une réponse extrême et disproportionnée, en particulier pour un groupe de personnes âgées âgées de 70 à 95 ans.

Des espaces pour les seniors

La Yarrow Society demande à la ville d’autoriser les personnes âgées à utiliser l’espace pour leurs séances de tai-chi du matin, arguant qu’il n’y a pas d’autre endroit approprié dans le quartier.

Il a déclaré que leur lieu de réunion précédent, le Sun Wah Centre, manquait de climatisation et était trop petit pour accueillir en toute sécurité le groupe croissant, qui se compose désormais de plus de 50 personnes âgées à faible revenu vivant dans le quartier chinois et le Downtown Eastside.

Cao a aidé à organiser les séances de tai-chi, qui ont lieu les lundis et vendredis matins, depuis 2021.

Il dit que cela donne aux personnes âgées la chance de se faire de nouveaux amis, de faire de l’exercice et de se connecter avec leur communauté.

Le centre commercial ouvre à 8 heures du matin, mais à cette heure-là, la plupart des magasins sont encore fermés, a déclaré Cao.

« Ce devrait être une situation gagnant-gagnant. Cela peut bénéficier et soutenir le bien-être des personnes âgées et soutient également les entreprises du centre commercial vide, apportant de l’énergie dans l’espace. »

Dans sa déclaration, la ville a déclaré qu’elle n’avait pas accordé à la Yarrow Society l’autorisation d’utiliser l’espace et qu’elle examinait diverses implications, notamment l’impact sur les locataires et la responsabilité.

Leo dit que Chinatown manque d’un centre communautaire pour accueillir des programmes pour les personnes âgées, ce qui peut ajouter au sentiment de non-appartenance que beaucoup d’entre eux ressentent.

« Nous devons faire ces programmes ad hoc comme Yarrow offre afin que les personnes âgées puissent se rassembler », a-t-elle déclaré.